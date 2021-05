La innovación nos está matando

Cuando el primer Homo Erectus abandonó África y salió al mundo, su vida se centraba en asegurar nuestra subsistencia. Hoy, también. La diferencia es que aquel Homo Erectus, famoso por ser el antepasado directo de los neandertales y los denisovanos, tenía una desventaja de millones de años respecto al hombre moderno.

Por aquel entonces, cuando la dieta tenía como ingredientes principales plantas y carroña, se lograron grandes avances al desarrollar las primeras herramientas y descubrir cómo controlar el fuego. La investigación estima que fue hace 1 millón de años que la combustión para uso personal apareció en las vidas del ser dominante de este planeta, lo que permitió cambiar la forma de alimentarnos y mejoró las funciones de nuestro cerebro. A partir de ese instante, el hombre basó su evolución en el poder de la innovación: la agricultura, la escritura, la rueda, el dinero, el vapor, el teléfono, el auto, el avión, la computadora, internet y la inteligencia artificial. La innovación fue la capacidad humana que nos permitió poblar el planeta, alcanzar una vida promedio de 80 años y llegar a la luna. Pero también nuestra principal amenaza.

Desde el cemento utilizado para permitir que las mayores obras de la humanidad perduren por siglos, como el Panteón o el Coliseo, hasta la tala masiva de árboles para generar material de construcción y transformar zonas como Escocia por completo, estas dos innovaciones se convirtieron en dos de las principales “herramientas” que hoy nos permiten “habitar” nuestro entorno.

Más allá de sus cualidades caloríficas, la primera de ellas nos permitió protegernos de las inclemencias de la naturaleza (casas y edificios). Más tarde, fue el principal material para construir carretas; barcos y hasta aviones que nos permitieron alcanzar los confines de nuestro planeta. El cemento llevó estas cualidades a otra dimensión: nos permitió “urbanizar” la naturaleza. Nos protege de forma más duradera que la madera contra viento, frío y calor. Y, a través de rutas y caminos, nos hace llegar por nuestros propios medios a los confines antes mencionados. Sin embargo, el abuso en la utilización de estos materiales son algunas de las razones principales por las cuales este planeta necesita empezar a sanar de forma inmediata.

A nivel global, se pierde una superficie de 60 campos de fútbol de bosque por minuto. Por su parte, la producción de cemento genera la tercera mayor cantidad de dióxido de carbono en el mundo (2.800 millones de toneladas). Si la industria fuese un país, sólo sería superado por China y los EE.UU.

Venimos escuchando sobre este tipo de datos hace décadas, pero parecieran no hacer mecha en nuestros hábitos ni pareciera preocuparnos demasiado: al fin y al cabo, un campo de fútbol no es tan grande. De hecho, hasta hace un tiempo atrás, era algo de lo que nuestros nietos iban a tener que ocuparse, lo veíamos tan lejano y somos tan egoístas que no nos inmutábamos demasiado. Sin embargo, algo ha cambiado: estos temas dejaron de ser documentales de National Geographic para estar en las noticias de todos los medios; dejaron de ser películas de ciencia ficción para convertirse en películas dramáticas; dejaron de ser sólo “temas de hippies”, como para generar manifestaciones multitudinarias a nivel global.