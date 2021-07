Análisis de Oracle sobre pandemia y vacunas arroja un panorama diverso

Todos los años, Gartner invita a los proveedores de análisis a presentarse en la Cumbre de Datos y Análisis de Gartner para mostrar cómo sus productos pueden ayudar a resolver problemas del mundo real y a encontrar perspectivas en los datos del mundo real. El año pasado, nos centramos en la esperanza de vida. Como era de esperar, este año nos centramos en la pandemia de COVID-19. Durante nuestra fase de análisis, en marzo y abril de 2021, la situación cambió rápidamente. Cada día, los nuevos datos aportaron nuevas ideas y los grandes retos surgieron en tiempo real:

Hemos sacado algunas conclusiones, muchas de las cuales se reflejan en lo que escuchamos de las fuentes de noticias, pero también algunas que no lo son. El examen de estos datos dentro de una semana o un mes puede llevar a conclusiones diferentes que aún no podemos anticipar. Sin embargo, una cosa es cierta: esta pandemia ha mostrado lagunas en la respuesta a través y dentro de los países y regiones, y los factores socioeconómicos juegan un papel importante en la implacable propagación de COVID-19 por todo el mundo.

La frase «piensa globalmente, actúa localmente» es apropiada para el análisis de los datos sobre COVID-19 y las vacunas que ayudan a combatirla. La gestión de la pandemia se ha manejado de forma muy diferente en función de factores geográficos, sociales, políticos y económicos. He aquí algunas ideas que hemos descubierto:

Los países más desarrollados están muy por delante en cuanto a dosis de vacunas suministradas, lo que no es ninguna sorpresa. Pero el número absoluto de vacunas administradas no es el factor clave para frenar la tasa de infección. La diferencia está en el porcentaje de la población total que se vacuna. Por ejemplo, a finales de abril de 2021, alrededor del 30 % de los Estados Unidos estaba totalmente vacunado, mientras que en la India, aunque se ha administrado un gran número de vacunas, solo el 3,1 % de la población está totalmente vacunada.

América del Norte también muestra una trayectoria ascendente en los casos de COVID, pero a partir de marzo de 2021. En los EE.UU., el mayor número de vacunaciones se produjo el 11 de abril. Dos días más tarde, se plantearon problemas de seguridad sobre una marca de vacunas, lo que llevó a una menor aceptación de las vacunas en los EE.UU. y la tasa de vacunación no se ha recuperado al mismo nivel en los EE.UU. desde esa fecha.

Estos son solo algunos de los aspectos más destacados que vimos, pero esta no es en absoluto una lista exhaustiva.

Bélgica y el Reino Unido tuvieron un mayor impacto positivo del cierre; Argentina y Francia no tanto.¿Por qué? No hay nada en los datos que hayamos podido encontrar que apoye las diferentes respuestas por países. Pero los ciudadanos de esos países suelen señalar actitudes culturales anecdóticas que pueden o no validar el impacto relativo de los encierros.

Las medidas de distanciamiento social no fueron eficaces en Francia, pero sí lo fueron en Israel.

Los resultados de EE.UU., en general, no fueron prometedores en ninguna acción, ya que los mandatos no tuvieron el impacto deseado, especialmente en la segunda mitad de 2020. Si bien analizamos los diferentes estados y sus acciones, las respuestas fueron muy diferentes según los estados y las regiones. Como los mandatos fueron establecidos tanto por los estados como por el gobierno federal, la agregación a nivel de Estados Unidos no arrojó conclusiones claras.