¿Vale la pena Cisco DevNet? Los expertos dicen que sí, es el futuro

La pista de certificación más reciente de Cisco tiene como objetivo atraer una audiencia diferente a la tradicionalmente centrada en redes del proveedor.

La pista de certificación DevNet se introdujo en febrero de 2020, junto con el examen consolidado de Cisco Certified Network Associate (CCNA) y las actualizaciones de las pistas Cisco Certified Network Professional (CCNP) y Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE). Cisco desarrolló la vía DevNet para proporcionar a los desarrolladores de software y profesionales de redes un camino dedicado para comprender el campo opuesto y ganar experiencia combinada en áreas como la programación y la infraestructura de red.

Como la pista más reciente, las certificaciones de DevNet han recibido una gran expectación, pero ¿vale la pena Cisco DevNet para los profesionales de redes? Los autores Jason Gooley y Chris Jackson dicen que sí porque las habilidades que los lectores aprenden a través de DevNet pueden prepararlos en gran medida para el futuro.

El libro Cisco Certified DevNet Associate DEVASC 200-901 Official Cert Guide de Gooley, Jackson, Adrian Iliesiu y Ashutosh Malegaonkar explora el equilibrio de las habilidades de redes y software que los profesionales de TI pueden requerir en el futuro y si Cisco DevNet vale la pena.

¿En qué se diferencia Cisco DevNet de otros exámenes de Cisco?

Jason Gooley: Lo más importante es que todo es un código derivado. Entonces, si no está escrito exactamente de la manera que se supone que debe ser, se encontrará con problemas. Si no lo coloca correctamente, especialmente cuando estudia, no funcionará.

Chris Jackson: Es extremadamente práctico para lo que hacemos todos los días. Además, cuando se está codificando [o] programando, hay muchas formas de interpretar una respuesta y lograr un objetivo. Entonces, por lo general, la gente encuentra ejemplos y los pone en práctica. Lo que me encanta de DevNet es que no tienes que resolver todo eso por tu cuenta.

El plan de estudios y la prueba están diseñados de una manera muy útil. Todo lo que se aprende, desde cómo interactuar con una API RESTful, codificar sus propios sistemas de back-end, automatizar las cosas que están haciendo manualmente, todo es extremadamente práctico y esa es la mayor diferencia en este examen con respecto a otros.