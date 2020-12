¿Veremos menos deuda técnica por la transformación debido a covid-19?

COVID-19 continúa cambiando los planes de la mayoría de las organizaciones, especialmente a medida que la pandemia se prolonga con pocas señales de detenerse. En este podcast de Forrester, el vicepresidente y analista principal, Brian Hopkins, explica que hay tres escenarios diferentes que las empresas están experimentando, ya sea simplemente tratando de sobrevivir, experimentando crecimiento, o adaptándose y desarrollando una visión. Parte de la experiencia de las empresas en este momento es abordar la deuda técnica y decidir si la adopción de la transformación digital ayudará a reducir esa deuda.

Destacados del podcast

1. La transformación digital experimentó un resurgimiento debido a la pandemia

Brian Hopkins: Lo que realmente ha hecho es revivir la idea de la transformación digital. Realizamos una encuesta inmediatamente antes de la pandemia, afortunadamente no lo sabíamos, fue en enero, era nuestra encuesta más grande sobre viajes y prioridades. Y preguntamos sobre las prioridades comerciales en esa encuesta. Y la transformación digital estaba como a mitad de camino, ¿verdad? Y, francamente, llevamos mucho tiempo hablando de digital. Entonces, desde la perspectiva de Forrester, estábamos viendo que ese término se retiraba, ¿verdad? No muchas empresas pensaban que tenía piernas y se había centrado en gran medida en el crecimiento, en gran medida centrado en los canales de participación del cliente. Y muchas empresas habían estado invirtiendo en eso hasta que, bueno, llegamos a la pandemia.

Realizamos una encuesta en mayo para ver dónde estaban las prioridades. La transformación digital saltó desde el medio del paquete hasta cerca de la parte superior, como cuatro puntos. Justo debajo de la transformación digital, por supuesto, la reducción de costos también subió dos puntos de posición en las prioridades. Entonces, creemos que la historia, la reducción de costos y la transformación digital juntas realmente dicen algo diferente, que ya no se trata solo de ir y buscar clientes y crecer a través de lo digital. En lo que realmente se convirtió, obviamente, en la pandemia fue: ¿cómo puedo operar un negocio eficiente, eliminar los costos y necesito hacer una transformación digital de un extremo a otro?

2. Cómo manejó una aerolínea un caso de deuda técnica al comienzo de la pandemia

Hopkins: Si habla con Craig LeClair, uno de mis colegas analistas, él cuenta una historia realmente interesante sobre una aerolínea que pusimos en investigación. A través de un período de siete días, a través de RPA, [la aerolínea] pudo realizar el esfuerzo administrativo de 28 humanos para procesar cancelaciones porque hay cantidades masivas de cancelaciones en estas compañías. Esta empresa se dio cuenta de que lo habían ignorado y era un proceso en gran parte humano. Y no pudieron escalar a la gran cantidad de cancelaciones que tuvieron. Entonces, trajeron un ejercicio de RPA y en siete días pudieron transferir mucho de eso y sortear esa deuda técnica. Entonces, creo que ha habido muchos esfuerzos creativos hasta la fecha, pero creo que en el futuro tienes toda la razón. Las empresas están reconociendo que los negocios, y hemos escrito esto e investigado, que la resiliencia empresarial en el futuro será una nueva ventaja competitiva.

3. ¿La deuda técnica desaparece o es algo con lo que siempre estará luchando?

Hopkins: No estoy seguro de saber la respuesta, realmente hay dos caras de la moneda. Por un lado, podría señalar el hecho de que todavía tenemos gran parte de nuestro negocio ejecutándose en mainframes y en código heredado. ¿Y eso realmente ha cambiado en los últimos 30 años o las empresas simplemente han reconocido que eso es algo con lo que tienen que vivir? Tal vez puedan envolver esas cosas en servicios y evitar tener que salirse de esa tecnología. Y, francamente, IBM está haciendo cosas increíbles con System Z. Por lo tanto, es posible que el mainframe no sea la bestia que alguna vez pensamos que era. Entonces, por un lado es como, bueno, ya sabes, la deuda técnica es algo con lo que vamos a vivir para siempre. Y, por otro lado, está esta idea de la que estamos hablando en términos de la aceleración esperada de lo digital que puede hacer que cualquier empresa no esté dispuesta a deshacerse de todo el dinero que está gastando muy duro para competir. No creo que nadie sepa la respuesta. Podría bromear contigo si pensara que eso es cierto. Pero en realidad hay dos argumentos, y están igualmente ponderados.

