Tercera edición de la Maratón Behind the Code de IBM para América Latina

IBM anunció hoy la tercera edición de la Maratón Behind the Code, la competencia virtual de desarrollo de código diseñada para encontrar a los mejores desarrolladores de toda Latinoamérica, en asociación con IT Mídia. Este año, la Maratón reunirá a desarrolladores con asociados del ecosistema de IBM, con la misión de resolver desafíos de negocio del mundo real a través del uso de tecnologías disruptivas como inteligencia artificial (IA), internet de las cosas (IoT), Kubernetes, ciencia de datos, entre otras, todas disponibles en IBM Cloud.

Según IDC, en 2025, más de 19.5 millones de aplicaciones y servicios digitales se desarrollarán e implementarán utilizando enfoques nativos de nube en Latinoamérica, la mayoría dirigidos a casos de uso de transformación digital para sectores específicos. “Para aprovechar esta oportunidad al máximo es esencial promover un ecosistema integrado, capaz de colaborar y crear en forma coordinada, con el objetivo de resolver los desafíos más complejos del mundo. Un ecosistema de nube híbrida abierta formado por desarrolladores, integradores de servicios y proveedores de soluciones tiene el potencial de escalar sus capacidades para equipar a las organizaciones de modo que puedan modernizar sus cargas de trabajo de misión crítica con los mayores niveles de conocimiento, innovación y experiencia”, dicen desde IBM.

Recientemente, la compañía anunció una inversión de mil millones de dólares en el ecosistema a nivel global. De acuerdo con Joaquim Campos, vicepresidente de Tecnología de IBM Latinoamérica, IBM en América Latina cuenta con un importante ecosistema de asociados de negocio e innovación. “Al invitarlos a colaborar en esta Maratón estamos ayudando a promover nuevos talentos en el mercado de TI; ofreciendo tecnología y especialización de industria a compañías y desarrolladores locales; y reafirmando nuestro compromiso de apoyarlos al profundizar nuestro enfoque en la nube híbrida y la inteligencia artificial”, dijo Campos.

De acuerdo con un comunicado de IBM, la Maratón Behind the Code tendrá dos fases. La primera estará compuesta por una serie de cinco desafíos a cargo de los asociados de negocio de IBM: AlgarTech, Bantotal, GFT, Quanam, entre otros, que se entregarán a los participantes en portugués y en español. Los 100 desarrolladores con las mejores puntuaciones de esta primera fase serán acreedores de un reconocimiento en los términos descritos en el reglamento de la Maratón.

La segunda fase consistirá en una gran final de un día de duración, en la cual los 100 principales desarrolladores competirán una vez más para convertirse en uno de los 5 mejores Master Dev de Latinoamérica. Los 5 campeones serán acreedores de un reconocimiento adicional en los términos descritos en el reglamento de la Maratón.

La inscripción para Behind the Code 2021 se encuentra abierta desde hoy y hasta el 30 de septiembre de 2021 en ibm.biz/maratona. Podrán participar residentes de Argentina (excepto la provincia de Mendoza), Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela.

La última edición de la Maratón Behind the Code tuvo más de 70.000 inscriptos para resolver 16 desafíos de negocio propuestos de nueve países, y durante toda la competencia se crearon más de 270.000 líneas de código.

Durante octubre de 2021, antes de lanzar los desafíos, IBM y los asociados de negocio que los patrocinan realizarán una serie de capacitaciones con los participantes para ayudar a los desarrolladores con su recorrido de aprendizaje. IBM también proporcionará herramientas y contenido, para que puedan acceder al mejor conocimiento para desarrollar código de excelencia en los desafíos del ecosistema que se propondrán durante la competencia.