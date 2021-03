Súper Apps, el futuro de la industria del consumo

PROSA, intermediario en el ecosistema de medios de pago, que ofrece soluciones seguras e intuitivas para clientes y usuarios del sistema financiero mexicano, llevó a cabo la primera edición de los Webinars Prosa 2021.

En dicho webinar participaron Mireille Aguirre, Country Manager México de Acuant; Edgar Archila, Latam Industry Advisor de Google e Isami Romero, director de Seguridad de la Información de Prosa, quienes platicaron con Ricardo Pizzuto, moderador y fundador de openBerry Foundation, sobre la disrupción y las oportunidades que las SuperApps presentan para el mercado mexicano, así como el conocimiento que se tiene de éstas en nuestro país y la penetración que han alcanzado.

Para arrancar el webinar, Pizzuto explicó que las SuperApps surgen en Asia y penetran rápidamente el mercado porque los consumidores las usaron para acceder a internet, mientras que en Europa y América del Norte los grandes servicios digitales se construyeron desde una época anterior al móvil. Asimismo, las comparó con un centro comercial que alberga diferentes servicios, ya que inician ofreciendo una aplicación ancla -como puede ser un chat, entregas a domicilio, transporte, compras electrónicas o viajes, entre muchas otras posibilidades-, a la cual se le suman otro tipo de beneficios o aplicaciones hasta convertirse en una SuperApp.

En este sentido, si bien los panelistas acordaron que en México llevamos algunos años usando diferentes SuperApps, como es el caso de Uber, Rappi e, incluso, Google, entre otras, los usuarios no las identifican como parte de esta categoría, lo cual se vio reflejado en la encuesta inicial llevada a cabo entre los participantes del webinar, donde el 42% respondió que no conoce ninguna SuperApp y 85% afirmó que no la usaría, aun cuando tenga la capacidad de atender todas sus necesidades.

“Las SuperApps nos brindan una opción más para agrupar todas las aplicaciones que usamos en un solo lugar, sin embargo, es necesario percibir los beneficios que estas ofrecen para que nuestro país transite hacia esta categoría de mercado”, comentó Isami Romero, director de Seguridad de la Información de Prosa. “Definitivamente tenemos los instrumentos y la tecnología para usar las SuperApps en México”, agregó.

Para Mireille Aguirre, Country Manager México de Acuant, el Covid-19 fue el gran impulsor de la digitalización de muchos procesos, por lo que, al surgir la necesidad de contar con mejores servicios, mayor accesibilidad y tiempos de respuesta más cortos se volvió indispensable acelerar la adopción de las SuperApps, las cuales ofrecen un proceso de onboarding y registro de datos único y acceso a un sinfín de productos y servicios de alta calidad, entre otras ventajas. Asimismo, destacó que el momento de adopción en nuestro país se está dando en el momento adecuado.

Por su parte, Edgar Archila, Latam Industry Advisor de Google, considera que las SuperApps son una evolución tecnológica que va más allá de los servicios al transformar la experiencia del usuario, ya sea por medio de actualizaciones o porque se agregan nuevas funcionalidades. Asimismo, afirmó que lo anterior requiere un cambio tecnológico completo para facilitar la interacción entre diferentes servicios o aplicaciones. En este mismo sentido, Archila destacó que para ofrecer una experiencia del usuario homogénea es necesario que varios jugadores participen en la construcción de una SuperApp.

En cuanto a la seguridad que ofrecen las SuperApps, los panelistas comentaron que al ser plataformas más robustas:

Cuentan con especialistas en cada una de las soluciones ofertadas, por lo que funcionan mejor.

La protección de los datos personales es sumamente alta, al entregarlos únicamente a la súper aplicación en cuestión, en vez de a una gran variedad de aplicaciones individuales.

Permiten integrar pagos electrónicos muy seguros al hacer uso de los mismos datos que se registraron en el proceso de onboarding.

Tienen que cumplir con regulaciones nacionales e internacionales y, por ello, es importante que los usuarios identifiquen las súper aplicaciones que cumplen con la legislación.

Si bien, de acuerdo con los panelistas, el futuro de la industria del consumo son las SuperApps, uno de los retos es la velocidad con la que avanza la tecnología, por lo que consideran que los reguladores tendrán que transitar a la misma velocidad y comentaron que han hecho un gran trabajo para regular la industria fintech en un tiempo récord. Asimismo, otro desafío que identificaron es el impulso que las startups interesadas en desarrollar una súper aplicación necesitan para hacerla realidad.

Mantener la información de pago e identificación en un solo lugar, así como ahorrar espacio en el celular, son las razones por las que los participantes del webinar bajarían una SuperApp, además 61% identificó que usa más de 5 aplicaciones al día y 34% usa de una a cinco apps diariamente.