VMware demanda al nuevo CEO de Nutanix por incumplimiento de contrato

La rivalidad entre VMware y Nutanix llegó a los tribunales esta semana cuando VMware presentó una demanda contra Rajiv Ramaswami, semanas después de que dejó VMware para convertirse en CEO de Nutanix.

VMware dijo el lunes por la noche que presentó una demanda en el Tribunal Superior del Estado de California, Condado de Santa Clara, contra Ramaswami. VMware no nombró a Nutanix como acusado, pero acusó a Ramaswami de "violaciones materiales y continuas de sus deberes y obligaciones legales y contractuales con VMware".

Nutanix contrató a Ramaswami como director ejecutivo el 9 de diciembre, después de una búsqueda de tres meses para un reemplazo para el fundador jubilado de Nutanix, Dheeraj Pandey. Pandey ayudó a construir la infraestructura hiperconvergente (HCI) pionera en una empresa con ingresos de más de mil millones de dólares desde su fundación en 2009, y Nutanix y VMware tienen, combinadas, la mayor parte del mercado de software de HCI. Ramaswami había sido COO de productos y servicios en la nube de VMware desde 2016.

VMware emitió un comunicado en el que se acusaba que "Rajiv Ramaswami no cumplió con sus obligaciones fiduciarias y contractuales con VMware. Durante al menos dos meses antes de renunciar a la empresa, al mismo tiempo que trabajaba con la alta dirección para dar forma a la visión y dirección estratégicas clave de VMware, el Sr. Ramaswami también se estaba reuniendo en secreto con al menos el director ejecutivo, el director financiero y, al parecer, toda la junta directiva de Nutanix, Inc. para convertirse en director ejecutivo de Nutanix. Se unió a Nutanix como su director general solo dos días después de dejar VMware".

VMware agregó que Ramaswami mostró poco juicio y sus negociaciones con Nutanix representaron un conflicto de intereses que debería haberle revelado a VMware.

"VMware espera que todos los empleados cumplan con sus compromisos con la empresa, y los ejecutivos deben cumplir con un estándar aún más alto", agregó VMware en su comunicado. "VMware gasta miles de millones de dólares en su hoja de ruta e I+D para llevar las innovaciones del mercado a nuestros clientes y está comprometido a proteger nuestra marca, las innovaciones tecnológicas detrás de nuestra marca y el valor que brindamos a nuestros clientes".

VMware agregó que presentó una demanda luego de no "resolver este asunto sin litigio" al comunicarse con Ramaswami y Nutanix.

VMware no reveló el objetivo de su demanda, pero una persona familiarizada con el asunto dijo que busca una indemnización monetaria. Agregó que VMware realizó solicitudes en comunicaciones con Ramaswami y Nutanix después de que se divulgó la contratación, pero Nutanix afirmó que esas solicitudes no estaban incluidas en la ley de California. Nutanix sostiene que VMware solicitó a Ramaswami que limitara su función como director ejecutivo y que aceptara no contratar empleados de VMware.

"Nutanix y Ramaswami aseguraron a VMware que el señor Ramaswami estaba de acuerdo con su obligación de no tomar ni hacer un uso indebido de información confidencial, y VMware no sostiene lo contrario", dijo Nutanix en un comunicado publicado el martes. "Sin embargo, VMware solicitó que el Sr. Ramaswami aceptara limitar el desempeño ordinario de sus deberes laborales de una manera que equivaliera a un pacto ilegal de no competencia, y solicitó que Nutanix aceptara no contratar candidatos de VMware de una manera que Nutanix cree que sería contrario a las leyes antimonopolio federales".

Nutanix también acusó a VMware de intentar negarle a Ramaswami la oportunidad de convertirse en CEO.

"La demanda de VMware busca hacer que las entrevistas para un nuevo trabajo sean injustas. Consideramos la acción equivocada de VMware como una respuesta a la pérdida de un miembro profundamente valorado y respetado de su equipo de liderazgo", agregó en el comunicado. "El señor Ramaswami está orgulloso de su mandato en VMware y cuenta como amigos a muchos miembros del equipo de VMware. Es decepcionante ver que la administración de VMware lo demanda solo porque eligió buscar la oportunidad de convertirse en CEO de una empresa pública. Creemos que la acción de VMware es nada más que un intento infundado de dañar a un competidor y tenemos la intención de defender enérgicamente este asunto en los tribunales".

La ley de California es generalmente favorable a quienes cambian de trabajo y no suele reconocer los acuerdos de no competencia. La fuente familiarizada con la presentación dijo que a Ramaswami se le prohibiría realizar acciones como sabotear VMware, reclutar compañeros de trabajo mientras aún trabajaba allí, robar secretos comerciales o realizar negocios con clientes en nombre de Nutanix mientras aún trabajaba para VMware. Pero dijo que un empleado no está obligado a revelar que está buscando trabajo en otra empresa.

La batalla de VMware-Nutanix por el mercado de HCI La relación entre VMware y Nutanix ha evolucionado de una asociación cercana a una rivalidad feroz. VMware y su empresa matriz actual, Dell Technologies, ayudaron a Nutanix a crear el mercado de HCI. Antes de que VMware desarrollara su propio software vSAN HCI, sus equipos de ventas y soporte a menudo recomendaban a sus clientes que compraran sistemas Nutanix HCI como una forma de administrar el almacenamiento en centros de datos altamente virtualizados. Las ventas de Nutanix también recibieron una sacudida después de que llegó a un acuerdo OEM con Dell en 2014, una medida que expandió significativamente la presencia en el mercado de la startup. Tres desarrollos cambiaron la relación VMware-Nutanix. Primero, VMware lanzó vSAN en 2014, poniéndolo en competencia directa con Nutanix. El mismo año, Nutanix lanzó su hipervisor AHV que compite con ESX de VMware. Nutanix hace que AHV esté disponible de forma gratuita con su pila de software y permite a las organizaciones migrar desde ESX si desean cambiar de hipervisores. Luego, Dell adquirió el gigante de almacenamiento EMC, el propietario mayoritario de VMware, en 2016. Si bien Dell ha continuado con su acuerdo OEM con Nutanix, sus ventas de software Nutanix en servidores Dell han caído. El sistema Dell EMC VxRail HCI impulsado por vSAN es el principal competidor de Nutanix y Dell ofrece ese producto a sus clientes a través de sus sistemas Nutanix. Nutanix también cambió su estrategia de ventas, que ahora se acerca más a la de VMware. Si bien continúa vendiendo sus propios sistemas HCI de marca, Nutanix ha puesto su software a disposición para ejecutarse en todos los servidores x86 y ha establecido asociaciones con HPE y Lenovo, y ha cortejado a los revendedores de Cisco. Los directores ejecutivos de VMware y Nutanix han atacado a los rivales en público. Durante su discurso de apertura de VMworld de 2019, el CEO de VMware, Pat Gelsinger, dijo que su compañía se estaba alejando de Nutanix, sin mencionar completamente a Nutanix por su nombre. "Estamos aplastando a Nu ... quiero decir que estamos ganando en el mercado", dijo Gelsinger. "Nos estamos separando del No. 2. Estamos ganando en el espacio". Pandey respondió en una llamada de ganancias de Nutanix unos días después que VMware "vende una gran cantidad de vaporware". Pandey también dijo que quería que Nutanix reemplazara a VMWare como la "Suiza de la informática" ejecutándose en todas las principales plataformas de hardware.