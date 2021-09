Grandes inversiones en infraestructura de TI en los próximos cinco años

En los últimos meses, la adopción de la infraestructura como servicio (IaaS) y la plataforma como servicio (PaaS) ha crecido 30 % en México, lo que apunta «hacia la búsqueda de soluciones flexibles que permitan nuevos procesos de negocio y respuestas ágiles a las necesidades de las operaciones», resaltó Edgar Fierro, vicepresidente y director general de IDC México, dentro del marco del foro digital IDC Future of Digital Infrastructure LatAm, realizado a fines de agosto.

En el 2020, el 30 % de la facturación de las empresas provino de productos, servicios y/o experiencias digitales, según una encuesta realizada a fines del año pasado, que expuso la expectativa de que este segmento alcance más del 40 % de la facturación hacia 2025. Esta transformación se ha sustentado principalmente, dice IDC, en una demanda de los clientes por contar con más canales digitales y por el interés de las empresas por ser más disruptivas en sus mercados. Contar con una infraestructura que pueda ser consumida como un servicio resulta fundamental para lograr el manejo sencillo y seguro de la infraestructura que permita este crecimiento digital, al mismo tiempo que se hace sustentable y costo-efectiva.

Por otro lado, IDC predice que 65 % del producto interno bruto (PIB) global será impactado por la digitalización en 2022, lo que tiene ramificaciones a través de todos los aspectos de negocios e infraestructura. En la charla «The Future Digital Infrastructure: Navigating the Digital First Industry Crosswinds», Mary Johnston Turner, vicepresidenta de investigación para la agenda del Futuro de la Infraestructura Digital de IDC mundial, señaló que las organizaciones están integrando el centro de datos tradicional con otras capacidades como nubes privadas, perimetrales, nubes públicas e infraestructura como servicio.

Durante los próximos cinco años, dijo la experta, la infraestructura digital se alejará gradualmente de los silos de procesamiento, dirigiéndose hacia recursos compartidos en la nube y la computación perimetral. «Las empresas adoptarán un entorno más escalable, invirtiendo en operaciones autónomas y contratando infraestructura en modalidad de servicios basados ​​en consumo», comentó Turner.

Contenedores, operaciones y KPI El estudio Future of Digital Infrastructure Agenda Q2 Survey 2021, realizado en junio de este año, muestra que 81 % de las empresas planea utilizar un modelo informático por contenedores y kubernetes (un entorno que comparte un único host de control y sistemas de protección) en los próximos dos años. Para 41 % de las organizaciones, la aplicación de contenedores será estratégica y tardará algunos años en implementarse por completo. Los cambios en la infraestructura de TI y el proceso de digitalización afectarán la contratación de recursos humanos. Así, el 75 % de las organizaciones considera que el personal de operaciones de TI crecerá a un ritmo más lento del que se va a requerir ante el rápido incremento en la adopción de nuevas aplicaciones. Esta transición estratégica, dijo Turner, requiere cambios en cinco áreas clave: indicadores clave de rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés), financiamiento, arquitectura, operaciones y gestión. «Las métricas de desempeño estarán enfocadas a resultados por área, el presupuesto cubrirá servicios según consumo, habrá adopción de plataformas nativas en la nube y operaciones cada vez más autónomas», destacó.