Adoptar la economía circular en la industria tecnológica es más que reciclar

De acuerdo con la Fundación Ellen MacArthur, una economía circular está basada en los principios de diseñar sin generar residuos ni contaminación, manteniendo los productos y materiales en uso, y regenerando sistemas naturales. Es circular porque los productos y materiales se mantienen en uso por más tiempo, teniendo múltiples ciclos de usuario a través del intercambio, reparación y reciclaje. Esto contrasta con la economía lineal de «tomar, hacer y usar una vez por un periodo relativamente corto, disponer y reemplazar», que utiliza materias primas insustituibles y genera cantidades incalculables de residuos y contaminantes.

En una economía circular , la fabricación de productos comienza con el uso exclusivo de materias primas sostenibles y, a continuación, se diseña para la longevidad, lo que significa no solo elaborar artículos para que duren lo máximo posible, sino también para que sean fáciles de reparar, de modo que se minimice la cultura de usar y tirar y comprar de nuevo. También se diseña para permitir el reciclaje una vez que han alcanzado su verdadero punto de obsolescencia.

Hacer que la tecnología dure

El sector de la tecnología es especialmente conocido por sus residuos, ya que las actualizaciones periódicas, las mejoras y la obsolescencia de la tecnología hacen que sustituyamos artículos con regularidad. Aunque algunos productos duran más que otros (los monitores, por ejemplo, se suelen sustituir cada 13 años, mientras que los smartphones se reemplazan cada dos), las investigaciones han revelado que los productos electrónicos suelen durar entre dos y tres años menos de lo previsto cuando se diseñaron.

Entonces, ¿quién decide cuánto tiempo se utilizará un producto antes de tirarlo? La realidad es que muchos productos se estropean demasiado pronto después de su compra y luego no se pueden reparar o reciclar. Gran parte de la responsabilidad recae en los propios fabricantes, ya que están elaborados para un uso único y a corto plazo con obsolescencia prematura incorporada, en lugar de diseñar según las normas de la economía circular.

No tiene por qué ser así. Hay razones de peso para fabricar productos duraderos que luego puedan ser reacondicionados para el mercado de segunda mano por técnicos certificados o, si no es posible una reparación comercialmente viable, descomponerlos en piezas reutilizables. La idea de que los consumidores no se preocupan por el ciclo de vida de los artículos que compran está perdiendo terreno, ya que existe una tendencia creciente a comprar marcas sostenibles.

Según Kantar, esto ha sido especialmente cierto desde la pandemia, ya que uno de cada cinco compradores –y esto va en aumento– toma constantemente decisiones de compra influidas por su deseo de reducir sus residuos de plástico.