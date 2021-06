Nuevas tarjetas gráficas de AMD para estaciones de trabajo

AMD Radeon PRO W6800 3840 (60 CUs) Up to 17.83 (FP32) Up to 35.66 (FP16 32GB @ 16 Gbps 512 GB/s 256-bit 6x Mini-DisplayPort 1.4

AMD Radeon PRO W6600 1792 (28 CUs) Up to 10.4 (FP32) Up to 20.8 (FP16) 8GB @ 14 Gbps 224 GB/s 128-bit 4x DisplayPort 1.4