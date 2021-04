FlixOnline para Android es una app maliciosa que se disfraza de Netflix

Investigadores de Check Point Research (CPR), división de Inteligencia de Amenazas de Check Point Software Technologies , descubrieron una amenaza maliciosa en Google Play Store que se propagaba a través de los mensajes de WhatsApp. El malware estaba diseñado con capacidad para responder automáticamente a los mensajes entrantes con mensajes provenientes de un servidor remoto en nombre de sus víctimas.

Al responder a los mensajes entrantes de WhatsApp con una payload o carga útil de un servidor de comando y control (C&C), este método podría permitir a los ciberdelincuentes distribuir ataques de phishing, propagar malware adicional difundir información falsa o robar credenciales y datos bancarios, así como tener acceso a las conversaciones de los usuarios.

CPR encontró el software malicioso escondido en una aplicación falsa de Netflix en Play Store llamada FlixOnline, que prometía "entretenimiento ilimitado" desde cualquier parte del mundo. La app maliciosa enviaba la siguiente respuesta a sus víctimas, atrayéndolas con la oferta de un servicio gratuito de Netflix:

“2 Months of Netflix Premium Free at no cost For REASON OF QUARANTINE (CORONA VIRUS)* Get 2 Months of Netflix Premium Free anywhere in the world for 60 days. Get it now HERE https://bit[.]ly/3bDmzUw.” ("2 Meses de Netflix Premium Gratis Por Motivo de Cuarentena (CORONA VIRUS) * Consigue 2 Meses de Netflix Premium gratis en cualquier parte del mundo durante 60 días. Consíguelo ahora AQUÍ https://bit[.]ly/3bDmzUw".)

Mediante esta técnica, un ciberdelincuente podía llevar a cabo una amplia gama de actividades maliciosas:

Propagar malware adicional a través de enlaces maliciosos

Robar datos de las cuentas de WhatsApp de los usuarios

Difundir mensajes falsos o maliciosos a los contactos y grupos de WhatsApp de los usuarios (por ejemplo, grupos relacionados con el trabajo)