Cinco iniciativas para conocer el grado de madurez de un programa de seguridad

La capacidad que tengan los departamentos de seguridad y riesgos de TI de influir en los resultados del negocio será fundamental en los próximos años, en los cuales la eficacia de los directores de seguridad de la información se medirá con relación a su capacidad para crear valor para el negocio.

Ante dicho panorama, los líderes de seguridad y gestión de riesgos tendrán que emprender acciones específicas para alinear mejor su desempeño con los retos del negocio. Para ello, Tenable recomendó emprender cinco iniciativas claves para conocer la madurez de los programas de seguridad que permitirán identificar dónde se necesitan mejoras imprescindibles.

4. Verificar y garantizar la seguridad en puntos de conexión de los activos

Los líderes de seguridad deben cuestionarse sobrequéporcentaje de activos cuentan con protección de puntos de conexión. Es vital conocer si los sistemas tienen instalados los programas de seguridad necesarios y si se tiene conocimiento sobre cualquier software no autorizado o altamente peligroso instalado en esos activos, además de vigilar y estar al pendiente de varios requisitos de cumplimiento y estándares de seguridad. El riesgo de no formular esta pregunta es sencillamente que no se sabe si los controles están en todos los lugares donde se espera que estén.

Una estrategia de seguridad exitosa comienza con una visibilidad completa y continua de su superficie de ataque que incluya servicios en la nube, Active Directory, tecnologías operativas, aplicaciones web modernas y una fuerza de trabajo cada vez más remota. Según un estudio realizado por Forrester Consulting, encargado por Tenable, solo el 44 % de los responsables de seguridad de la información afirmó que su organización tiene una buena visibilidad hacia la seguridad de sus activos más críticos.