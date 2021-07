Tokenización de activos ayuda a catalizar finanzas mexicanas

Desde los inmuebles, el petróleo, las cabezas de ganado y los cereales, la manera en que invertimos está cambiando radicalmente con la tokenización. Como sostiene un reporte de Deloitte, “el acto de tokenizar activos está transformando muchas industrias, en particular la financiera, y aquellos que no estén preparados corren el riesgo de quedar al margen”.

En un informe de Tokenization Market, se afirma que las empresas B2B que adoptaron la tokenización invirtieron $1.9 billones de dólares en 2020; mientras que, para 2025, se espera una inversión de $4.8 billones.

En este sentido, podríamos decir que la tokenización es la representación de un activo tangible o intangible en un token digital. Un ejemplo simple: como una ficha de casino puede representar dinero, un token digital también puede representarlo.

Ahora bien, ¿qué es un token? Se trata de un activo digital que puede representar valores únicos e indivisibles como una obra de arte o representar varios valores idénticos como puede ser un token digital que representa un dólar o un peso, tal como los que se ven en cualquier cuenta de homebanking. El dinero digital es un token, una representación de un valor.

Esta simple afirmación encierra un mundo de posibilidades si lo pensamos en términos de qué tipo de valores hoy en día podrían ser tokenizados en la blockchain, y, a su vez, cambiar su naturaleza indivisible por una más maleable y abrir el juego a una comercialización mucho más interesante que la actual. Asimismo, la tokenización es un impulso insoslayable para la transformación digital de casi cualquier industria y, especialmente, de la financiera. Por eso, en parte, es que el Banco Interamericano de Desarrollo, en su reporte de diciembre del 2020, señaló a las cadenas de bloques son el recurso clave para una mayor y mejor inserción de América Latina en los mercados globales.

Agreguemos que, de acuerdo con un mapeo publicado por Blockchain México, se encontraron 81 empresas de diferentes áreas relacionadas con el desarrollo de la tecnología Blockchain en el país. A esto, por último, sumémosle el número de personas no bancarizadas: solo el 36.9 % de la población en México tiene cuenta bancaria, a lo cual, a su vez, hay que agregar que el impacto de la Blockchain en general, y de la tokenización en particular, no alcanza únicamente a ellas, sino a toda la sociedad, ya que los beneficios como la agilidad y la reducción de costos benefician a todos.

¿Cuáles son las utilidades y los beneficios de la tokenización? Aquí les enumero tres casos emblemáticos

Divisibilidad

Poniendo como ejemplo una factura, cuyo factoraje es tradicionalmente limitado a una comercialización al 100 % del mismo a la hora de la oferta, hoy con tecnología blockchain, la factura se puede representar digitalmente y dividir en cuántas veces el oferente lo desee. De esta forma, si elige colocar solo una porción de esta en el mercado eso es posible. Esto es aplicable a todo tipo de título valor que pueda ser tokenizado.

Trazabilidad

Otro caso en el que se puede ayudar a valorizar más un bien es el producto cuya producción y denominación de origen son factores clave a la hora de su apreciación, como puede ser una botella de vino. Su cuidado y la trazabilidad de su producción e industrialización son de suma importancia para el consumidor final. Los productores vinícolas pueden ofrecer a sus clientes la tranquilidad de tener una herramienta digital para corroborar que se les está vendiendo un producto de primera calidad, certificado y único. Con un código QR, el consumidor puede tener visibilidad de todo el proceso que involucró la creación de ese vino hasta llegar, por ejemplo, a una góndola de supermercado (fecha que también se puede incluir en el registro). Otro ejemplo interesante para explorar en este caso de uso es el de la plataforma Carnes Validadas, un desarrollo de Koibanx que cumple con el mismo objetivo: que el consumidor tenga información desde cuándo nació un novillo, qué comió, cuándo se sacrificó, cuánto tardó en llegar a una góndola, etc.

Contratos inteligentes

Un activo que es registrado en la blockchain se convierte en parte de un mundo donde los contratos inteligentes ayudan a mantener un orden programado desde su génesis, condiciones que permiten a dos o más partes mantener un acuerdo libre de manipulación o simple error humano. En otras palabras, lo que se acuerda transferir, cómo y cuándo es todo programable con un contrato inteligente aplicando la lógica. Para dar un ejemplo simple se puede programar que, el primer día del mes, si en la cuenta X hay determinado monto de dinero, se liberen fondos para N cantidad de cuentas en concepto de honorarios para empleados. Este es un ejemplo sencillo que muestra cómo se utiliza la lógica al momento de hacer un movimiento en la blockchain.

Ahora, esto también se puede aplicar en relación con hitos. Un monto de dinero puede ser liberado si y sólo si determinado suceso aconteció. Por ejemplo, si estuviéramos construyendo un hospital, se puede liberar un fondo para comprar los materiales y pagar mano de obra para construir la etapa 1, y programar que se libere el segundo monto una vez que la primera se haya terminado. Este tipo de herramientas crean el espacio ideal para proyectos de crowdfunding, como, por ejemplo, Bitgive, una ONG que recauda fondos para varias causas benéficas.

¿Cómo es exactamente el proceso de tokenización? Koibanx posee una plataforma modular de tokenización y de transaccionalidad de activos. Puntualmente, la tokenización se realiza a través de la creación de tokens registrados en la blockchain que representan un bien que nuestro cliente desee reflejar de forma digital. Una vez digitalizado, el bien puede moverse dentro del ecosistema que creamos, a costos mucho menores que si los transaccionales del sistema tradicional. En otras palabras, si alguien mueve dinero tokenizado en nuestra plataforma de una cuenta a otra desde el mismo banco, por ejemplo, lo que mueve es un token en la blockchain y esto disminuye el tiempo de acreditación y los arqueos se pueden hacer en tiempo real junto con la disminución de costos transaccionales. En el caso de querer pasarlo a un banco que no pertenece a esta red de tokens criptográficos, el activo digital es destruido y se realiza la transferencia por las vías tradicionales, junto con sus costos asociados. Por eso los especialistas de Deloitte afirman que “la tokenización puede hacer la industria financiera más accesible, más barata, más simple y ágil”.