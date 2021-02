¿Por qué el perímetro de servicios de acceso seguro es el futuro de SD-WAN?

Cuando se introdujo por primera vez la WAN definida por software (SD-WAN), rápidamente se convirtió en sinónimo de transformación de la WAN. Si iba a solucionar los problemas de las redes de área amplia, el camino pasaba por SD-WAN. Pero, en verdad, SD-WAN ignora muchos otros desafíos de redes y seguridad que enfrenta el negocio digital.

Se está afianzando una nueva arquitectura que algunos analistas esperan que aborde esos desafíos: el modelo Secure Access Service Edge, o SASE, pronunciado como "sassy", fue acuñado por primera vez por los analistas de Gartner Neil MacDonald, Lawrence Orans y Joe Skorupa en el informe "Hype Cycle for Enterprise Networking, 2019" de Gartner y con más profundidad en el reporte: "El futuro de la seguridad de red está en la nube".

Averigüemos qué es el perímetro de servicios de acceso seguro y por qué es importante.

¿Qué pasa con SD-WAN y por qué necesitamos SASE?

Las arquitecturas empresariales heredadas se centran en el centro de datos. El acceso a internet se realiza a través de pasarelas seguras en el centro de datos. Reemplazar MPLS con SD-WAN no cambia ese paradigma, y ​​eso es un problema. Con la adopción de la nube, la movilidad y la informática de punta, el centro de datos privado ya no es el epicentro de la red empresarial. No tiene sentido retroceder el tráfico al centro de datos para su aplicación.

Más allá de simplemente solucionar los problemas de conectividad de MPLS, necesitamos encontrar una manera de realizar inspecciones de seguridad en todas partes. También necesitamos hacer esto de una manera consistente para los usuarios móviles y las sucursales.