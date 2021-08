Lucha de Apple contra el abuso infantil suscita dudas sobre la privacidad de los datos

Apple está poniendo en marcha una nueva tecnología para combatir la difusión de imágenes de abusos a menores que ha suscitado preocupación por la privacidad de los datos.

Apple planea introducir nuevas funciones de seguridad infantil para limitar la difusión de material de abuso sexual de menores, según anunció la compañía el 5 de agosto.

En primer lugar, Apple permitirá que su aplicación Mensajes utilice el aprendizaje automático en el dispositivo para advertir a los niños y a los padres que supervisan el uso de iOS sobre el contenido sensible, aunque Apple dijo que las comunicaciones privadas serán ilegibles para la empresa. En segundo lugar, iOS y iPadOS utilizarán aplicaciones de criptografía para detectar colecciones de imágenes de abuso infantil en las fotos de iCloud y alertar a las fuerzas de seguridad. En tercer lugar, Siri y Apple Search «intervendrán» cuando un usuario intente buscar contenido de abuso infantil. Las nuevas funciones llegarán a finales de este año en las actualizaciones de iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 y macOS Monterey, según Apple. Apple no dijo si los usuarios pueden optar fácilmente por las nuevas características.

La privacidad de los datos en riesgo

Desde que Apple hizo el anuncio, expertos en privacidad de datos como Matthew Greene, profesor asociado del Instituto de Seguridad de la Información de Johns Hopkins, han hecho sonar las alarmas.

En Twitter y en un ensayo del New York Times, Greene reconoció que las herramientas forman parte de un esfuerzo por detener la difusión de imágenes de abusos a menores, pero subrayó que también podrían abrir la puerta a una mayor vigilancia de los datos personales.

Maybe Apple will reverse course and maybe they don’t. But I don’t think they have come to terms with the deep well of antipathy and mistrust this move is going to create. It’s going to be with them for years, undoing billions of dollars in priceless customer trust and marketing. pic.twitter.com/ZgbQl1vYPC