MDM vs. MAM: ¿Cuáles son las diferencias clave?

BYOD establece una enorme mejora de la productividad para los trabajadores y un gran desafío para el personal de TI. Los departamentos de TI necesitan proteger los datos y las aplicaciones comerciales en los dispositivos móviles personales sin afectar los datos personales. También deben implementar dispositivos, parches y actualizaciones y dar cuenta de los dispositivos perdidos.

La introducción del iPhone por parte de Apple en 2007 provocó un cambio de paradigma en la forma en que los departamentos de TI administran los dispositivos de los usuarios en un entorno corporativo. El personal de TI controlaba totalmente las PC, portátiles y tabletas, haciendo cumplir las políticas de seguridad, hardware y software. Los teléfonos inteligentes, los dispositivos móviles sofisticados y las aplicaciones relacionadas crearon el esquema de “traiga su propio dispositivo (BYOD)”, donde los empleados usan sus dispositivos móviles personales para trabajar.

Los productos de gestión de la movilidad han evolucionado a lo largo de los años para proteger los dispositivos móviles, las aplicaciones y el software, así como el contenido, y abordar otros problemas de seguridad. Los productos de administración unificada de terminales (UEM) combinan la capacidad de administrar computadoras de escritorio, portátiles y tabletas junto con dispositivos móviles y software. Las categorías de productos de gestión de dispositivos móviles incluyen las siguientes:

MDM y MAM son el núcleo de las herramientas de gestión de la movilidad. La administración de TI debe determinar qué productos necesitan en función de las características, fortalezas y debilidades de MDM frente a MAM.

Este artículo les ayudará a comprender en qué se diferencian estas estrategias móviles y cómo pueden complementarse entre sí.

Los usuarios móviles que necesitan acceso a la intranet corporativa u otro sitio web interno pueden hacerlo a través de un navegador web encapsulado de forma segura que no requiere un cliente de red privada virtual (VPN) . Pueden trabajar en un cliente de correo electrónico en contenedores que administra la organización, independientemente de dónde se esté ejecutando el cliente y de quién sea el propietario del dispositivo.

Uno de los supuestos beneficios de MDM y MAM es la seguridad mejorada. Sin embargo, los CISOs y otros profesionales de la seguridad de la información se están dando cuenta de que MDM y MAM no son una panacea para la compleja cuestión de la seguridad móvil. Los datos son el premio por piratear cualquier dispositivo, y la movilidad cambia poco en esa ecuación. MDM y MAM abordan la seguridad de los datos cifrando el dispositivo o el documento específico en reposo. Sin embargo, una vez que el dispositivo está desbloqueado y los datos están en uso, pocas cosas previenen las fugas de datos. Las empresas deben promover el consumo seguro de datos, independientemente de dónde se encuentren o se consuman.

En los productos UEM y EMM, las soluciones MAM y MDM normalmente no se compran por separado. Tanto MDM como MAM, junto con la seguridad y otros paquetes, se incluyen en estas líneas de productos, como en el caso de:

Caso de uso. MDM tiene sentido si la organización de TI corporativa tiene un control total sobre el dispositivo. Un teléfono inteligente o una tableta proporcionada por la empresa, por ejemplo, es simplemente una versión móvil de la computadora portátil emitida por la empresa. Por lo general, esto no es cierto para los dispositivos BYOD. MAM es común para los dispositivos BYOD y controla solo ciertas aplicaciones, como las aplicaciones empresariales y las que se usan únicamente con fines comerciales.

Parte de esta confusión se debe a la rápida evolución de la tecnología móvil. No hace mucho, las declaraciones anteriores eran ciertas.

BYOD desafía al personal de TI corporativo a proteger las aplicaciones comerciales en dispositivos potencialmente inseguros. Permitir que el empleado instale el correo electrónico personal y otro software en dispositivos propiedad de la empresa, ya sea que estén habilitados personalmente o no, es igualmente desafiante. ¿Cómo se supone que TI debe proteger los datos corporativos tanto en escenarios BYOD como en los de Propiedad Corporativa, Habilitados Personalmente ( corporate owned, personally enabled o COPE )?

La contenedorización funciona en un grupo de aplicaciones, mientras que los envoltorios funcionan en una sola aplicación. Los contenedores no requieren acceso al código fuente a través de la consola de administración. Si bien el empaquetado es una forma fácil de reforzar la seguridad de las aplicaciones, carece de características y capacidades de contenedorización.

Acceso móvil virtualizado

Otro enfoque de la gestión móvil es un espacio de trabajo corporativo al que se accede a través de un escritorio remoto virtualizado o una aplicación de Windows. Los productos de virtualización de escritorio, como Citrix Virtual Apps and Desktops o VMware Horizon, funcionan en dispositivos móviles. Con estos productos, nunca se accede directamente a los datos ni se dejan en el propio dispositivo. El atractivo de la virtualización de escritorio es esta seguridad.

Un inconveniente del acceso móvil virtualizado es que muchas de las plataformas de consumo no brindan una experiencia óptima en dispositivos portátiles. Las aplicaciones o los escritorios remotos suelen necesitar un teclado, un ratón y una pantalla grande para un uso eficaz. La aplicación o el escritorio que se presenta virtualmente no está disponible sin conexión, pero los trabajadores en movimiento comúnmente se encuentran sin acceso a internet. Además, aunque los datos pueden comenzar en el espacio de trabajo remoto, no hay garantía de que permanezcan allí. Un usuario puede simplemente copiar un archivo a Dropbox o reenviar un documento confidencial a Gmail, por ejemplo, y omitir los controles de TI.