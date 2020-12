Noticias y tendencias DevOps que observar en 2021

Las organizaciones de TI y los proveedores en los que confían no dejaron de moverse este año. El ritmo del cambio no se ralentizará en 2021, por lo que los desarrolladores y los usuarios de DevOps deben estar preparados.

Para entender el desarrollo de software y las noticias de DevOps de este año, los editores de SearchSoftwareQuality hablaron con la redactora de noticias senior de TechTarget, Beth Pariseau, y el director de noticias, Chris Kanaracus.

Esta amplia discusión abordó los siguientes temas:

Trabajo remoto de DevOps. El trabajo remoto ha destacado aspectos de DevOps que los desarrolladores no habían destacado anteriormente.

El trabajo remoto ha destacado aspectos de DevOps que los desarrolladores no habían destacado anteriormente. Tendencias de código bajo. La búsqueda de historias de éxito de clientes continúa, mientras los grandes proveedores de la nube se apresuran a ingresar al espacio de código bajo.

La búsqueda de historias de éxito de clientes continúa, mientras los grandes proveedores de la nube se apresuran a ingresar al espacio de código bajo. Tendencias de herramientas de CI/CD. El mercado de CI/CD ha experimentado muchas adquisiciones y consolidaciones; las cadenas de herramientas de CI/CD son cada vez más fáciles de comprar.

El mercado de CI/CD ha experimentado muchas adquisiciones y consolidaciones; las cadenas de herramientas de CI/CD son cada vez más fáciles de comprar. Cambios en las herramientas locales frente a los de nube . Proveedores como Atlassian se tomaron en serio las herramientas alojadas en la nube en 2020.

. Proveedores como Atlassian se tomaron en serio las herramientas alojadas en la nube en 2020. Tendencias de software empresarial de código abierto. Las empresas de TI deben ser patrocinadores responsables del código fuente abierto y aún así maximizar su control sobre la propiedad intelectual.

Nota del editor: Para ver más noticias y análisis sobre la nube, DevOps, código bajo y más, visite las páginas de autor de Beth Pariseau y Chris Kanaracus. El audio de este podcast está en inglés.

Bienvenidos Chris y Beth, gracias por acompañarnos en este episodio de Test & Release. Y también un agradecimiento especial a Meredith, por acompañarnos por primera vez.

Beth Pariseau: ¡Gracias!

Chris Kanaracus: Es genial estar aquí, sí, es un placer.

Entonces, Beth, uno de los temas sobre los que escribiste este año, y no creo que sea una sorpresa para la gente, es el cambio al trabajo remoto en equipos de DevOps [y] organizaciones de TI en general. Entonces, ¿podrías hablar sobre lo que ha sido el cambio al trabajo remoto y las implicaciones únicas de DevOps, y lo que has escuchado en tu cobertura?

Beth Pariseau. Beth Pariseau.

Pariseau: Lo que he visto sobre el cambio al trabajo remoto no es tanto su efecto en DevOps como el efecto de DevOps en él. Parece que cuanto más avanzaban las empresas en su transformación digital –incluidos DevOps, entrega continua, colaboración multifuncional, pequeños cambios iterativos, documentación de cambios, medición de resultados– mejor estaban cuando todos tuvieron que ir al trabajo remoto. De hecho, eso reforzó algunas de las mejores prácticas de DevOps que quizás no se habían seguido de cerca antes.

La idea, en última instancia, con ágil y DevOps es que documente y mida su trabajo. Pero cuando las personas estaban en persona, podían detenerse en el pasillo o acercarse al escritorio de alguien y tener estas conversaciones paralelas. Entonces, todavía había mucho conocimiento tribal que estaba sucediendo. Eso no iba a funcionar con el trabajo remoto. Entonces, en cierto modo, [trabajar desde casa] también hizo que algunas personas se adhirieran más a las mejores prácticas de DevOps. Y lo que es realmente difícil es que si no hubiera comenzado su transformación digital, no se hubiera trasladado a la nube, no hubiera creado una canalización de CI/CD centralizada para lanzamientos de aplicaciones. [Entonces] la pandemia es no solo mucho más difícil, sino que la pandemia hace que sea mucho más difícil pasar a esas cosas para intentar sobrevivir.

