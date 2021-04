La automatización es una tecnología centrada en el ser humano

Siempre que hablo de automatización de procesos robóticos, la pregunta principal que surge es: ¿la gente perderá su trabajo? Pero, para las corporaciones que ya se han unido o están comenzando a seguir la automatización de procesos, la respuesta ya es clara y es: no.

La tecnología RPA -acrónimo de automatización robótica de procesos- al automatizar procesos y permitir que las actividades se sigan llevando a cabo en las empresas en medio del caos que estamos viviendo como resultado de la pandemia (con muchos equipos trabajando repentinamente de forma remota, rompiendo el ritmo de varios enlaces en el cadenas productivas) ha demostrado ser la solución más asertiva para dar resiliencia a las empresas y, en consecuencia, no permitir que se deshagan y, con ello, provocar el paro de más personas.

El estudio “RPA Latam 2020 Insight” elaborado por Practia destaca que antes de la pandemia, las principales motivaciones para invertir en automatización eran menores costos, mejor desempeño y mayores ingresos. En 2020, la automatización estuvo motivada por la necesidad inmediata de continuidad y resiliencia del negocio, generando conocimientos y reduciendo riesgos.

Pero eso no es todo. Automatizar significa realmente hacer que los empleados entren en el negocio y no apartarlos de él. Los robots no funcionan solos, incluso en el mejor entorno de ciencia ficción. El razonamiento y las emociones humanas son fundamentales para el éxito de cualquier negocio.

De acuerdo a Forrester, no es solo la tecnología lo que impulsa el éxito, sino cómo la gente está adoptando la tecnología. La última "ola" de RPA, evaluada por el estudio "The Forrester Wave: Automatización robótica de procesos, primer trimestre de 2021" apunta más hacia un camino de tecnología centrada en el ser humano. Esto significa, por ejemplo, que las corporaciones que están invirtiendo en automatización buscan cómo se desarrolla el diseño de la plataforma RPA. ¿Es la gestión intuitiva? ¿Fácil de entender? ¿Trae características que realmente facilitan las actividades del día a día y liberan a los empleados para tareas estratégicas y de alto valor para el negocio?

La plataforma RPA trae funcionalidades para que los equipos puedan mapear lo que se puede automatizar estratégicamente para no realizar una tarea repetitiva. Ofrece la posibilidad de descubrimientos colaborativos, herramientas de evaluación palpables para que los equipos y los gerentes puedan tomar decisiones más asertivas.

La tecnología centrada en el ser humano también significa que las empresas que buscan la automatización quieren de los proveedores, además de la tecnología en sí, consultoría estratégica. Conexiones reales para resolver problemas o mejorar significativamente el rendimiento empresarial.

Afortunadamente, la mentalidad con respecto a la implementación de soluciones RPA está cambiando. Pero, como cualquier ruptura de paradigma, el camino a seguir lleva tiempo. No existen impedimentos técnicos relevantes para escalar la RPA en las empresas, pero existe la necesidad de modificar la mentalidad, a medida que está sucediendo, y hacer que cada vez más empleados participen en la toma de decisiones.

RPA no se desarrolló para máquinas. Está centrado en el ser humano y solo los humanos pueden escalar a su máximo potencial.

Sobre el autor: Guy Kirkwood es evangelista en jefe de UiPath.