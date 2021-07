Una ruta para migrar con éxito la analítica a la nube

En su afán por ser ágiles, innovar y lograr un alto desempeño, las empresas están llevando a la nube un número cada vez mayor de aplicaciones de negocio, incluyendo la analítica. No obstante, en muchas de las migraciones a esa plataforma puede ser complicado obtener los beneficios potenciales que se prometen.

A fin de maximizar el desempeño y el valor de dichas aplicaciones en la nube, es necesario sopesar las opciones y elegir el método de migración acorde a las necesidades de la organización.

Hoy, existen tres formas básicas de migrar a la nube, las cuales tienen diferentes requerimientos, requieren esfuerzos específicos y brindan beneficios particulares:

Rehosting. Consiste en llevar la aplicación tal cual es a un servicio de nube pública (lift & shift). Este modelo puede generar ahorros y escalabilidad básica, liberando la capacidad del centro de datos para otros usos, pero no hay cambios radicales. La ventaja es que las aplicaciones y las interfaces de usuario no se modifican; la desventaja es que las aplicaciones no obtienen toda la agilidad, escalabilidad e innovación que se espera.

Replatforming. Se trata de un modelo en el que se toman las aplicaciones y se le hacen cambios arquitectónicos para que funcionen bien en una arquitectura de nube real. Es la ruta más directa para generar beneficios para el negocio y puede hacerse de manera selectiva y gradual.

Finalmente, con el Repurchasing, las aplicaciones se recrean o se reescriben para ejecutarse en una plataforma de software distinta y nativa de la nube. Esta opción requiere mucho trabajo, y recrear las aplicaciones requiere tiempo y dinero, pero se puede estar seguro de que la nueva plataforma aprovecha el poder de la nube y ofrece ventajas competitivas.

La migración a la nube se está acelerando por una buena razón: las organizaciones están ganando experiencia en ella y, por tanto, la confianza de que pueden ejecutar sus aplicaciones, incluso las de misión crítica, en ella. También cabe destacar que han superado sus preocupaciones iniciales respecto a la seguridad.

Otro factor que acelera dicha migración es que tecnológicamente es más amigable. Los avances en medición, microservicios y la gestión de la plataforma facilitan adoptar una estrategia de implementación de «cloud first», mientras que la tecnología de contenedores sigue madurando, lo que ayuda a las organizaciones a simplificar el desarrollo de aplicaciones nativas.

Los datos, el principal ingrediente Con la ayuda de contenedores, migrar el código y las plataformas tecnológicas para la analítica puede ser muy sencillo. No obstante, migrar los datos para ella puede no serlo tanto, pues requiere mayor escrutinio y planeación. Las aplicaciones analíticas pueden tomar datos de distintas fuentes, manipularlos, realizar pruebas e iterar añadiendo datos adicionales o diferentes. Por tanto, un primer paso para la migración a la nube es el movimiento único de datos históricos, lo que implica elegir el almacén de datos en la nube y un modelo de datos idóneos; a partir de ahí, se sincronizan las actualizaciones con las fuentes de datos. Un modelo de datos federado permite preservar los modelos de datos fuente y limitar la replicación de datos con una integración bajo demanda, pero sacrifica algo del desempeño, dependiendo del lugar donde se encuentra la fuente de datos relativa al almacenamiento en la nube y los recursos de cómputo. Normalmente, un modelo federado es favorecido cuando existen grandes bases de datos propietarias para casos de uso específicos.

Activos analíticos La migración de la analítica a la nube tiene distintos niveles de dificultad. Por ejemplo, las organizaciones más pequeñas deben poder aprovechar la analítica en la nube casi a voluntad. Con menos datos, menos usuarios y menos riesgo, pueden implementar analítica más ágil rápidamente. Las empresas más grandes, por su parte, tienen mucho más que migrar, pero la recompensa puede ser enorme. Todas las organizaciones que quieren avanzar agresivamente tienen un punto de coincidencia: necesitan conocer qué activos analíticos tienen. Desafortunadamente, muchas no conocen realmente su inventario de datos, programas y usuarios. De ahí que sea necesario conocer los activos de datos y su uso para determinar cómo formatear, migrar y acceder a sus datos en la nube.