Pero en la historia que escribí sobre esto, hubo algunas presentaciones interesantes de expertos de ICS sobre cómo los enfoques de ICS y los enfoques de DevOps de mejora iterativa podrían aplicarse para enfocarse en una mejora incremental a la vez... porque casi cualquier cosa es mejor que la antigua forma de hacer las cosas mientras todos están a distancia.

Cuando dices 'ICS', ¿te refieres a ingenieros de confiabilidad del sitio?

Pariseau: Sí. Es un término que se está volviendo más popular. Todavía hay, como DevOps, desacuerdo sobre lo que realmente significa. Pero, en general, la idea de DevOps es que los desarrolladores operen sus propias aplicaciones y las resuelvan. Entonces, eso deja a la gente de operaciones de TI en su mayoría convertirse en... algunos se llaman a sí mismos ICS (SRE, por sus siglas en inglés), otros se llaman ingenieros de plataformas; ellos crean la infraestructura donde los desarrolladores implementan sus aplicaciones, las respaldan, tratan de hacerlas más confiables. Y si hay problemas sistémicos con esa plataforma, lo solucionan.

Para pasar a un tema ligeramente diferente, también quiero tocar sus cerebros sobre el código bajo porque el código bajo sigue siendo un tema de tendencia este año. Recuerdo que, a principios de año, Google se aventuró en el bajo código, creo que compraron AppSheet en enero. Y creo que el razonamiento declarado, en los informes allí, fue reforzar su oferta en la nube.

Entonces, esta podría ser una buena pregunta para conocer el punto de vista de Chris. [Tengo] curiosidad en cuanto a las noticias de código bajo que has visto a lo largo del año: ¿Es un fenómeno que has visto repetirse cuando los proveedores de la nube combinan sus ofertas de código bajo y en la nube en tándem? O, si ese no es el caso, tengo curiosidad por saber qué otras observaciones con respecto al código bajo han visto ambos.

Kanaracus: Lo que hay que decir acerca de la adquisición de Google AppSheet es que ya tenían algo llamado App Maker y lo eliminaron después de comprar App Sheet. Porque App Maker fue un fracaso. Salió en 2016 y nadie lo usó. Y la idea de código bajo ha existido durante décadas, tal vez tres décadas, mirando a Microsoft Visual Basic [como] un tipo de entorno de código bajo. Todavía existe y la gente ha escrito miles y miles, si no millones, de aplicaciones corporativas con él a lo largo de los años que todavía se ejecutan en las empresas de hoy.

Chris Kanaracus. Chris Kanaracus.

En términos de los proveedores de la nube: Sí, luego AWS lanzó Honeycode a mediados de año, usando un tipo de interfaz de hoja de cálculo para proporcionar un editor de código bajo. Supongo que la conclusión es que estas cosas han estado dando vueltas durante décadas. Hay algunos proveedores independientes más grandes como Mendix que están ganando dinero de verdad. Pero surgen de BPM [gestión de procesos de negocio], que es una generación anterior de tecnología mucho más complicada. Y nadie realmente ha descifrado el código, para hacer un juego de palabras terrible, creo que muchas de las cosas que hemos visto de los grandes proveedores de la nube son solo para obtener un tipo de producto prototipo para que puedan decir: 'Tenemos código bajo, tenemos una bandera en el suelo'.

Si suena a que soy escéptico, lo soy; simplemente no lo veo como algo sostenible a largo plazo. ...Todas estas cosas son jardines vallados. ...No es como una aplicación empresarial tradicional, que fue escrita en lenguajes comunes y escrita en un IDE [entorno de desarrollo integrado] y que puede ser actualizada por otras personas después de que dejan la empresa y puede ser transferida a diferentes tipos de hardware. Y especialmente con los proveedores de la nube, todo está en sus propios sitios, está muy bloqueado. Supongo que diría que hay mucha publicidad, pero... el verdadero éxito ha aludido a este espacio durante décadas. Entonces, no lo sé, ya veremos. El año que viene será interesante.

