VPN vs. VLAN: ¿Cuál es la diferencia?

Las respuestas tecnológicas a la mayoría de las necesidades de trabajo y educación a distancia tienen una palabra en común: virtual.

Aunque muchas tecnologías pregonaban las capacidades virtuales antes del auge del trabajo remoto, estas tecnologías han visto renacer su utilidad. El interés por tecnologías como las redes privadas virtuales (VPN) y las redes locales virtuales (VLAN) ha aumentado enormemente en comparación con su estado menos popular o casi en peligro de extinción antes de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la palabra virtual es una de las únicas similitudes entre las VPN y las VLAN.

Este artículo explora la tecnología VPN vs. VLAN, incluyendo las definiciones de ambos términos y las notables similitudes y diferencias entre ellos.

Definición de VPN y VLAN

Red privada virtual. El software VPN conecta a los empleados remotos a la red de su empresa y a los recursos de la red a través de conexiones encriptadas para que solo los usuarios autorizados puedan acceder a los recursos de red seguros. Las VPN se encuentran en el extremo más antiguo del espectro de la tecnología de acceso remoto, pero esta tecnología ha demostrado constantemente su utilidad en medio de la pandemia.

Antes del auge del trabajo a distancia, muchos expertos en tecnología afirmaban que la VPN estaba muerta y que pronto sería sustituida por nuevas tecnologías, como el perímetro definido por software. Cuando la pandemia golpeó y las organizaciones se vieron repentinamente obligadas a permitir que sus fuerzas de trabajo operaran de forma remota, se quedaron atascadas con sus tecnologías de acceso remoto existentes o se vieron obligadas a desplegar rápidamente nuevas iniciativas para apoyar el trabajo remoto a largo plazo. Dado que las VPN son un elemento básico del trabajo a distancia desde hace mucho tiempo, el uso de estos servicios fue una opción fácil para algunos equipos de TI, aunque muchos equipos no estaban preparados para el nivel de escala que necesitarían.

Los servicios de VPN conectan de forma segura a los usuarios remotos autorizados con la red corporativa y los recursos de red de sus organizaciones.

Red de área local virtual. Una VLAN es una subred –una parte separada, normalmente más pequeña, de una red mayor– que funciona de forma similar a una LAN estándar. Una LAN comprende varios dispositivos y puntos finales en un área geográfica específica. Por ejemplo, si una organización opera en varias plantas de un edificio de oficinas, la planta del equipo de ventas podría tener su propia LAN separada. Las VLAN, sin embargo, crean una subred lógica –o virtual– de puntos finales específicos en LAN separadas, o dispositivos no conectados al mismo conmutador de red gestionado.

Las VLAN no suelen asociarse a las tecnologías de acceso remoto, pero eso no significa que no tengan cabida en el trabajo a distancia. Algunos profesionales expertos en redes han creado VLAN para sus redes domésticas. Las ventajas de las VLAN, tanto para las redes corporativas como para las domésticas, se derivan de las capacidades de segmentación del núcleo de las VLAN, que pueden proporcionar más control sobre el tráfico de la red, aumentar la seguridad de los puntos finales y simplificar la administración de la red.