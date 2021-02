Mexicanos confían más en los robots que en los humanos cuando se trata de dinero

El año 2020 ha cambiado la relación que las personas tienen con el dinero. Ahora, la gente confía más en los robots (es decir, en las nuevas tecnologías) que en ellos mismos para administrar sus finanzas, de acuerdo con un nuevo estudio que realizó Oracle y la experta en finanzas personales Farnoosh Torabi.

El estudio, que encuestó a 9.000 consumidores y líderes empresariales en 14 países, incluidos 500 encuestados mexicanos, encontró que la pandemia derivada del COVID-19 aumentó la ansiedad financiera, la tristeza y el miedo entre las personas de todo el mundo y ha cambiado en quién y en qué confían para administrar las finanzas. Además, las personas están reconsiderando el papel y el enfoque de los equipos de finanzas corporativas y los asesores financieros personales, según la investigación.

"Los procesos financieros en nuestro mundo personal y profesional se han vuelto cada vez más digitales durante muchos años, y los eventos de 2020 han acelerado esta tendencia", dijo Juan Pablo Palacios, vicepresidente de aplicaciones en Oracle de México. “Lo digital es la nueva normalidad y tecnologías como la inteligencia artificial y los chatbots juegan un papel vital en la gestión financiera. Nuestra investigación indica que los consumidores confían en estas tecnologías para acelerar su bienestar financiero en lugar de asesores financieros personales, y los líderes empresariales ven que esta tendencia está remodelando el papel de los profesionales de las finanzas corporativas”, señaló.

La relación con el dinero ha cambiado; es hora de adoptar IA para administrar las finanzas

La investigación de Oracle también mostró que los eventos de 2020 cambiaron la forma en que los consumidores piensan sobre el dinero y aumentaron la necesidad de que las organizaciones reconsideren cómo usan la inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías para administrar los procesos financieros.

Según los datos del estudio, el 77 % de los consumidores mexicanos dice que la pandemia ha cambiado la forma en que compran bienes y servicios, y el 87 % dice que los eventos de 2020 cambiaron la forma cómo se sienten sobre el manejo del dinero: 27 % se sienten ansiosos, 32 % se sienten asustados, y 8 % se sienten poco cómodos. El 34 % de los consumidores dice que solo el dinero es un obstáculo para hacer negocios.

Las empresas respondieron rápidamente. El 82 % de los líderes en México ha invertido en capacidades de pago digital y el 88 % ha creado nuevas formas de participación del cliente o ha cambiado sus modelos de negocio en respuesta a COVID-19. Adicionalmente, 59 % de las organizaciones ya están utilizando IA para administrar procesos financieros, en comparación con el 29 % de los consumidores.

Finalmente, el 91 % de los líderes empresariales en México dice que las organizaciones que no repiensan los procesos financieros enfrentarán riesgos, que incluyen quedarse atrás de la competencia (50 %), tener trabajadores más estresados (47 %), obtener informes inexactos (33 %) y una reducción de la productividad de los empleados (38 %).

"Administrar las finanzas es difícil, por decir lo menos, y la incertidumbre financiera de la pandemia global ha exacerbado los desafíos financieros en el hogar y en el trabajo", dijo Farnoosh Torabi, experta en finanzas personales y presentadora del podcast So Money. “Las nuevas tecnologías están bien posicionados para ayudar, son geniales con los números y no tienen la misma conexión emocional con el dinero. Esto no significa que los profesionales de las finanzas se vayan o estén siendo reemplazados por completo, pero la investigación sugiere que deberían centrarse en desarrollar habilidades sociales adicionales a medida que evoluciona su función”, subrayó.

“Las organizaciones que no adopten estos cambios corren el riesgo de quedarse atrás de sus pares y competidores; perjudicar la productividad, la moral y el bienestar de los empleados; y luchar por atraer a la próxima generación de talento financiero habilitado para IA”, concluyó Palacios, de Oracle de México.

Cabe mencionar que la investigación se basa en una encuesta realizada por Savanta, Inc. entre el 10 de noviembre y el 8 de diciembre de 2020, con 9.001 encuestados a nivel mundial de 14 países (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia, China, India, Australia, Brasil, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, México y Arabia Saudita). La encuesta exploró las actitudes y comportamientos de los consumidores y líderes empresariales hacia el dinero, las finanzas, los presupuestos, y el papel y expectativas de la inteligencia artificial (IA) y los robots en las tareas y la gestión financiera.