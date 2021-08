Cinco tendencias para la prevención en ciberseguridad

Cuando se habla del tema de ciberseguridad, la prevención sigue siendo la estrategia más eficaz. No tomar las acciones necesarias le ha costado a muchas organizaciones más que la pérdida de dinero, de ahí la conveniencia de revisar las principales tendencias en ciberseguridad.

4. Seguridad en DNS

No se está prestando suficiente atención a los DNS, siendo que en los DNSaaS (DNS como servicio, como R53, GCP, etc.) se puede obtener información sensible, pues para utilizar estos servicios se debe de agregar ciertos name servers pertenecientes a los proveedores de servicio DNS administrado.

Los proveedores de servicio de DNS administrado no están incluyendo en una lista negra sus propios servidores DNS en los back-end. Se ha visto que, luego de 14 horas de pruebas, se logra obtener las actualizaciones de DNS de más de 15.000 organizaciones, incluyendo 130 agencias gubernamentales y muchas compañías del Fortune 500. Dentro de los datos obtenidos se encontraron IPs internas y externas de cada sistema, nombres de computadoras y hasta nombres de empleados.