Chris, ¿puedo preguntar qué esperas que traiga el próximo año con el código bajo? ¿Serán más de estos grandes proveedores adquiriendo IP de código bajo? ¿O ves proveedores que desarrollen productos de código bajo internamente? ¿Los grandes jugadores de la nube se moverán hacia el código bajo?

Kanaracus: Creo que verás ambos, pero lo que me gustaría ver más son ejemplos de éxito del cliente en el mundo real; no solo: 'Hola, mi usuario avanzado de Excel puede escribir algún widget con esto'. Sino, ¿cómo se tradujo eso en valor comercial? Y para la empresa: ¿Cómo hicieron que la empresa ganara dinero? ¿Cómo ayudó a una empresa a entrar en un nuevo mercado? ¿Cómo ayudó a la empresa a optimizar su fuerza laboral? Y cosas así. [Yo] quiero ver eso en las ferias comerciales del próximo año de estos grandes proveedores: los clientes en el escenario realmente contando su historia. Entonces, seré menos escéptico.

Voy a aprovechar esa idea de exageración y cambios de proveedores y usuarios reales para hablar sobre una tendencia que creo que está más generalizada, pero que ciertamente ha pasado por las mismas luchas, que son las herramientas de CI/CD. Beth, sé que has escrito innumerables artículos sobre las diversas actualizaciones, adquisiciones, capacidades e integraciones entre todas las diferentes herramientas que usaría para una canalización de DevOps o CI/CD. ¿Hubo algo que te llamó la atención en 2020 y algo que veas que continuará en 2021?

Pariseau: Creo que la tendencia principal no fue sorprendente, sino bastante consistente, y es que las secuencias de CI/CD han pasado de ser estas creaciones artesanales a medida, improvisadas a partir de código fuente abierto sin procesar por ninjas y estrellas de rock, a algo que las empresas principales quieren usar, pero no quieren construir desde cero. Ellas qieren soporte, quieren la integración... no están en el negocio de construir canalizaciones de CI/CD. Están en el negocio de entregar cualquier lógica comercial en sus aplicaciones.

Entonces, estás comenzando a ver proveedores, especialmente grandes proveedores de TI tradicionales, como Red Hat, CloudBees, que es el patrocinador comercial de Jenkins [de código abierto] –que todavía es una herramienta ampliamente utilizada en ese espacio– y Atlassian armando cosas que sean más de extremo a extremo, para usar un término de marketing repugnante. Y Red Hat también ha comenzado a integrar CI/CD de manera más profunda, incluida CI/CD impulsada por eventos, con OpenShift. Por lo tanto, están tratando de conectar la canalización de CI/CD con esa plataforma en la que los desarrolladores están implementando y los ICS o los ingenieros de plataforma están respaldando. Entonces, cuando veas cosas como CI/CD en este conjunto de productos precompilados y empaquetados, se va a generalizar. Básicamente, esto ya no es algo de vanguardia, donde tienes que ser un O.G. [o un] programador de código abierto para armar uno.

Por lo tanto, tampoco es la tendencia más emocionante y emocionante, pero hay [una] mayoría. He estado en el tema desde 2016, eso se superpone bastante bien con la integración de cosas como DevOps y CI/CD. Entonces, cuando comencé, se habló mucho sobre: '¿Cuáles son las mejores herramientas para armar?' y, '¿cómo las pones juntas?'. Ahora, se habla más de manera pragmática: '¿A cuál de sus proveedores tradicionales le va a comprar todo este paquete?'. Y… competitivamente hay consolidación en la industria y desgaste. O lo habrá porque, en última instancia, hay una batalla bastante acalorada entre proveedores que habían sido los gobernantes de diferentes dominios. Ahora todo es tan transversal que todos intentan hacer todo por todos. Y los usuarios terminan teniendo que elegir quién será su principal suministro de software DevOps.

Parece que esta consolidación podría ser útil si se encuentra en las primeras etapas de CI/CD y está buscando paquetes de canalización más completos. Muchos de nuestros lectores y oyentes, creo, tienen alguna etapa de madurez de CI/CD y podrían tener ya de 10 a 15 herramientas, tal vez incluso diferentes canales en diferentes partes de sus empresas. Por lo tanto, es posible que se enfrenten a una decisión más desafiante sobre si apostar por una empresa o continuar uniendo estas secuencias que han construido.

