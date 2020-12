Supere estos cinco desafíos DevOps

A medida que DevOps madura en su segunda década, más organizaciones de TI ven sus beneficios. Pero el viaje de los flujos de trabajo de TI tradicionales y en silos a procesos de colaboración más cohesivos está plagado de reveses y fallas.

Un desafío de DevOps puede surgir en luchas culturales o sociales, así como por ineficiencias técnicas. Un equipo de DevOps distinto que se separa del resto de TI es un claro ejemplo de falla de DevOps, pero también lo es una organización de TI que no estandariza los conjuntos de herramientas, especialmente si esa variabilidad crea trabajo adicional.

En sus inicios, DevOps fue una respuesta a una observación del status quo, dijo John Allspaw, asesor de Primary Venture Partners, una firma de capital de riesgo en etapa inicial con sede en Nueva York.

"En esos [primeros] días, mucho de eso era... 'Oye, el administrador de sistemas no tiene que ser un idiota. El administrador de sistemas puede [hablar] con un desarrollador de aplicaciones sobre cuáles son sus objetivos’", dijo. DevOps entonces era menos para mejorar la velocidad de TI y más para reconstruir relaciones rotas entre especializaciones de TI.

Sin embargo, en la década posterior, lo que DevOps es y significa ha crecido. "Hace diez años, prácticamente todo estaba impulsado por los desarrolladores de base, y hoy vemos mucho más de la administración y el liderazgo involucrados", dijo Jay Lyman, analista principal de 451 Research. En 2020, DevOps es una fuerza técnica y cultural en la industria de TI. La integración continua optimizada y automatizada y las canalizaciones de entrega continua reemplazan los ciclos de lanzamiento más grandes y escalonados. La infraestructura se traslada a plataformas en la nube. Y dominan la escalabilidad y alta disponibilidad.

Aquí hay cinco desafíos de DevOps a los que se enfrentan las empresas en esta transición.

En realidad, DevOps no está destinado a erradicar la experiencia del dominio, ni a convertir a los especialistas en generalistas. Es beneficioso tanto para los profesionales de TI a nivel individual, como para el departamento de TI en general redistribuir algunas responsabilidades, aunque sea temporalmente. Por ejemplo, cuando los desarrolladores de aplicaciones, que conocen el resultado previsto de su código desde el principio, se hacen cargo de la implementación, el cambio puede fomentar una comprensión de la perspectiva de las operaciones de TI. Este trabajo interdisciplinario puede potencialmente curar parte de la brecha entre estos dos grupos, provocada por las tensiones de objetivos no coincidentes. También significa que los desarrolladores deben asumir una mayor responsabilidad por la calidad del código que producen.

4. Demasiadas herramientas

Una organización puede tener una secuencia de CI/CD sin DevOps, pero no puede tener DevOps sin una canalización de CI/CD. Así como uno no puede aprender a conducir sin un automóvil, una organización de TI no puede aprender a automatizar la implementación de aplicaciones si no tiene las herramientas en su lugar. No permita que la selección de herramientas de DevOps se salga de control.

Históricamente, muchas organizaciones se inclinaron hacia conjuntos de herramientas de un solo proveedor, totalmente integrados, listos para usar, con soporte. Sin embargo, la complejidad de la TI ha llevado a la proliferación de herramientas de nicho, lo que conduce a una colección fragmentada de herramientas que las organizaciones deben integrar. También hay una gama cada vez mayor de servicios basados ​​en la nube para desarrollo, prueba, implementación, CI/CD y más. Y con las herramientas de código abierto, cualquiera puede elegir el producto que mejor se adapte a sus habilidades y trabajo.

"No sé si alguna organización, ya sabes, una gran empresa, puede obtener todo lo que necesitan, técnicamente, de un proveedor para una implementación de DevOps", dijo Lyman.

Sin supervisión, una organización puede terminar con docenas de herramientas innecesarias en uso. Intente estandarizar la menor cantidad posible de herramientas DevOps. Para hacerlo, el personal y la administración deben unirse para determinar las características y funciones importantes y la mejor manera de adaptarse a las necesidades especializadas más allá de ellas.