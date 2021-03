Problemas de Exchange Server se ciernen sobre el Martes de parches de marzo

Microsoft lanzó actualizaciones de seguridad para 82 vulnerabilidades únicas en el Martes de Parches de marzo, incluido un día cero del navegador, pero las consecuencias de los días cero de Exchange Server recientes continúan eclipsando a las organizaciones afectadas por los exploits.

El 2 de marzo, Microsoft emitió parches fuera de banda para cuatro días cero (CVE-2021-27065, CVE-2021-26855, CVE-2021-26857, CVE-2021-26858) que afectan a Exchange Server 2013, Exchange Server 2016 y Exchange Server 2019. Según Microsoft, un actor de amenazas apodado Hafnium, con vínculos con el gobierno chino, utilizó estos exploits para atacar una variedad de industrias, incluidos los contratistas de defensa y los bufetes de abogados. Un funcionario de Microsoft explicó cómo Hafnium usó los exploits en una publicación de blog.

«Los ataques incluían tres pasos. Primero, obtendría acceso a un servidor Exchange, ya sea con contraseñas robadas o utilizando las vulnerabilidades no descubiertas previamente para disfrazarse como alguien que debería tener acceso. En segundo lugar, crearía lo que se llama un shell web para controlar el servidor comprometido de forma remota. En tercer lugar, utilizaría ese acceso remoto, ejecutado desde los servidores privados con sede en EE. UU., para robar datos de la red de una organización», escribió Tom Burt, vicepresidente corporativo de seguridad y confianza del cliente de Microsoft.

Los cuatro CVE funcionan de la siguiente manera: -26855 es una vulnerabilidad de solicitud del lado del servidor que permite a un atacante enviar solicitudes HTTP arbitrarias y autenticarse como el servidor Exchange; -26857 es una vulnerabilidad de deserialización insegura en el servicio de mensajería unificada, que permite a un atacante ejecutar código como SYSTEM en el servidor Exchange y requiere derechos de administrador u otra vulnerabilidad para explotar; y, finalmente, -26858 y -27065 son vulnerabilidades de escritura de archivos arbitrarias posteriores a la autenticación que permiten a un atacante escribir un archivo en cualquier ruta del servidor en el que puedan autenticarse, por ejemplo, explotando -26855 o utilizando credenciales robadas.

El mismo día, Microsoft agregó parches para tres vulnerabilidades de ejecución de código remoto de Exchange Server (CVE-2021-26412, CVE-2021-26854 y CVE-2021-27078) que, según la compañía, no estaban relacionadas con las vulnerabilidades de Hafnium.

El vicepresidente senior y director de tecnología de FireEye Mandiant, Charles Carmakal, dijo: «FireEye ha observado que estas vulnerabilidades se explotan por ahí y estamos trabajando activamente con varias organizaciones afectadas. Además de aplicar los parches lo antes posible, recomendamos a las organizaciones que también revisen sus sistemas en busca de evidencia de explotación que pueda haber ocurrido antes de la implementación de los parches».

Exchange presenta un dilema local para muchas organizaciones

Según Chris Goettl, director senior de gestión de productos para productos de seguridad en Ivanti, muchas organizaciones continúan usando Exchange Server local por varias razones, como el alto costo y el esfuerzo operativo requerido para cambiar de manera limpia y evitar interrupciones con las aplicaciones y los equipos que dependen de Exchange.

«Esta plataforma seguirá siendo un objetivo fácil de los actores de amenazas porque es una plataforma de servidor compleja para actualizar», dijo. «No se trata de si habrá otro exploit importante de Exchange, sino de cuándo. ¿Serán seis meses, 12 meses, 18 meses? Otro vendrá y otro después de eso».

Chris Goettl. Chris Goettl.

Inicialmente, los clientes con sistemas Exchange Server afectados necesitaban actualizar cada uno a la última actualización acumulativa antes de poder aplicar los parches de Hafnium, pero el 8 de marzo Microsoft lanzó varias actualizaciones de seguridad para versiones anteriores de Exchange 2016 y Exchange 2019. Un blog del equipo de Exchange Server estipuló que estos parches estaban «pensados ​​solo como una medida temporal para ayudarlo a proteger las máquinas vulnerables en este momento» y estos sistemas de Exchange aún requieren las últimas actualizaciones acumulativas.

Exchange Server 2010 ya no tiene soporte, pero Microsoft lanzó un parche que corrige la vulnerabilidad de día cero CVE-2021-26857 para este producto. No sucede con frecuencia, pero Microsoft publicará parches para productos no soportados si determina que la amenaza es lo suficientemente grave. El investigador de seguridad Brian Krebs estimó que las hazañas de Hafnium se han utilizado para infiltrarse en más de 30.000 organizaciones en los EE. UU.

Los ataques a la plataforma de mensajería local de Microsoft dificultan la vida de las organizaciones que aún están conectadas a, al menos, un servidor Exchange únicamente por la necesidad de ejecutar Azure Active Directory Connect para sincronizar las identidades entre Exchange Online y Active Directory local. Es un problema que ha molestado a empresas de todos los tamaños sin una resolución oficial a la vista. Es posible eliminar la configuración híbrida de Exchange y encontrar otra forma de manejar esta sincronización de Active Directory, pero usted pierde el soporte de Microsoft en el proceso.

Steve Goodman, un estratega de tecnología principal del proveedor de servicios y tecnología de la información Content + Cloud, compartió su frustración con la situación en Twitter después de que un funcionario de Microsoft reprendiera a las organizaciones que continúan usando Exchange local.

«Porque no puede eliminar el último #MSExchange Server si está ejecutando Azure AD Connect. Microsoft ha prometido resolver esto durante años. Y algunos clientes grandes y pequeños tienen razones legítimas. MS debe poseer esto y no cuestionar por qué sus clientes usan el software que venden», escribió Goodman.

En otras situaciones, algunas empresas tienen motivos normativos o de cumplimiento que no les permiten colocar el correo electrónico en la nube, lo que les obliga a permanecer con Exchange Server.

Microsoft lanzó dos herramientas para descubrir el uso del exploit y mitigar el problema para los administradores que no podían parchar Exchange de inmediato. La presencia de shells web, herramientas basadas en navegador que le dan al atacante una forma de manipular los sistemas comprometidos a través de internet, en Exchange significa que el parche llega demasiado tarde y el servidor deberá reconstruirse.

«Esta mitigación no lo protege a largo plazo. Es una clasificación para mantener vivo al paciente el tiempo suficiente para llevarlo a la sala de emergencias», dijo Goettl.