Pariseau: Bueno, lo mejor de la raza versus la compra es un debate consagrado. Y [en cuanto a] lo que está de moda, el péndulo oscila de un lado a otro. Una cosa que creo que es buena acerca de esta ola actual de cambio en TI es que, en el fondo, la mayor parte se basa en código abierto. Entonces, al menos en teoría, el código central de algo como Kubernetes o Jenkins, o incluso herramientas de observabilidad, como Prometheus y Grafana, no pertenece a su proveedor. No es exactamente el nivel de dependencia que la gente solía tener con los proveedores de software propietario hace 10, 15, 20 años. Pero nadie realmente quiere estar administrando de 10 a 15 herramientas al final del día. Y al final del día, la mayoría de las empresas no están realmente en el negocio de armar una plataforma CI/CD. Quieren enviar su código más rápido; de eso se trata esto. Y quieren vincular más estrechamente su negocio con lo que están haciendo sus técnicos. Esos son los objetivos reales en los que la gente está comenzando a enfocarse, con CI/CD más como un medio para un fin.

Entonces, para tratar de mantenernos en la línea de las opciones de herramientas disponibles para los desarrolladores y, [lo que] cambió en el último año... Chris, ¿puede darnos una breve descripción general de las herramientas locales versus las herramientas del lado de la nube? ?

Kanaracus: Lo más importante allí en 2020, y realmente a partir de fines de 2019 y en adelante, vimos un cambio hacia los editores de código basados ​​en la nube provenientes de los grandes proveedores: sus grandes nombres, como Google y Microsoft. En [Microsoft] Build 2019, a fines de 2019, hicieron una demostración de algunas de estas cosas más nuevas. Y sabes que algo resuena con una multitud de desarrolladores cuando la gente se pone de pie y anima básicamente. No diría que estaban tirando confeti, pero la gente estaba emocionada por lo que veía. Puedes hacer cosas como la programación de pares en tiempo real en la nube, con otro desarrollador. En esta era de 2020. Poder hacer eso de forma remota fue realmente enorme.

Google también ha estado liderando el camino con Google Cloud, muchas extensiones para IDE existentes, Visual Studio y otros, por lo que están tratando de mantener un pie en lo que queda ahora que probablemente el 80% de la programación se realiza en estaciones de trabajo locales a nivel local, pero tratando de llevar más funcionalidad a la nube, donde se realiza todo ese trabajo. Entonces, creo que eso estará bastante caliente en 2021. Mucha gente ha pateado los neumáticos con estos nuevos editores de [código], y veremos mucho más de eso en 2021.

Gracias, Chris. Y tú, por supuesto, mencionaste proveedores como Google y Microsoft. Pero si mi entendimiento es correcto, Atlassian es otro proveedor que ejemplifica esta tensión entre las instalaciones y la nube. Y, Beth, has escrito un poco sobre Atlassian. Me preguntaba, ¿podrías hablar un poco sobre ellos y qué está pasando con ellos?

Pariseau: Solo como telón de fondo, relacionándolo con la pandemia y el trabajo remoto como lo mencionó Chris: las empresas que todavía dependían del acceso VPN a los centros de datos locales durante la pandemia también tuvieron muchas más dificultades que las empresas que ya se habían cambiado a servicios basados ​​en la nube o SaaS. Porque todas las personas necesitan cuando trabajan en casa, si está utilizando un producto de software basado en la nube, es su conexión a internet, e idealmente algún tipo de autenticación o sistema de gestión de acceso e identidad de usuario. Nuevamente, si hubiera avanzado mucho en su transición a la nube y la transformación digital, ya tendría [esos sistemas en la nube] instalados. Y eso también separó a los que tienen de los que no tienen cuando la pandemia llegó.

