Charla gratuita sobre narrativa con datos para empresas

Para impulsar la cultura del dato y la innovación en las organizaciones, Nubiral, empresa de tecnología global especializada en innovación y transformación digital empresarial, organiza el tercer encuentro del ciclo «Data & Innovation», una serie de charlas en línea gratuitas cuyo propósito es brindar herramientas a las empresas para que puedan tomar decisiones que impacten positivamente en su negocio. La primera fecha de esta serie, enfocada en «Storytelling with Data» para aprender a comunicar insights a partir de los datos, será realizada el viernes 25 de junio a las 10 am (hora de México).

«Mediante esta propuesta, queremos dar cuenta de las posibilidades de negocio que otorga la tecnología en las compañías. Hoy, las empresas pueden valerse de la data e innovar para predecir sucesos. A través de la transformación de los procesos son capaces de alcanzar grandes metas», señaló Maximiliano Giacri, CEO & fundador de Nubiral.

Dirigido a CTO, CIO, directores o gerentes de infraestructura y transformación digital, gerentes de TI (IT Managers), directores de datos (Chief Data Officer o CDO), directores y gerentes de gobierno de datos, directores y gerentes de base de datos, etc., de empresas privadas y públicas de toda Latinoamérica, el ciclo tendrá como orador principal a Sergio Mastrogiovanni, líder de Data & Innovation de Nubiral. El ejecutivo, que tiene un MBA de New York University, donde es docente de automatización inteligente, cuenta con una importante experiencia técnica y operacional mejorando procesos, en muchas regiones, para generar ahorros y ganancias en las organizaciones.

Mastrogiovanni se ha especializado en Estrategia y Gestión de Operaciones Sustentables. Bajo la premisa de que «la innovación parte de la cultura y debe ser ejercitada todos los días», el experto explicará la importancia de aplicar información integrada, confiable, automatizada y predecible dentro de una cultura empresarial. «Para generar un cambio, resulta necesario saber cuáles son las tecnologías disponibles para poder llevarlo a cabo. A través de cada webinar, queremos dar a conocer las herramientas que permiten manejar la información de la mejor manera y que cada empresa pueda reinventarse», dijo.

El ciclo estará compuesto de tres fechas. La primera, el 25 de junio, se enfocará en «Storytelling with Data»; la segunda, el 23 de julio, será sobre «Inteligencia artificial» (modelos predictivos para planificar escenarios); y la tercera, el 27 de agosto, tratará sobre «Big data & Analytics» (sistemas de datos para la correcta toma de decisiones). Se requiere una inscripción previa en: https://bit.ly/3iIBwv3