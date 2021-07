Nuevo proyecto de código abierto para contribuir a la seguridad de los bomberos

Linux Foundation anunció que alojará Pyrrha, la plataforma creada y contribuida por Prometeo Platform S.L., en colaboración con IBM, para contribuir a acelerar el desarrollo y la implementación de tecnología de seguridad para bomberos en todo el mundo. En 2019, Prometeo fue la ganadora del concurso tecnológico Call for Code Global Challenge y, desde entonces, ha desarrollado más su tecnología con hardware actualizado y software mejorado a través del trabajo con el servicio de voluntarios IBM Service Corps y otros socios.

El cambio climático ha generado condiciones de mayor peligro para los bomberos al aumentar el riesgo y la extensión de incendios forestales en todo el mundo. Los incendios forestales de Australia en 2020, y los de España y EE.UU. que rompieron récords, muestran un aumento en las cifras de años recientes en cuanto a cantidad, gravedad y destrucción causada por incendios, además de imponer riesgos mayores, inmediatos y de largo plazo, para la salud de los bomberos que combaten estas catástrofes. Según Cal Fire, California ya está experimentando un aumento del 26 % en la actividad de incendios forestales en 2021, en tanto que la superficie quemada se ha incrementado en un 58 %, en comparación con 2020.

Prometeo, Linux Foundation e IBM pretenden que el proyecto Pyrrha de código abierto permita acelerar la innovación en el monitoreo de la salud y seguridad de los bomberos. En alianza con empresas del ecosistema Call for Code, como Samsung, la iniciativa busca personalizar y escalar la solución en todo el mundo, con el objetivo de contribuir a salvar vidas.

«Samsung e IBM colaboran desde hace muchos años para crear tecnologías líderes de industria que resuelven problemas desafiantes para la sociedad y el sector empresarial. Ahora, nos entusiasma trabajar juntos para promover la tecnología para causas nobles y ayudar a combatir los efectos del cambio climático», afirmó el vicepresidente ejecutivo de Samsung B2B Mobile, KC Choi. «Somos grandes defensores de la tecnología de código abierto, y vemos Call for Code como una oportunidad única de dotar a equipos premiados, como Prometeo, con recursos para consolidar su solución mientras es activamente probada, implementada y ahora puesta a disposición en código abierto. También esperamos ampliar nuestra participación en el concurso Call for Code».

La solución Prometeo fue creada por un enfermero, un bombero y desarrolladores como un sistema que utiliza la inteligencia artificial y la internet de las cosas para cuidar la seguridad de los bomberos. En los dos últimos años, gracias a la colaboración con socios del ecosistema Call for Code, Prometeo ha mejorado su tecnología en el uso offline mediante la integración con teléfonos móviles y relojes para proporcionar alertas bidireccionales y captar los promedios de exposición a toxinas a medida que avanza el tiempo. Las pruebas de campo, realizadas en España en 2020 y principios de 2021, permitieron incorporar en la tecnología la retroalimentación de bomberos y capitalizar grandes cantidades de datos técnicos anonimizados para mejorar la solución extremo a extremo.

«Pyrrha es otro ejemplo del poder del software de fuente abierta para acelerar la innovación tecnológica que puede salvar vidas», comentó Mike Dolan, vicepresidente senior y gerente general de Proyectos en Linux Foundation. «Es un placer para nosotros alojar el desarrollo de Pyrrha y apoyar a la comunidad que lo está construyendo y usando».

«En nombre del equipo Prometeo, queremos extender nuestro más profundo agradecimiento a la gran cantidad de socios que contribuyeron a mejorar esta solución y a proteger a los bomberos», señaló Salomé Valero, cofundadora de Prometeo. «Nos proponemos crear tecnología que equipe a los bomberos con monitoreo personalizado de su exposición a sustancias tóxicas. A través de las contribuciones de nuestros socios y la comunidad open source, ese sueño se está convirtiendo en realidad a través del proyecto Pyrrha de fuente abierta».

Además de Linux Foundation, IBM y Samsung, los socios del ecosistema de Prometeo en la comunidad Pyrrha incluyen una variedad de empresas e instituciones líderes que se dedican a la tecnología, tales como:

Arrow Electronics ayudó a mejorar los dispositivos IoT de Prometeo.

GRAF/Bombers de la Generalitat de Catalunya facilitó múltiples rondas de pruebas en campo con la tecnología Prometeo durante quemas controladas en España.

La Fundación Pau Costa está ayudando a conectar Prometeo con la comunidad mundial de bomberos, y explorando oportunidades para más pruebas de campo.

Peli ha contribuido su especialización en crear equipos para bomberos para mejorar el hardware de Prometeo.

Universitat Autónoma de Barcelona ha contribuido con acceso a laboratorio y especialización técnica para calibrar dispositivos.

La comunidad del proyecto Pyrrha alienta a nuevos usuarios a contribuir y desarrollar el software en nuevos entornos de todo el mundo. Las prioridades para actualizaciones en el corto plazo incluyen adaptar el hardware para su uso en nuevas ubicaciones, mejorar el análisis de exposición a toxinas con el tiempo y mejorar aún más sus capacidades móviles y de teléfonos inteligentes.

El 2021 Call for Code Global Challenge de IBM convoca a los desarrolladores de software e innovadores del mundo a combatir el cambio climático con tecnología basada en código abierto. El ecosistema global de expertos, compañías, fundaciones, universidades y celebridades que colabora en Call for Code sigue creciendo. Incluye a expertos del Acelerador de Innovación del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, Arrow Electronics, Black Girls Code, Caribbean Girls Hack, charity: water, Clinton Foundation, Clinton Global Initiative University, Heifer International, Ingram Micro, Intuit, Kode With Klossy, NearForm, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, United Way y World Institute on Disability.