Por otro lado, hay algunas organizaciones empresariales muy grandes que todavía tienen requisitos de seguridad que no pueden poner ciertas aplicaciones o datos en la nube. La nube se ha vuelto mucho más convencional [que] ni siquiera es digno de mención decir que ya está generalizada. Las grandes empresas, incluidos los bancos, confían en la infraestructura de la nube y los servicios de aplicaciones. Amazon tiene GovCloud [AWS] que usa la CIA y el Departamento de Defensa. Es factible, pero hay algunas instituciones, especialmente financieras, que simplemente no quieren mover ciertas aplicaciones a la nube. Entonces, ahí es donde la gente comienza a hablar sobre la nube híbrida. Y tienes una combinación de recursos locales y basados ​​en la nube.

Y Atlassian es interesante, porque comenzaron como un proveedor de software con licencia local. E inicialmente sus ofertas en la nube no eran muy sólidas en términos de confiabilidad. Pero hace un par de años migraron su back-end a AWS en lugar de sus propios centros de datos autogestionados y comenzaron a ofrecer versiones de sus productos en la nube. Gradualmente, esas versiones comenzaron a convertirse en su clara preferencia en términos de para qué desarrollaron características primero, qué enviaron primero, qué es lo que más promocionaron. Y comenzaron a intentar presionar e incentivar suavemente a los usuarios para que cambiaran de sus productos locales a versiones en la nube [con] cosas como descuentos y ayuda para la migración y herramientas gratuitas de evaluación de la migración y ese [tipo de] cosas. Y la gente pudo ver lo que vendría a principios de este año, pero todavía hubo algo de sorpresa y consternación cuando finalmente pasaron de la zanahoria, por así decirlo, al palo a fines de octubre y descontinuaron su línea de servidores, que era su licencia de nivel de entrada para productos locales.

[Atlassian también] aumentó drásticamente las licencias para las versiones de centro de datos de sus productos, las versiones empresariales con todas las funciones de su software. Y [la empresa] incluso dijo que ahora están centrados en la nube, y así será. Manejaron esa transición tan cuidadosamente como creo que cualquiera pudo y fueron muy receptivos a las preocupaciones de los clientes. Pero, al final del día, las empresas que son lo suficientemente grandes, con suficientes datos altamente regulados para tratar, como los bancos, pagarán lo que sea necesario para comprar esas licencias de centros de datos. Pero fue la primera vez que vi a una empresa en mi tema hacer cumplir con toda crudeza esa transición. Tal vez porque muchos [proveedores en este espacio] no comenzaron desde las instalaciones en primer lugar. Pero creo que está muy claro que las personas con inversiones locales son una minoría. A medida que las aplicaciones se modernizan, se produce la transformación digital y la mayoría de las principales preocupaciones sobre la seguridad y la confiabilidad de la nube han desaparecido para la mayoría de las empresas, creo que podemos decir que finalmente estamos allí.

Kanaracus: Ey Beth, en los años de SaaS, en el período previo a SaaS, en esa era, el discurso siempre fue que '[la nube] es mejor que en las instalaciones, porque podemos actualizarla cuatro veces al año, nos encargaremos de todo, obviamente. Obtendrá una iteración rápida del software, no solo [inaudible], sino también una serie de funciones en cascada en lugar de tener que instalar una nueva versión una vez al año, una vez cada dos años'.

¿Es ese el mismo caso? En Atlassian, con Jira, ¿la gente quiere esa iteración rápida que la nube puede brindar?

Pariseau: Bueno, entonces [Atlassian] también revisó recientemente Jira Service Desk de esa manera. Y hay que tener cuidado, porque hay algunas empresas que tienen un gran apetito por el cambio, pero hay otras que van a enloquecer si las cambia con demasiada frecuencia, demasiada rapidez y de manera demasiado drástica. Entonces, Atlassian, al menos con Jira Service Desk, ahora es Jira Service Management. Cuando hicieron esa transición, automáticamente les dieron a todos las nuevas funciones, pero todavía no quitaron ninguna de las existentes. Y creo que eso es un atractivo para algunas empresas, pero cuando se vende a empresas convencionales, eso no se aplica a todo el mundo.

