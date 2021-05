VMware Anywhere Workspace busca empoderar a la fuerza laboral remota

Para apoyar a las compañías a convertirse en negocios verdaderamente distribuidos que puedan trabajar desde cualquier lugar, VMware anunció la solución VMware Anywhere Workspace que les permitirá ofrecer experiencias mejores y más seguras a sus empleados, independientemente de dónde se encuentren.

«El trabajo es lo que haces, no donde lo haces. A medida que las compañías reimaginan dónde y cómo colaboran e innovan sus equipos, deben hacer algo más que solo transformar. Deben reformar su mentalidad para crear una cultura digital que coloque la experiencia de los empleados en primer lugar», declaró Sanjay Poonen, director general de Operaciones y Operaciones de clientes de VMware. «Hemos desarrollado VMware Anywhere Workspace teniendo en cuenta esta nueva forma de trabajar y desempeñará un papel importante en la creación de compañías más fuertes, enfocadas y más resistentes».

El fabricante explicó que Anywhere Workspace permite habilitar a la fuerza laboral actual desde cualquier lugar, eliminando la fricción que puede existir entre los sistemas de TI y los empleados, para generar mejores experiencias y con mejor seguridad. Además, facilita la gestión inteligente de flujos de trabajo, cumplimiento y rendimiento, todo ello con menores costos y gastos operativos.

La solución, disponible desde hoy, reúne los beneficios de:

VMware Workspace ONE, proporcionando una gestión unificada de terminales, virtualización de escritorios y aplicaciones, y una variedad de soluciones relacionadas con la experiencia, la productividad y la seguridad de los empleados.

proporcionando una gestión unificada de terminales, virtualización de escritorios y aplicaciones, y una variedad de soluciones relacionadas con la experiencia, la productividad y la seguridad de los empleados. VMware Carbon Black Cloud, para ofrecer protección de cargas de trabajo y terminales nativas en la nube.

para ofrecer protección de cargas de trabajo y terminales nativas en la nube. VMware SASE, combinando capacidades de SD-WAN con funciones de seguridad en la nube, incluyendo la seguridad web en la nube, acceso a la red de cero confianza y firewall. Estas características se proporcionarán como servicio desde una red global de puntos de presencia (POP).

VMware Anywhere Workspace ofrece puntos de integración únicos entre esas soluciones, con más planificación a lo largo del tiempo. Por ejemplo: Carbon Black Cloud y Workspace ONE se integran para combinar la gestión de terminales físicas y virtuales con capacidades de seguridad; los servicios Workspace ONE y SASE (VMware SD-WAN, Work from Home Networking, VMware Secure Access) se integran para ofrecer acceso de red de cero confianza (ZTNA) a través de POP implementados globalmente.

«La cuarentena en todo el país nos obligó a cambiar la forma en que utilizamos la tecnología. Ahora que estamos de vuelta en el salón de clases, para mi satisfacción, los maestros, el personal y los estudiantes continúan utilizando la tecnología para mejorar la experiencia laboral y de aprendizaje. El enfoque ‹tiza y charla› ya no es una opción. VMware Anywhere Workspace permitirá a nuestro equipo gestionar y proteger mejor las decenas de miles de dispositivos que ahora están enseñando en el salón de clases», declaró Paul Saltmarsh, oficial senior de TI de la Brisbane Catholic Education, que abarca más de 140 escuelas secundarias en Estados Unidos.

«Hemos probado otras plataformas para la gestión de dispositivos, y hemos utilizado una variedad de aplicaciones de seguridad diferentes, pero, en última instancia, la solución de VMware nos ayuda a resolver varios retos comerciales, al tiempo que proporciona la visibilidad necesaria para mantener nuestro entorno de terminales más seguro. Anywhere Workspace ayudará a Twitter a permitir un futuro en el que miles de empleados continúen trabajando de forma remota», afirmó Andrew Sopko, director de TI de Twitter.

Cabe señalar que VMware organiza un evento en línea gratuito los días 5 y 6 de mayo, titulado Leading Change: Cree confianza con Anywhere Wokspace, donde líderes discutirán cómo las organizaciones pueden adoptar la nueva normalidad y transformarse en organizaciones seguras y desde cualquier lugar. Puede revisar la lista de ponentes aquí.