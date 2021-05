La transformación empresarial en la nube es un camino incómodo, pero gratificante

El momento que hemos vivido ha obligado a acelerar el ritmo de los cambios en las compañías, pero moverse rápido puede ser incómodo. Se le pedirá que haga recomendaciones sobre situaciones con las que raras veces se ha encontrado, que le de poder a diferentes tipos de equipos y que evalúe el valor del negocio en un entorno para el que el conjunto de métricas existente no está completo. Esto significa que tendrá que ser visionario, ampliar sus procesos de pensamiento, buscar diversas perspectivas y convencer a los demás sobre lo que será valioso para su organización.

Si va despacio, puede ser que haga las cosas bien, pero también llegará unos dos años tarde. Como dijo Mark Twain: «la mejora incremental es mejor que la perfección retardada».

Por eso la agilidad y la velocidad que permite la tecnología en la nube están a la orden del día. He apuntado aquí algunas formas de moverse con rapidez y ofrecer novedades a sus clientes y a su empresa.

Amplíe su forma de pensar sobre el retorno de inversión y el riesgo

Mucha gente se ha subido al carro de la transformación digital, pero no todo el mundo entiende sus implicaciones. Los empresarios pueden saber que el equipo se beneficiará, pero puede ser que no entiendan cómo o por qué lo hará. Como resultado, pueden estar dispuestos a hacer apenas algunas cosas de manera diferente. Esto puede deberse a que el análisis clásico del retorno de la inversión (ROI) no se aplica bien a la transformación digital y, sobre todo, a los entornos en la nube. El modelo clásico pasa por alto el menor riesgo, la agilidad y la velocidad que ofrece la nube.

Debe entender que la nube permite modelar un proyecto con rapidez, por lo que no necesita pasar semanas averiguando una arquitectura, tratando de determinar la computación o el almacenamiento exactos que debe adquirir, o qué acuerdo de licencia debes contratar. Tenga en cuenta que una plataforma de computación en la nube puede permitirle ajustar las decisiones a los movimientos de la empresa. Deje de gastar en exceso en infraestructura; en su lugar, utilice la nube para ampliar y reducir la escala según sea necesario. Dedique tiempo al valor comercial de la iniciativa.