Algo más que creo que podría ser una fuente de tensión para algunas empresas de TI [es] algo más sobre lo que tú, Beth, escribiste este año: tratos de las empresas y, a veces, tratos tensos con las contribuciones de código abierto. Y uso la palabra cargada, porque creo que un enfoque para tus artículos... hablas de departamentos legales conservadores [que] tienen problemas con, como dije, las contribuciones de código abierto. ¿Puedes exponer esencialmente el panorama de las relaciones de las empresas con las contribuciones de código abierto y cuál es la naturaleza actual?

Pariseau: Claro. Código abierto... ha pasado de ser algo marginal a la corriente principal, a ser solo un requisito ahora. Creo que la apelación inicialmente fue: 'Oye, es gratis'. Pero como dicen en los círculos de código abierto: 'Hay gratis como en la cerveza y hay gratis como en un cachorro'. Y el código abierto es definitivamente gratis como en un cachorro. Obtienes la cosa gratis, pero tienes que encargarte de ella, tienes que criarla y tienes que entrenarla, y necesitas un lugar al que acudir en busca de apoyo. Y no es tan simple como 'Oye, instala esta licencia, es gratis'.

Por tanto, otro de los atractivos del software de código abierto es que puedes modificarlo según sea necesario. Pero eso no solo requiere habilidades, sino que también requiere un nuevo enfoque de la propiedad intelectual corporativa, y qué poseemos. ¿Cuál es nuestro valor agregado como empresa? ¿Qué es lo que es exclusivo para nosotros y debemos mantenerlo internamente? ¿Y qué podemos aportar a la comunidad? Y eso choca primero con la cultura corporativa. Así que tienes desarrolladores, y todo el mundo quiere contratar desarrolladores niños genios, pero la cosa es que los desarrolladores niños genios tienden a ser firmes defensores de la apertura y el código abierto en lo que están creando. Y si desea reclutar a los mejores desarrolladores del mundo, tendrá que permitirles usar software de código abierto y crearlo desde dentro de su empresa. La reputación de código abierto de una empresa es más valiosa para ella como herramienta de contratación para el personal de TI en medio de una escasez de habilidades.

Entonces, las empresas ahora tienen que enfrentar este problema. Y todavía hay algunas cosas que no están resueltas... no hay ningún precedente legal, de verdad. Google versus Oracle, en términos de API y Java, es lo más cercano a un posible precedente futuro, pero incluso eso podría no aplicarse necesariamente en todos los casos. Es un territorio inexplorado desde un punto de vista legal. Y también es un problema bastante extendido en el que hay una alta dirección y personas como las de gestión de riesgos y los equipos legales que no son profundamente técnicos, frente a los desarrolladores que son profundamente técnicos, pero no expertos legales bien versados. Y tienes que unir esos dos lados. No se trata solo de la colaboración entre diferentes facciones de TI, también se trata de integrar las diferentes funciones del negocio en torno a lo que se está haciendo técnicamente. Entonces, ese es un gran desafío para la gente culturalmente. La gente pensaba que hacer que los desarrolladores y los operadores trabajaran juntos era difícil. Intente poner a un abogado corporativo en una habitación con un desarrollador de software de código abierto: hablan diferentes idiomas.

Luego, la otra cosa que se convierte en su propia madriguera son las licencias. Y empresas como, por ejemplo, Bloomberg, que se encuentra en la rara posición de tener un ejecutivo en la posición de administración: ¿Qué licenciamos [y] cómo licenciamos las cosas de código abierto que creamos dentro de nuestra empresa? Y tomando esa decisión coordinada sobre lo que se mantiene en casa y lo que no, cómo trabajar con estas bases de código abierto. Hay ciertas cosas: prácticas en torno a contratos legales, documentos, acuerdos de derechos de autor, [que] no se han puesto al día con el software moderno. Básicamente, las empresas están empezando a interesarse en ser las propietarias del código con el propósito de abrirlo en lugar del desarrollador individual. En parte, eso se vincula con esa herramienta de contratación, se vincula con la visibilidad (quieren ser vistos como buenos ciudadanos corporativos) y, francamente, no quieren que el trabajo de este desarrollador pertenezca a sus empleados; quieren que pertenezca a su empresa, si se hace utilizando los recursos y el tiempo de la empresa. Así que ese es todo su problema. Por ejemplo, Kevin Fleming, quien es la persona con la que hablé en Bloomberg, tuvo que trabajar con varias compañías de software para que Bloomberg, la entidad corporativa, fuera el propietario de los derechos de autor para propósitos de código abierto a fines del año pasado/principios de este año, y esas empresas nunca antes habían hecho ese proceso de esa manera.

