Sí hay consciencia sobre proteger la información, faltan mejores ofertas

Las soluciones de respaldo de información existen desde hace muchos años, pero su importancia ha ido en aumento con el tiempo. No solo como parte del cumplimiento empresarial frente a nuevas normativas y regulaciones, sino como elemento fundamental de las estrategias de recuperación ante desastres y continuidad de negocios, que se han visto probadas por los ataques cada vez más furtivos de ransomware.

Ahora, con la cantidad cada vez mayor de datos que las empresas guardan para tratar de aprovecharlos con analítica, big data e inteligencia artificial, y la tendencia de mover las cargas de trabajo hacia la nube, la importancia de las soluciones de protección de datos se ha incrementado.

Alfredo Taborga, gerente de ventas de soluciones para protección de datos para Andina, México & NOLA en Dell Technologies, habló vía correo electrónico con SearchDataCenter en Español para explicar cómo ha evolucionado la oferta y la demanda de las soluciones de protección de datos en América Latina, y dar un vistazo al panorama actual de este campo en la región.

Nota del editor: La entrevista ha sido editada por temas de longitud, claridad y estilo editorial.

¿Cómo ha evolucionado el portafolio de soluciones de protección de datos de Dell Technologies?

Alfredo Taborga: Desde que EMC adquirió la tecnología de Data Domain, hemos continuado actualizando nuestro portafolio para poder ofrecer a nuestros clientes tanto productos de hardware, como appliances y soluciones convergentes, de tal forma que hemos modernizado también nuestro portafolio para ajustarnos a las necesidades de los clientes. Al principio fuimos conocidos por poder atender las necesidades de los grandes clientes empresariales, grandes grupos financieros, las grandes instituciones gubernamentales y poco a poco, desde la fusión con Dell, nos hemos preocupado por desarrollar soluciones que puedan satisfacer la creciente necesidad de protección de datos de las empresas medianas y pequeñas.

Hemos crecido también en el mundo del software, como en el mundo de los appliances, que llamamos Power Protect (PP), los cuales permiten –en un solo equipo– poder hacer una estrategia completa de protección de la información que responda a esas necesidades de fácil implementación y resuelven problemas con menos recursos y a un costo- beneficio mucho más bajo.

Independientemente de la etapa de modernización del centro de datos en el que se encuentra el cliente, nosotros podemos acompañar y ayudar a que tenga una estrategia de protección de la información; es decir, si tenemos un cliente que por regulaciones, necesidades o filosofía mantiene su información en un data center físico, podemos protegerlo. Si está comenzando a virtualizar sus ambientes, también tenemos soluciones para ayudar a proteger esa información en ambientes virtuales. Y si se encuentra en un periodo de transición hacia la nube –ya sea, privada, pública o híbrida– tenemos soluciones para ayudarle a proteger esos ambientes y las cargas de trabajo, e incluso administrar el ciclo vida de la información a lo largo de esos casos de uso de la nube.

Esa es la evolución que ha tenido nuestro portafolio en los últimos años, y añadiría que, de cara hacia el gigantesco reto de la segunda pandemia o la pandemia paralela, como le dice la ONU a los ataques de cibercrimen, ataques de hackers y ramsonware, nosotros hemos replanteado una solución que llamamos Cyber Recovery, que es la última capa de protección para la información de una empresa. Quiere decir que, si todo lo demás queda comprometido, sin romper las leyes y sin pagar un chantaje podemos recuperar la información y que la empresa se vuelva a construir con la información más básica.

¿Cuáles son las principales tendencias actuales en cuanto a protección de datos?

Alfredo Taborga: En la era de la transformación digital, uno de los pilares que sustentan esa transformación es la creación de un data center moderno, a través de la utilización de tecnologías cómo hiperconvergencia y flash; un centro de datos operado por software o software centric, y en Dell Technologies hemos evolucionado nuestro portafolio hacia allá. Aquellos clientes que no lo estén haciendo van a tener consecuencias por no estar preparados. Yo no conozco un solo cliente que diga ‹este año tengo más presupuesto› o ‹este año tengo más personal›; cada vez se exige a las instituciones hacer más con menos y en las soluciones que se lo permiten, consolas de administración únicas, procesos automatizados.

La seguridad se vuelve más y más importante. Ya no es lo que se conocía en los años 2000, con una capa de seguridad perimetral, [sino que debe incluir] una seguridad lógica, una seguridad de respaldo y recuperación, y una ‹caja negra› que nosotros llamamos Cyber Recovery, el último repositorio aprueba de todo para poder construir nuestro data center.

