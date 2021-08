Innovaciones digitales pueden fomentar soluciones permanentes a problemas sociales

El uso de la tecnología, con un diseño centrado en la persona, y las asociaciones intersectoriales pueden ayudar a acelerar el impacto social en las comunidades alrededor del mundo, muestra el informe «La tecnología como catalizador para el empoderamiento de las comunidades» (Technology as a Catalyst for Empowering Communities), realizado como resultado final de la iniciativa Digital Empowers, lanzada en 2018 por Tata Consultancy Services (TCS) en colaboración con la Fundación de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

«Las tecnologías digitales están impulsando la transformación industrial, y pueden dar un salto en la innovación para lograr un significativo impacto social», dice Balaji Ganapathy, líder de Responsabilidad Social de TCS. «Digital Empowers es una plataforma sin precedentes para explorar la intersección entre lo digital y lo social. ‹La tecnología como catalizador para el empoderamiento de las comunidades› debe servir como modelo para impulsar soluciones innovadoras a los problemas más urgentes del mundo».

«El mundo enfrenta retos inéditos que requieren ideas audaces y soluciones innovadoras», afirma Marc DeCourcey, vicepresidente Senior de la Fundación de la Cámara de Estados Unidos. «Esperamos que este informe sirva como un recurso útil y sea un poderoso recordatorio de que, con la ayuda de la tecnología y las asociaciones, no solo podemos superar nuestros retos, sino también impulsar un cambio significativo en la sociedad, ahora y para las próximas generaciones».

El informe examina cómo la tecnología puede generar un impacto significativo en nueve ámbitos sociales: educación; futuro del trabajo; cuidado de la salud; sustentabilidad y respuesta a las catástrofes; seguridad alimentaria; diversidad, equidad e inclusión; pandemia de covid-19, brecha digital y salud mental. Cada tema fue explorado durante tres años por TCS y la Fundación de la Cámara de Comercio de Estados Unidos a través de eventos presenciales y virtuales, investigaciones y conversaciones con líderes corporativos, expertos en la materia, líderes de organizaciones sin fines de lucro y representantes gubernamentales. El informe examina los principales agentes de cambio en cada una de las áreas y las tecnologías que impulsan soluciones para ser abordadas.

Entre sus principales aportaciones están las siguientes:

El futuro del trabajo : Es fundamental que los jóvenes, las mujeres, y las comunidades en desventaja tengan acceso a las habilidades y la educación necesarias para competir por los puestos de trabajo tecnológicos más demandados.

: Es fundamental que los jóvenes, las mujeres, y las comunidades en desventaja tengan acceso a las habilidades y la educación necesarias para competir por los puestos de trabajo tecnológicos más demandados. Sector salud : Para demostrar su valor, los sistemas de salud tradicionales deben evolucionar, adaptando soluciones digitales para una mejor atención a todos los pacientes.

: Para demostrar su valor, los sistemas de salud tradicionales deben evolucionar, adaptando soluciones digitales para una mejor atención a todos los pacientes. Educación : La educación básica en STEM es ahora más importante que nunca si queremos garantizar que los estudiantes estén preparados para el futuro del trabajo.

: La educación básica en STEM es ahora más importante que nunca si queremos garantizar que los estudiantes estén preparados para el futuro del trabajo. La brecha digital: Las soluciones para reducir la brecha digital son vitales para superar las desigualdades sistémicas que ya colocan a las poblaciones mundiales en caminos claramente diferentes.

TCS explica que la iniciativa Digital Empowers tiene como objetivo acelerar la innovación para el impacto social y crear conciencia sobre las tendencias tecnológicas y problemas sociales explorando el arte de lo posible, y así fomentar las asociaciones intersectoriales. Desde su creación, Digital Empowers ha colaborado con más de 2.500 expertos para crear y ampliar la base de conocimientos, explorar soluciones tecnológicas que tengan un impacto exponencial en los problemas más urgentes, todos ellos con secciones transversales y aplicaciones en todo el mundo, y crear un ecosistema de asociaciones intersectoriales vitales que conduzcan a soluciones colaborativas de impacto social.

El programa también ha abierto las puertas a los emprendedores sociales y a agentes del cambio para que ideen y colaboren con los líderes empresariales y tecnológicos con el fin de aportar innovaciones de impacto social para la comunidad.

Algunas de las colaboraciones más destacadas dentro del marco del programa son: Bread for the City, Comcast NBCUniversal, Duke Energy, Impact Hub NY Metro y Accra, el Gobierno de Canadá, Johnson and Johnson, Land 'o' Lakes, ManpowerGroup, Medtronic, MIT Solve, New Profit, Talkspace, The Pantry, Vanguard, Whirlpool, UPS, Year Up y Zions Bancshares.