Entonces, todavía es una frontera en todo esto, pero va a comenzar a aparecer para más y más empresas, porque solo tienes que usar y contribuir al código abierto. Y también refleja la madurez del mercado donde: 'Está bien, usaremos estas cosas; está bien, ahora, nos estamos volviendo muy buenos en el uso de estas cosas, excepto que hay una cosa, necesitamos que haga lo que no hace, así que está bien, lo haremos'; a: 'Bueno, realmente necesitamos compartir esto con la comunidad, porque obtuvimos todo esto basado en el trabajo de otras personas y la donación a la comunidad. Y si queremos ser parte de todo este movimiento, realmente necesitamos retribuir' o de lo contrario, obtienes una mala reputación. Y luego se vuelve más difícil para ti obtener el apoyo de la comunidad sobre el uso del software. Pero luego se topa con todas estas cuestiones legales que, en algunos casos, tienen siglos de antigüedad y que aún deben actualizarse.

Mencionaste DevOps en términos de unir desarrolladores [y] operaciones. Y, por supuesto, la táctica que siempre tomamos para hablar con DevOps es encontrar cómo colaborar. Pero parece que con la dinámica que estás describiendo, podría [tener que] haber concesiones de un lado o del otro, en lugar de ser colaboración.

Pariseau: En algunos casos.

Sí. Pero [también] me recuerda que las personas en los campos técnicos, ya sean ingenieros de DevOps, desarrolladores o profesionales de control de calidad, nunca es una mala idea repasar las habilidades sociales, [para] poder comunicarse [y] trabajar con personas de fuera de su departamento.

Pariseau: Simplemente no hay forma de evitarlo. Ya no puedes dejar de tratar con la gente. ¿Estás haciendo trabajo técnico? [Entonces] tienes que colaborar con tus chicos de seguridad y de operaciones, un desarrollador y viceversa. O se está comunicando con todo el mundo, desde la alta dirección de su empresa hasta la gente legal y de riesgos. Incluso los sistemas que usa la gente están convergiendo. Por ejemplo, está surgiendo una categoría de software llamada gestión de servicios empresariales, diferentes empresas como ServiceNow; Atlassian, en realidad, están entrando más en este campo. Están comenzando a expandir sus productos como Jira Service Desk para adaptarse a los equipos legales y de recursos humanos. Y tienen interfaces de código bajo o sin código para esos sectores en productos como Jira Service Desk, por lo que pueden ofrecer cosas como tipos de servicios de intranet corporativa, por lo que ya no se trata solo de la mesa de ayuda de TI. [Digamos que] necesito incorporar o dar de baja a un nuevo empleado, no solo en términos de configurar su computadora portátil, sino en términos de su estado en nuestro sistema de recursos humanos, y usted va a usar algo como Jira para eso.

Es fácil olvidar esto con todas las malas hierbas técnicas, pero el objetivo inicial de ágil y DevOps era mejorar el negocio; [era] entregar la lógica empresarial de forma más rápida y competente. A medida que el mundo se rige por el software, ahora todas las empresas necesitan al menos una aplicación móvil y un sitio web. Así, cada empresa ahora tiene que tener una cierta cantidad de entrega de software de cualquiera que sea su producto. Y eso significa que ya no tienes esta separación entre las cabezas técnicas en el calabozo haciendo cualquier alquimia que hagan y la gente de negocios al frente haciendo lo que hacen. Realmente tienes que juntar esas cosas. No es solo bueno tenerlo, no es solo una idea. Es necesario si quieres sobrevivir en el siglo XXI.

Beth, Chris, quiero agradecerles a ambos nuevamente por acompañarnos. Y también por la cobertura de noticias que [ambos] escribieron en el año pasado, [y que] informó mucho esta conversación.