Otra de las principales tendencias corresponde a la modernización del centro de datos, con las últimas tecnologías y procesos automatizados. Hay muchos clientes que siguen creyendo que hacer archiving en dispositivos como la cinta los tiene al día y muchos creen que es la única forma de cumplir con las regulaciones. La realidad es que no hay ninguna regulación, a menos que sea una regulación interna que diga específicamente ‹se necesita preservar la información en un medio cinta›, lo que se dice es que debe estar en un ‹dispositivo externo›. La visión de Dell, desde hace unos años, es que la cinta ha muerto. Tener este tipo de información archivada en disco hoy es una realidad posible, antes era muy caro. Además, con la tecnología de Data Domain se puede lograr tasas de duplicación de información de 65 a uno, únicas en el mercado.

¿Qué soluciones de protección de datos son las que tienen mayor demanda en México y América Latina? ¿Qué es lo que más buscan las empresas de la región en la protección de datos?

Alfredo Taborga: En general, los clientes buscan soluciones que les hagan la vida más fácil, que les ayuden hacer más con menos, [que requieran] menos presupuesto o menos personal; por lo tanto, están buscando generar soluciones que tengan un costo- beneficio coherente. Muchos clientes dicen: ‹yo no estoy buscando la solución más barata, estoy buscando la solución que cumpla con lo que necesito que haga›. Con esta visión de centro de datos moderno, las herramientas de software se vuelven más importantes.

Lo que están buscando los clientes son soluciones integradas, soluciones que crezcan con su inversión, que si compran un equipo se pueda crecer sobre ese mismo [producto], y esa es la visión de Dell: cómo ayudamos al cliente no a reemplazar lo que tiene, sino a atomizar la infraestructura en la que ha invertido durante muchos años, independientemente del fabricante que se la haya vendido.

¿Ha cambiado la demanda de estas soluciones en México y América Latina en los últimos dos años? ¿Cuáles son las razones de este cambio?

Alfredo Taborga: Han pasado muchas cosas en la industria. Han aparecido nuevos jugadores, jugadores emergentes, algunos jugadores de nicho. Algunos son muy buenos manejando protección en la nube, pero Dell es el #1 (IDC lo dice así). La demanda es creciente.

Hace 20 años, quienes se preocupaban por una estrategia de respaldo y recuperación eran los grandes bancos, las grandes entidades gubernamentales, pero hoy esa necesidad de respaldar la información ha permeado hasta el usuario final. No me imagino a ninguna persona hoy no teniendo un respaldo de la información de nuestros teléfonos, fotos, música, que se pueden recuperar si se pierden, con algo de dinero, pero que no es información confidencial ni crítica. Hoy todos tenemos una forma de respaldar nuestra información. En las empresas, incluyendo las PyMEs, para quienes su información es valiosísima –podemos estar hablando de patentes, horas de trabajo–, lo mejor es que pudieran tener una forma de recuperar esa información de la nube. [Para ellos] tenemos disponible nuestro portafolio PowerProtect, el cual permite hacer el respaldo de clientes (computadoras, laptops) hacia la nube.

Muchos clientes siguen pensando que tener la información en la nube ya es una garantía, pero la realidad es que todos estos proveedores, en los contratos que hacen firmar, tienen una cláusula en la que dicen que tú eres responsable de la protección de la información, y ofrecen el servicio adicional o dicen ‹consíguelo›. Ahí es donde soluciones como las que ofrece Dell Technologies se vuelven muy importantes.

¿Cuáles son los principales mercados verticales que más han crecido en la demanda de soluciones de protección de datos?

Alfredo Taborga: Todas las industrias, todas las verticales han tenido una necesidad creciente. En México y América Latina, como ejemplo, está el boom que tuvo la banca para la base de la pirámide. Los bancos tradicionales necesitan proteger esa información.

Si pensamos en la industria de telecomunicaciones, han tenido necesidad de empezar a ofrecer servicios de streaming y a hacer ofertas de back up as a service, para las cuales buscan a fabricantes como nosotros para ayudarles a construir ese tipo de ofertas y ayudarles a manejar esa información a un costo razonable, para que tenga sentido en sus ofertas de negocio. También en manufactura tuve la oportunidad de visitar a maquiladoras y fábricas de autos, y me sorprendió que incluso la información de cada línea de producción es respaldada. Yo creo que hoy la necesidad de protección de la información es independiente del tamaño de la empresa o de la vertical a la que pertenece.

