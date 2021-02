Cadena de suministro será clave para el éxito de vacunaciones masivas

Conforme aumentan las noticias relacionadas con las jornadas de vacunación del COVID-19 alrededor del mundo, las personas comienzan a ganar esperanzas de que los días de encierro, el distanciamiento social y el uso permanente de tapabocas quedarán lentamente en el pasado. Sin embargo, el optimismo por la efectividad de las vacunas es desafiado por la extrema importancia y sensibilidad que tiene el adecuado manejo de la cadena de frío para mantener las temperaturas que requieren los viales, ya sean de ultracongelación (temperaturas menores a los -70C°), congelación (menos de -20C°) o refrigeración.

Implementar soluciones que permitan la trazabilidad de la temperatura para mantenerla en los niveles adecuados a lo largo de la cadena de suministro es fundamental para la efectividad de las vacunas y su correcta entrega a quienes decidan aplicársela, señala Zebra Technologies. Con ellas, todos los involucrados en el proceso, tanto fabricantes como distribuidores, funcionarios de gobierno, profesionales de la salud, administradores de las vacunas y personas que decidan vacunarse estarán seguros de que los viales se han mantenido almacenados en las temperaturas necesarias, desde la primera, hasta la última milla.

La empresa de captura de datos explica que si bien las variaciones de temperatura durante la distribución de la vacuna pueden ser algo común, lo crítico es saber si se presentaron o no, pues una dosis que se haya comprometido por su exposición al calor puede ser un riesgo. Para evitarlo, es necesario que los viales de vacunas sean identificados con sensores de control de temperatura a nivel de unidad, con el fin de monitorear si cada una de las muestras ha sido correctamente manipulada o si está comprometida y debe ser desechada. Además, mantener una identificación a nivel de lote o caja permite determinar si se mantuvieron las condiciones necesarias para la efectividad de la vacuna.

Los identificadores desarrollados para monitorear todos los procesos de las cadenas de frío no son una novedad, pues han sido utilizados por mucho tiempo en el sector salud para la trazabilidad de vacunas, medicamentos y otros que exigen condiciones específicas de temperatura. Sin embargo, se han convertido en un punto muy importante de estudiar y tener en cuenta para lograr el exitoso fin de una pandemia.

Una de las tecnologías de rastreo y visibilidad más eficaces son los data loggers, la cual se basa en sensores electrónicos que envían la información de temperatura a una plataforma de recolección y análisis de datos. Si la vacuna no se ha mantenido a la temperatura adecuada, o ha sido vulnerada, el identificador será el mejor método de alerta para determinar si es o no responsable su uso. “Para mayor seguridad, es importante identificar las vacunas con sensores bluetooth, los cuales permiten el acceso a la información sin necesidad de abrir los contenedores para conectar una USB, lo que puede afectar posiblemente la estabilidad de las vacunas, además de consumir tiempo y generar posibles errores humanos. Igualmente, para mayor eficiencia, la plataforma de administración de datos debe poder brindar la información en tiempo real y en la nube, sin que el usuario tenga que descargar reportes de Excel o PDF. Por último, la aplicación de datos debe poder ser personalizada según las necesidades del producto transportado”, comentó Daniel Vargas, gerente de suministros para América Latina de Zebra Technologies.

Si la vacuna no se ha mantenido a la temperatura adecuada o ha sido vulnerada, la etiqueta será el mejor método de alerta para determinar si es o no responsable su uso. Además, si los administradores de las vacunas tienen alguna duda sobre las condiciones en que fueron almacenadas o transportadas, lo responsable sería no utilizarlas. Sin embargo, esto genera un problema adicional de desperdicios que se traduce tanto en pérdidas financieras como en la duplicación de tiempo y esfuerzos. Por ello, controlar al máximo la cadena de frío ayudará a superar más de un desafío y será determinante para el fin de la pandemia, disminuyendo los números de afectados y/o pérdidas humanas.