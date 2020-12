Nutanix nombra al veterano de VMware, Ramaswami, como su nuevo CEO

Nutanix nombró a Rajiv Ramaswami como su CEO, contratando a un ejecutivo de su principal competidor luego de una búsqueda de tres meses para reemplazar al fundador Dheeraj Pandey.

El nombramiento de Ramaswami es consecuencia de la sorpresiva retirada de Pandey. El nuevo director ejecutivo de Nutanix había estado en VMware desde 2006 y se desempeñó como director de operaciones de productos y servicios en la nube en su trabajo más reciente. En ese rol, Ramaswami co-administraba las unidades comerciales de VMware que desarrollaban productos, servicios en la nube y operaciones en la nube. Ayudó a VMware a pasar a un modelo híbrido y de suscripción, que es la dirección en la que se está moviendo Nutanix.

VMware es el mayor competidor de Nutanix en el mercado de la infraestructura hiperconvergente (HCI) y la nube híbrida.

Ramaswami dijo que espera llevar a Nutanix a la "siguiente fase de su viaje", que es pasar de un líder hiperconvergente a un líder de nube híbrida. Al igual que su predecesor, habla de la evolución de la HCI de una infraestructura hiperconvergente a una infraestructura de nube híbrida. Señaló que, si bien VMware es una empresa más grande y va más allá de HCI, los dos tienen una estrategia común que involucra la nube.

"Cuando pensamos en HCI, la hiperconvergencia es el pasado y la nube híbrida es el futuro", dijo el jueves en una entrevista con SearchStorage. "Ese es el viaje en el que se encuentra Nutanix, y la oportunidad de mercado es grande. Puede crear la siguiente fase de crecimiento. Estamos enfocados en ayudar a los clientes en su viaje a la nube, y ese es el mismo camino en el que está VMware".

Naveen Chhabra, analista sénior de infraestructura y operaciones de Forrester Research, dijo que la contratación de Ramaswami tiene sentido debido a la estrategia común que Nutanix comparte con VMware.

"Observen la cartera de productos de Nutanix y cómo están evolucionando hacia diferentes espacios y un modelo de negocio diferente", dijo Chhabra. "Es muy similar a VMware. Eso convierte a alguien que ya ha hecho eso en VMware en un candidato sólido".

Con su software vSAN, VMware siguió a Nutanix en HCI, mientras copiaba el enfoque de VMware de desarrollar una pila de software que se puede ejecutar en cualquier hardware x86. Nutanix también desarrolló su hipervisor AHV para competir con vSphere ESXi de VMware y se está moviendo hacia un modelo de licencia por suscripción.

Ramaswami también se desempeñará como presidente de Nutanix y formará parte de su junta directiva. Antes de unirse a VMware, Ramaswami ocupó puestos ejecutivos sénior en Broadcom, Cisco y Nortel, y comenzó su carrera de TI en IBM.

El 27 de agosto, Pandey dijo que dimitiría cuando Nutanix encontrara un reemplazo, citando el deseo de pasar más tiempo con su familia a raíz de la crisis del COVID-19. Ha sido el CEO de Nutanix desde sus inicios en 2009. Su retiro se produjo al mismo tiempo que Bain Capital invirtió $750 millones de dólares en Nutanix y obtuvo dos puestos en la junta. Pandey ayudó en la búsqueda de su sucesor.

El nuevo CEO de Nutanix podría enfrentar desafíos financieros

Bajo el liderazgo de Pandey, Nutanix ayudó a definir HCI, que combina almacenamiento, computación y virtualización en un solo sistema. HCI se ha convertido en un mercado de miles de millones de dólares, dominado por Nutanix y sus principales rivales, Dell EMC y VMware, propiedad de Dell.

Nutanix se convirtió en una empresa pública en 2016 y aumentó sus ingresos a $1.3 mil millones de dólares durante su último año fiscal, marcando su tercer año consecutivo de más de $1 mil millones en ingresos. Sin embargo, la empresa sigue perdiendo dinero. Perdió $297 millones, $621 millones y $873 millones de dólares en sus últimos tres años fiscales, y otros $265 millones en el primer trimestre de su año fiscal actual que terminó el 31 de octubre. A lo largo de su historia, Nutanix ha perdido más de $2.75 mil millones.

Ramaswami no entró en detalles para impulsar la rentabilidad, pero no sugirió que Nutanix deba recortar sus iniciativas de crecimiento.

"Se trata de equilibrar el crecimiento con un impulso hacia la rentabilidad a largo plazo", dijo. "Es esa combinación. Hablamos de pasar a un modelo de suscripción a partir del modelo perpetuo. Estamos bien a lo largo del camino. Seremos disciplinados sobre el gasto y, con el tiempo, eso impulsará el apalancamiento operativo".

El analista sénior de Evaluator Group, Eric Slack, dijo que puede ver por qué Ramaswami dejaría VMware para asumir el puesto de director ejecutivo de Nutanix, pero que podría enfrentar decisiones financieras difíciles.

"Nutanix sería un proyecto interesante para un director general", dijo. "Hay muchas materias primas para empezar. Tienen un propietario [Bain] con dinero, y Nutanix tiene mucha tecnología que funciona. Pero, ¿a qué se le podría decir 'No'? Supongo que van a reducir la empresa, entonces, ¿qué se queda y qué se va?"

Chhabra de Forrester dijo que espera que Ramaswami se concentre en la plataforma central de HCI de Nutanix y en un puñado de otros productos y reduzca las inversiones en otras partes de su cartera que pueden no venderse tan bien.

"Nutanix tiene ingenieros brillantes que desarrollaron una muy buena cartera", dijo.

"No todos los productos que desarrolló están en el mismo nivel que la plataforma central de HCI. Una de las cosas que me gustaría que Rajiv hiciera, es decir 'Está bien, estos cinco productos son productos importantes para los próximos dos años. El resto no necesariamente será descontinuado, pero reduciremos la inversión'. Nutanix necesita esa mentalidad".

Durante la llamada de ganancias trimestrales de Nutanix a fines de noviembre, Pandey dijo que varios productos fuera de la plataforma central de HCI están ganando impulso, incluido el almacenamiento de archivos, la microsegmentación de flujo y las herramientas DevOps Calm para aplicaciones y Era para bases de datos. Slack, de Evaluator Group, también señaló a la herramienta de orquestación Nutanix Karbon Kubernetes como un contraataque clave para la iniciativa Project Tanzu Kubernetes de VMware.

Ramaswami identificó a Nutanix Clusters como una pieza clave de la estrategia de nube híbrida de Nutanix. Los clústeres permiten que la pila Nutanix HCI se ejecute en AWS y Microsoft Azure.

"Nutanix Clusters puede ayudar a nuestros clientes a pasar a la nube pública y hacerlo de una manera que sea más conveniente y fácil de usar que ir a una nube pública nativa", dijo. "Podemos construir sobre nuestra base y extender eso a la nube híbrida a través de cosas como los clústeres de Nutanix".