¿Cómo está la demanda de servicios administrados de protección de datos? ¿Cuáles son los principales retos que superar en este segmento?

Alfredo Taborga: Ha habido una creciente sed de reducir costos o de jugar con modelos financieros en vez de hacer una inversión de capital. Los usuarios puedan contratar los servicios como usuarios finales, si tenemos teléfono, que el mismo proveedor del teléfono [o de telecomunicaciones] ofrece como un espacio en su nube donde se pueda guardar música o fotos. Y las empresas quieren también poder gastar [en este tipo de soluciones] como servicio.

En Dell Technologies, en los últimos años, hemos trabajado con proveedores de servicios [de telecomunicaciones] tipo Axtel, AT&T o Telmex para ayudarles a ofrecer sus soluciones de back up as a service, e incluso ofrecerles modelos de financiamiento para que ellos puedan aprovechar la oferta que da Dell Technologies y Dell Financial Services de consumir la tecnología como una renta. El año pasado, durante Dell Technologies World, hicimos también el anuncio del proyecto Apex, que es justamente la visión de Dell Technologies hacia el futuro, desde la cual vamos a poder ofrecer todo nuestro portafolio como servicio, y eso algo de lo que podemos ya hablar con nuestros clientes.

¿En qué consiste la solución Cyber Recovery? ¿Cómo funciona?

Alfredo Taborga: Cyber Recovery es una solución, no es un producto, con la cual hacemos un análisis de la infraestructura de la empresa para conocer cuál es esa información básica, el heart beat de la compañía, con la cual pueden renacer en caso de perder todo.

Cuando un hacker secuestra la información, probablemente ya había navegado durante seis meses en los sistemas antes de realizar el ataque. Ya sabe dónde están todas las carpetas, los archivos, cuáles son los que más utilizan. Además, primero comprometen los respaldos encriptados, de tal forma que ante un ataque no puedan recuperar su información.

La solución lo que propone es poner en un dispositivo aislado con esa copia de la información básica, para renacer. ¿Qué es una información básica? En un banco, la información más valiosa es cuánto dinero tienen los clientes, cuántos créditos deben, este sería el tipo de información que guardaríamos en este dispositivo, que no pretende ser un data recovery adicional, sino simplemente [ser una especie de] caja negra del avión, aquello que las empresas no se pueden dar el lujo de perder. Dell Technologies brinda servicios y consultoría para identificar esa información y crear una bóveda donde se guardará de forma confidencial.

También tenemos un software de inteligencia artificial que identifica y revisa patrones de información para identificar qué archivos tienen un comportamiento anormal y sobre los cuales se puede levantar una alerta para revisar que no esté comprometida la información antes de remplazar la última copia.

¿Considera que las empresas en México y la región ya tienen una conciencia clara de la necesidad de proteger sus datos?

Alfredo Taborga: Sí. Siempre utilizo un ejemplo: Hace 20 años, cuando inicié en esta industria, me subí a un avión y me topé con un chico que trabajaba en la competencia; él me contaba que tenía unos drives y cintas magnéticas en los que hacía sus respaldos de videos y fotografías familiares, y que tenía una copia de esa cinta en su casa, otra en casa de su suegra y otra con sus papás. En ese entonces yo pensé, ‹este loco, nadie tiene esa consciencia de protección de la información›. Hoy yo creo que los ejecutivos de tecnología a nivel regional están muy conscientes de la necesidad de proteger la información.

Nosotros hicimos un análisis hace algunos meses, el Data Protection Index, y vemos con agrado que la consciencia de proteger la información existe en el 90% casos; lo que no está respondiendo al mismo ritmo son las ofertas tecnológicas como asegurar la información en la nube para que sea recuperable. Es el nuevo reto de las nuevas tecnologías.

Existe una gran oportunidad de negocio en el área de protección de la información. A mí me gustaría que aquellos usuarios que no tienen claro dónde ir se acerquen con nosotros; podemos tener una conversación muy agnóstica para darles una guía para construir una estrategia de protección de la información. Aquellas empresas que integran soluciones tienen una gran oportunidad de negocio, la venta de integración de soluciones para la protección de la información, que son soluciones de valor y por lo tanto traen un negocio detrás.