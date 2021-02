Tener sistemas de privacidad no adecuados tiene un alto costo

La vulnerabilidad en las bases de datos tanto en el sector público, como en el privado es algo que nos debe preocupar. En los primeros nueve meses de 2020, México fue el país más atacado en Latinoamérica, al recibir el 22,57 % de 1.319.260 ataques de ransomware, de acuerdo con cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Esto significa que datos bancarios o direcciones particulares de los usuarios pueden ser utilizadas o incluso posteadas por ciberdelincuentes.

En México, existe una Ley Federal y una Ley General en materia de protección de datos personales; incluso, el pasado primero de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó una reforma en materia de ciberseguridad, la cual facultará al Consejo de Nacional de Seguridad Pública promover la cooperación entre instancias de gobierno, instituciones académicas, organizaciones empresariales y sociedad civil organizada para el intercambio de información, mejores prácticas y tecnologías en materia de seguridad cibernética, con estricto respeto a los derechos humanos. Sin embargo, aunque estas acciones ayudan, dice Genetec, no son suficientes.

En julio pasado, la Secretaría de la Función Pública emitió una tarjeta informativa, en la cual alerta acerca de una forma alternativa de acceso a datos, por medio del buscador Shodan, de las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales y de intereses de funcionarios públicos. Esto demuestra que la vulnerabilidad se encuentra a todos los niveles y sectores.

Este no es problema nacional, sino global. En la Unión Europea, en menos de un año después de que el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés) entrara en vigor, Google fue multado con USD $57 M por no cumplirlo. La multa se debió a la violación por parte de Google de los requisitos de transparencia del reglamento y a que no había relacionado cada una de sus actividades de procesamiento de datos con una de las normas legales enumeradas en el GDPR.

Desde mayo de 2018, cualquier empresa que recopile o almacene información de identificación personal (IIP) de ciudadanos de la UE –incluidos los videos de vigilancia, la información de los titulares de tarjetas y las actividades rastreadas por un sistema de control de acceso, al igual que los números de matrícula capturados por un sistema de reconocimiento automático de matrículas (ALPR)– puede ser considerada responsable, independientemente del lugar en el que se encuentre la organización.

Con la aparición de reglamentos similares en todo el mundo, como la Ley de Privacidad del Consumidor de California, cada vez se presta más atención a la protección de los datos y la privacidad de las personas. Las organizaciones de todo el mundo están adoptando mejores soluciones de datos y privacidad para ayudar a salvaguardar la privacidad de los clientes, los empleados y los ciudadanos sin sacrificar la seguridad.