Comiencen a utilizar AWS con este tutorial para desarrolladores principiantes

Para los desarrolladores modernos, poder diseñar e implementar aplicaciones en la nube es una habilidad esencial. Sin embargo, no todos los desarrolladores tienen la experiencia necesaria en la nube.

El proceso típico de implementación de aplicaciones es diferente en la nube que en las instalaciones. Además, las aplicaciones a menudo deben diseñarse de diferentes maneras cuando se ejecutan en la nube, debido a las diferencias entre los recursos de TI locales y los servicios basados ​​en la nube.

Si no ha trabajado con AWS antes, deberá aprender sobre ciertos conceptos y servicios antes de pasar al diseño y la implementación de una aplicación.

Siga este tutorial para desarrolladores principiantes de AWS para aprender los conceptos básicos de la nube de Amazon y comprender cómo se ve normalmente un proceso simple de implementación de aplicaciones en AWS.

Conceptos clave de AWS para desarrolladores

La nube de AWS es un ecosistema complejo de diferentes herramientas y servicios. Los desarrolladores que quieran comenzar con el desarrollo y la implementación de aplicaciones en AWS no necesitan dominar todos los aspectos de la plataforma, pero deben estar familiarizados con los siguientes conceptos básicos.

Lenguajes de programación

AWS admite prácticamente todos los lenguajes de programación. Independientemente del idioma en el que codifique, es probable que pueda implementar su aplicación en su nube, al menos si la aloja en una máquina virtual.

Sin embargo, si elige implementar su aplicación con ciertos servicios, como AWS Lambda o AWS Elastic Beanstalk, es posible que algunos idiomas no sean compatibles. Aun así, incluso en estos casos, AWS admite los lenguajes más populares, incluidos Python, Ruby, Java y PHP.

APIs

Las interfaces de programación de aplicaciones (API) son parte integral de las aplicaciones basadas en la nube; son el pegamento que une los distintos servicios y aplicaciones.

La mayoría de los servicios en la nube cuentan con una API en la nube que permite que sus aplicaciones interactúen con ese servicio. Por ejemplo, si desea mover datos dentro o fuera de un depósito de almacenamiento de Amazon Simple Storage Service (S3), normalmente lo haría con la API de S3. Hay otras formas de interactuar con S3, pero para una aplicación, la API es el elemento de referencia. Puede utilizar las API para otras tareas de desarrollo de aplicaciones de AWS, como asignar una dirección IP o crear una instantánea de una máquina virtual de Amazon Elastic Compute Cloud (EC2).

Redes

La mayoría de las aplicaciones basadas en la nube interactúan con la red mediante un equilibrador de carga en la nube. Los equilibradores de carga aceptan el tráfico entrante de internet y lo reenvían a aplicaciones internas o servicios individuales que se ejecutan en su entorno de nube. También enrutan el tráfico saliente a su destino.

Los equilibradores de carga no son estrictamente necesarios, es posible implementar una aplicación en la nube sin uno, pero por razones de seguridad y rendimiento, un equilibrador de carga ayuda a separar su aplicación de internet.

Además, puede configurar opcionalmente una red privada virtual (VPN), como AWS VPN, que conecta sus recursos basados ​​en la nube a una red privada. Además de una VPN, puede utilizar Amazon VPC, o una red virtual que defina, para facilitar la conexión de recursos privados dentro de un entorno de nube.

AWS cobra por mover datos a través de la red fuera de su nube. También suele cobrar por el movimiento de datos de una región de AWS a otra. Las regiones son áreas geográficas distintas en todo el mundo que abarcan centros de datos y ubicaciones más pequeñas que pueden albergar entornos de AWS. Cuantos más datos mueva, mayores serán sus costos de AWS. Por lo general, los datos entrantes no generan cargos.

Monitoreo en la nube

En cierto sentido, monitorear las aplicaciones basadas en la nube es más fácil que monitorear las locales. La mayoría de los servicios en la nube generan automáticamente eventos y datos de métricas para realizar un seguimiento del rendimiento de las aplicaciones. En las instalaciones, puede generar métricas de rendimiento desde la propia aplicación o medir el rendimiento en función de métricas a nivel de infraestructura, como patrones de tráfico de red, uso de CPU y memoria.

Sin embargo, el monitoreo de aplicaciones en la nube varía según los tipos de datos que expone cada servicio en la nube y la forma en que los datos están disponibles. La supervisión de un servicio de almacenamiento requiere un enfoque diferente a la supervisión de una máquina virtual o un servicio de contenedor.

AWS ofrece herramientas básicas, como AWS CloudWatch, para ayudar a monitorear aplicaciones, pero generalmente no son suficientes para las necesidades de monitoreo de servicio pesado. La mayoría de los equipos dependerán de herramientas de monitoreo de terceros para aumentar, si no reemplazar, las ofertas nativas de AWS. Las soluciones de terceros como Splunk o New Relic brindan una funcionalidad de monitoreo más profunda.

Seguridad en la nube

La seguridad en la nube es un tema complejo, pero se puede resumir con algunos fundamentos generales.

La primera es la autenticación. AWS ofrece diferentes servicios de identidad para configurar qué usuarios o aplicaciones pueden acceder a recursos específicos en la nube. Sin embargo, AWS Identity and Access Management (IAM), que es un elemento fundamental de la seguridad de AWS, no siempre está configurado para restringir el acceso de forma predeterminada. Nunca haga suposiciones sobre la seguridad de sus aplicaciones o recursos en la nube; debe tomar medidas activas para bloquearlos.

El segundo es el cifrado. La mayoría de los datos que se almacenan en la nube no están encriptados de forma predeterminada. Necesita proteger los depósitos de almacenamiento en la nube, las bases de datos y las redes por su cuenta.

El tercer concepto clave es la supervisión de la seguridad. AWS proporciona algunas herramientas, como AWS CloudTrail, que pueden ayudar con las necesidades básicas de monitoreo de seguridad en la nube. Pero estas herramientas por sí solas no son plataformas integrales de seguridad en la nube. Lo más probable es que desee aprovechar las herramientas externas.

Palo Alto Prisma Cloud y Dome9 Arc son ejemplos de plataformas de monitoreo de seguridad y cumplimiento que van más allá de las herramientas nativas de AWS. Ofrecen archivos de políticas más extensos para identificar problemas de seguridad dentro de las configuraciones de AWS y ofrecen funciones de visualización y análisis que las propias herramientas de AWS no ofrecen.

Finalmente, los desarrolladores deben familiarizarse con el modelo de responsabilidad compartida de AWS, que define qué aspectos de seguridad administra AWS y cuáles son responsabilidad de sus clientes.