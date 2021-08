Un mayor uso de tecnología en la salud es el lado positivo de la pandemia

La crisis sanitaria generada por el covid-19 ha impulsado, como un verdadero efecto secundario positivo, el desarrollo de numerosas soluciones tecnológicas en el sector salud. Innovaciones en áreas diversas como diagnósticos, tratamientos, manejo de datos de pacientes, herramientas de acceso o procesamiento de información se han instalado con fuerza en hospitales y centros médicos.

Por ejemplo, la inteligencia artificial está teniendo un papel preponderante en lo que se refiere al mejoramiento de la calidad de los diagnósticos y en la realización de cirugías. En el caso de internet de las cosas, ya tiene muchos usos en la salud, por ejemplo, en lo que se refiere a tratamientos de enfermedades crónicas, pues productos conectados permiten mantener el monitoreo de un paciente desde su hogar.

De acuerdo con el Technology Vision 2021 de Accenture, el 81 % de los ejecutivos de la salud a nivel mundial aceleró la transformación digital de su organización producto de la pandemia, mientras que un 93 % está innovando con urgencia. Las tecnologías que más escalaron los proveedores de salud a nivel global, como consecuencia directa de la crisis sanitaria, han sido la nube (39 %); internet de las cosas (36 %); inteligencia artificial y ciberseguridad, ambas con 36 %.

«La inteligencia artificial ha tenido un papel fundamental en el desarrollo de una vacuna, así como también en su distribución a nivel mundial», destaca Mauricio Blanco, director ejecutivo de Accenture Chile.

En el caso de la nube, está siendo usada en el sector de la salud para dar mayor flexibilidad a su funcionamiento, así como permitir una conexión y una retroalimentación de datos más fluida y segura, tanto de sus colaboradores como de sus pacientes. «Hace un par de años, apenas se escuchaba hablar de las atenciones médicas vía remota. Pero la pandemia impulsó mucho más la revolución tecnológica, lo que vino a democratizar el acceso a la salud», señala David Iacobucci, director comercial de Lumen Chile.

Por otra parte, en la contratación de personal de salud, la firma autógrafa digital (FAD) fue clave como solución biométrica para reducir el riesgo de contagio porque ha permitido realizar validaciones biométricas a distancia, en especial dactilares y faciales. «Esta tecnología ha servido para la contratación remota de personal médico o para proveedores en el sector salud sin tener que desplazarse, con una gran reducción en el riesgo de contagio. Sin perjuicio de lo anterior, la firma autógrafa digital y la validación de identidad son herramientas que permitirían, por ejemplo, la implementación de consentimientos informados e incluso, en el caso de la validación de identidad, tenemos productos que permitirán controlar el cumplimiento de los confinamientos que implica la cuarentena a través de la validación de identidad en combinación con la geolocalización», explica Carlos Chavarría, CEO de NA-AT Technologies.

Telemedicina en auge

Otra tecnología que ha gozado «de buena salud» durante la pandemia ha sido la telemedicina.

En promedio, durante el año pasado, en Chile poco más de 100 personas se conectaban con su médico a través de un dispositivo. Hoy, más de 100 mil habían acudido a las consultas remotas, según cifras del sector de las Instituciones de Salud Previsional o Isapres, de Chile.

«Cambiamos de modalidad por necesidad, pero la telemedicina llegó para quedarse. Sin embargo, muchos centros médicos y hospitalarios no estaban preparados. De hecho, importantes clínicas no pudieron integrar su sistema de bonos rápidamente, por lo que tuvieron que cobrar las consultas de forma particular, lo que implicaba ­para el usuario tener que solicitar un reembolso en su isapre. Pero la tecnología está mejorando las cosas. Muchos pacientes no tienen acceso a medicina especializada debido a su ubicación geográfica. Pues bien, tanto la salud pública como la privada tienen ahora la opción de llegar a ellos gracias a la telemedicina, cubriendo lugares del país donde sus habitantes no tienen acceso a especialistas», destaca Iacobucci, de Lumen.

Martín Volante, SAP. Martín Volante, SAP.

En esta misma línea, Martín Volante, asesor experto de SAP para la industria de la Salud y Educación Superior, sostiene que la telemedicina, si bien no es una tecnología nueva, se ha desarrollado y afianzado fuertemente gracias a la pandemia. «Creemos que llegó para quedarse definitivamente, particularmente para controlar a pacientes con tratamientos continuos o que sufren de enfermedades crónicas y como complemento de ciertos tratamientos. También destacaría el seguimiento remoto de pacientes. Esto tiene que ver con un cambio creciente en el paradigma clínico y que básicamente sostiene que el paciente tiene que estar hospitalizado el menor tiempo posible. A través de distintas tecnologías, es posible monitorear al paciente para determinar su evolución y seguimiento del tratamiento, de una manera segura, con protocolos de alto estándar y en su domicilio, lo que muchas veces permite una recuperación más rápida y con menos riesgos», asegura.