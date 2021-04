Las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones de ciberseguridad

Me enamoré de la tecnología a una edad muy temprana. Las computadoras, el cine, la fotografía, todo lo relacionado con ella siempre me fascinó. No fue fácil para mí elegir una profesión. En ese momento no había muchas mujeres en el área. Al principio, era solo un pasatiempo. Nunca pensé que se convertiría en una elección profesional. Tal vez porque siempre miramos a otras mujeres como un ejemplo de lo que podríamos hacer. Pero la verdad es que, al crecer, yo era la única en mi círculo que estaba realmente interesada en las computadoras y la internet.

En el pasado, las presiones de la sociedad y los padres dictaban lo que una niña debía y no debía hacer en la vida, y eso generalmente no incluía seguir una carrera técnica. Hoy en día, si una mujer decide entrar en este campo, todavía puede enfrentar estereotipos y sesgos de género que pueden afectar su rendimiento o disfrute de desempeñarse en el área de la tecnología. Lamentablemente, todavía hay muchas manifestaciones de prejuicios en el mercado laboral –muchas de ellas relacionadas con estereotipos obsoletos– aunque la mayoría son implícitas.

Las mujeres necesitan ser fuertes para seguir sus sueños e intereses, independientemente de estos potenciales detractores. A menudo, una mujer trabajará más duro para probarse a sí misma, si se enfrenta a una posición difícil u hostil. A menudo, tendrá que alzar la voz, y siempre estar preparada para defender sus derechos.

Como mujeres, a menudo podemos ignorar las áreas tecnológicas que tradicionalmente son dominadas por hombres porque sentimos que todavía tenemos que hacer el doble de esfuerzo para demostrar nuestro valor. De hecho, hay países en los que desafíos como los prejuicios culturales y sociales pueden seguir siendo limitaciones potenciales, pero esa no es razón para dejar de tratar de mejorar las cosas. Es alentador ver a mujeres manifestándose y reclamando posiciones de liderazgo a nivel mundial. Puede ser lento, pero ciertamente es un ascenso constante a la cima.

Los roles específicos de género se han evaporado con las mujeres transformando todos los sectores y liderando campos como la investigación científica y espacial, tecnología y negocios.

El éxito está impulsado por la pasión, la moral y el rigor. Es solo cuestión de tiempo antes de que veamos como algo común que las mujeres ocupen cada vez más posiciones de poder en todos los sectores, influyendo en la próxima generación para llevar el manto de liderazgo. En el momento en que lleguemos a un estado de «auto-reconocimiento» donde nos demos cuenta de nuestra autoestima, reconozcamos nuestro talento y miedos, y sigamos nuestra pasión, estaremos en un estado de crecimiento y en condiciones de romper el falso techo de cristal.

Aquí comparto algunos consejos sobre cómo crecer en el mercado laboral, aplicable no solo a la industria tecnológica o de ciberseguridad, sino a todos los campos:

Amplifica tu influencia, asegura tu lugar: Demuestra tu compromiso, dando y recibiendo mentoría y apoyo. Recuerda que siempre hay espacio para aprender y mejorar, tanto para ti como hacia los demás. Observa, escucha y haz preguntas mientras permaneces activa y comprometida. Acelera tu carrera: Exponte a otras personas, en redes en línea y en entornos que fomenten el voluntarismo. Con el fin de obtener y dar el máximo en tu trabajo, haz un esfuerzo para conocer a otras personas que inspiran y educan. Participa en debates grupales que te permitan absorber información, así como conocimiento en las vastas áreas de tecnología y ciberseguridad. Construye una cultura desde cero: Cualquiera puede iniciar una comunidad. Toma decisiones activas para promover la diversidad y evitar silos. Haz que las personas que están involucradas en el desarrollo de un proyecto de alguna manera colaboren y se comuniquen entre sí y creen sinergia. Para tener éxito, todo el mundo necesita entender las causas del problema y contribuir a abordarlas. Los compañeros de trabajo deben respetarse mutuamente y ser capaces de evaluar el trabajo objetivamente, independientemente del género u otras diferencias. Prospera como mujer en el lugar de trabajo: Hay una diferencia clave entre ser humilde y reconocer lo que sabes y puedes hacer. No seas tu propio factor limitante. No son otros los que creen que no eres capaz, tal vez eres tú quién te está impidiendo probar algo nuevo. ¡Sé audaz! ¡Piensa y habla con confianza! Arriesga y toma un papel de liderazgo. No tengas miedo de pedir un ascenso o un nuevo reto, eres capaz. Lidera siempre con el ejemplo: Desarrolla habilidades de toma de decisiones y construye equipos autosostenibles. Define propiedades y responsabilidades claras para cada persona de tu equipo. Sé abierta, transparente y consistente. Di lo que haces y haz lo que dices. Nutre tu talento y pasiones: Si te sientes atraída por algo, persíguelo. Si eres buena haciendo algo, si tienes pasión por ese algo, siempre vale la pena explorarlo, independientemente de cómo otros lo perciban, así que sigue tu corazón y usa tu cabeza.

Las organizaciones deben apoyar la diversidad y trabajar para establecer un entorno de trabajo no tóxico y motivado positivamente. No hay duda de que necesitamos cada vez más mujeres en el área de la tecnología y la ciberseguridad, para aportar diversidad en perspectivas, diseño de soluciones, gestión de equipos y liderazgo.

Sobre la autora: Jaya Baloo es CISO en Avast.