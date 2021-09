Crecerá el mercado de desarrolladores RPA más allá de la pandemia

El escenario de la pandemia hizo crecer aún más la demanda y la importancia de la automatización de procesos con robots (RPA). La afluencia de información transmitida y el desafío de administrar a los empleados que trabajan de forma remota mostraron la importancia de la transformación, por lo que Gartner proyecta que los ingresos globales de software RPA alcancen los $ 1,89 mil millones de dólares en 2021, un aumento del 19,5 % con respecto a 2020.

Así lo dio a conocer UiPath como parte de su encuesta The State of the RPA Developer Report 2021, que encuestó a más de mil desarrolladores RPA, la cual muestra cómo la automatización ha permitido una resolución de problemas más eficaz, a medida que se crearon nuevos códigos de procedimiento como resultado de la pandemia mundial. Esto, dijo la empresa, ha aumentado la necesidad de mejorar la capacidad operativa conforme los recursos se estiran al límite, por lo que se espera que el uso de RPA continúe creciendo incluso en la «nueva normalidad».

La vicepresidenta de Gartner Research, Cathy Tornbohm, anticipa que la demanda de RPA crecerá, y los proveedores de servicios ofrecerán soluciones RPA a sus clientes de manera más consistente debido al impacto de COVID-19.

«Disminuir la dependencia de una fuerza de trabajo humana para los procesos digitales de rutina será más atractivo para los usuarios finales, no solo por los beneficios del ahorro de costos, sino también para proteger su negocio contra impactos futuros como esta pandemia», dijo Haig Hanessian, líder de Ventas de UiPath para América Latina.

Alta satisfacción y potencial de crecimiento Según la encuesta de este año, el 88 % de los desarrolladores de RPA piensan que su trabajo actual tendrá un impacto positivo en los próximos pasos en sus carreras, en comparación con el 83 % del año pasado. Además, la mayoría absoluta (97 %) está satisfecha con la profesión. La encuesta mostró que el 63 % de los desarrolladores de RPA informaron estar muy satisfechos con su profesión, frente al 51 % del año pasado. Con la evaluación de los profesionales de RPA, la encuesta también trazó un perfil de las empresas que utilizan herramientas de automatización de procesos con robots. La encuesta mostró que muchas empresas son nuevas en la industria: alrededor del 42 % de los desarrolladores encuestados han estado trabajando para organizaciones que han estado usando RPA durante hasta dos años. Solo el 15 % trabaja para organizaciones que han estado utilizando RPA durante cinco o más años. La encuesta también mostró que la pandemia ha acentuado el uso de RPA. Según un estudio de la firma estadounidense de consultoría de gestión, Bain & Company, las razones por las que las empresas han utilizado la automatización antes y durante la pandemia han cambiado. «Ya no se trata principalmente de reducir costos. Las empresas están implementando cada vez más la automatización para fortalecer la resiliencia empresarial, reducir el riesgo y generar conocimientos empresariales útiles con mayor facilidad», comentó Hanessian . Por lo tanto, se puede concluir que RPA está creciendo y los desarrolladores buscan nuevas oportunidades. El estudio de UiPath muestra que el 92 % de los encuestados piensa que la industria de RPA tiene un alto potencial de crecimiento en los próximos cinco años, y el 77 % espera que su empresa contrate más desarrolladores de RPA en los próximos 12 meses (frente al 70 % del año pasado).

Retención de talento Un mercado en crecimiento es sinónimo de profesionales calificados y la necesidad de planes para retener el talento. El estudio mostró que, si bien los desarrolladores de RPA generalmente están contentos con sus trabajos, el 36 % está buscando activamente nuevos trabajos y otro 44 % no lo está buscando activamente, pero está abierto a nuevas oportunidades. En otras palabras: solo 20 % no está interesado en una mejor oportunidad. Retener el talento significa ofrecer los beneficios que desean los desarrolladores, y lo que hoy buscan los profesionales de RPA en sus carreras, según encontró la encuesta de UiPath, es: Oportunidad de avanzar en la carrera (78 %)

Aumento de salario/compensación (78 %)

Oportunidad de aprender nuevas habilidades (76 %) El estudio también mostró que 80 % de los desarrolladores dicen que la compensación financiera es muy importante y solo 27% informa estar satisfecho con lo que reciben. Sin embargo, si bien el salario es importante, no es el único factor que afecta la felicidad del desarrollador. La posibilidad de avanzar en el conocimiento y aprender nuevas tecnologías también es clave. Asimismo, el cambio de escenario provocado por la pandemia, con la mayoría de los desarrolladores trabajando en una oficina en casa, fue positivo para los profesionales: 86 % informó que comenzó a trabajar en casa a causa de la pandemia, y 73 % todavía lo hace. De los que trabajan desde casa, 90 % informa que le gustaría continuar en una oficina en casa o en un régimen híbrido, con una combinación de hogar y oficina. Según el estudio, el 96,7% de los desarrolladores afirma que el beneficio de home office será un diferencial a la hora de elegir la empresa donde quiere trabajar, ya que el 94,2 % dice que le gustaría seguir trabajando de forma remota después de la pandemia y el 91 % cree que trabajando con base en sus resultados es posible lograr todo sin tener que trabajar exactamente ocho horas al día, todos los días, en una oficina.