Ofrecen formación gratuita en programación para jóvenes chilenos

Como consecuencia de los nuevos requerimientos laborales se intensificó la búsqueda de nuevas alternativas de capacitación y de trabajo. Además, la forzada digitalización de gran parte de los procesos de formación ha derivado en nuevas oportunidades de desarrollo profesional.

En Chile, la nueva edición del curso de programación Start-Programa Tu Futuro, este año expandió su llamado a jóvenes de todo el país. El objetivo es brindar una capacitación de nivel internacional, la cual tiene una duración de cuatro meses en modalidad intensiva online y es parte de un proceso integral de formación y apoyo en la inserción laboral en la industria tecnológica.

“Un modelo formativo como este permite democratizar el acceso al empleo y a la tecnología. Permite que jóvenes que no saben nada sobre programación, en este caso, puedan acceder a mejores oportunidades laborales. Pero, no solo apuntamos a su formación sino también al acompañamiento en el proceso de búsqueda e inserción laboral de las y los egresados. La clave es sumar elementos, sumar organizaciones especialistas en cada una de estas áreas como es Coding Dojo, Accenture y nuestra Fundación Forge”, comenta su director, Francisco Ruiz.

Accenture, Fundación Forge y Coding Dojo ofrecen 40 becas de formación técnica y capacitación laboral, además de coaching y acompañamiento por un año, para futuros programadores. Las postulaciones se abrieron a finales de marzo. Los interesados deben ingresar al link de la biografía de Instagram de Fundación Forge (@forge_chile).

La iniciativa gratuita está dirigida para jóvenes de 18-24 años egresados de enseñanza media y no hayan cursado estudios superiores y con ello, “hacer que más jóvenes, que no tienen la oportunidad de continuar sus estudios o tener un empleo de calidad, puedan integrarse al mundo laboral en la industria tecnológica” explica el director ejecutivo de Accenture en Chile, Luis Porta.

La inexistencia de barreras geográficas en la actual era digital abrió una gran oportunidad, “hemos abierto las postulaciones a todo Chile porque creemos en la descentralización y porque el talento está a nivel nacional. También, tenemos un fuerte foco hacia la diversidad, impulsando la participación de mujeres en el programa” señala Porta.

La directora de Marketing y Comunicaciones Coding Dojo Latam, Vania Varetto, agregó sobre este punto: “Algo que hemos visto es que las mujeres tienden a marginarse o a pensar que no van a ser capaces de desenvolverse adecuadamente en el aprendizaje de lenguajes de programación y eso no es así. Un lenguaje, es un lenguaje independiente de su código. Lo importante es desarrollar un pensamiento lógico, y ese ámbito no está circunscrito únicamente a los hombres.”