Seis razones por las que puede necesitar ciencia de datos como servicio

La ciencia de datos como servicio, o DSaaS, ha sido noticia durante un tiempo, pero se ha convertido en un tema candente una vez más. En marzo, AWS anunció una asociación con Change Healthcare para ofrecer DSaaS para el análisis de la salud.

Ese mismo mes, el proveedor de soluciones de movilidad Comviva anunció su propia oferta de DSaaS para ayudar a los proveedores de telecomunicaciones con el marketing. Y en febrero, el proveedor de servicios de datos Calligo adquirió el proveedor de análisis de datos Decisive Data para ampliar su oferta de DSaaS.

Ahora que la ciencia de datos como servicio está recibiendo más atención, es importante que las empresas sepan si deben invertir en este servicio y cuáles son las razones para considerarlo.

DSaaS como consultoría

Las empresas de servicios profesionales también están encantadas de construir modelos de IA desde cero. Incluso las empresas que tienen equipos internos de ciencia de datos pueden querer traer a una empresa de consultoría para hacer proyectos especializados.

«Incluso si tienes a un científico de datos en la plantilla, un científico de datos que sepa cómo construir modelos de visión es raro», dijo Carlsson. «Alguien que sepa cómo hacer un modelo de reconocimiento de voz es extremadamente raro».

Además, la construcción del modelo también requiere datos de entrenamiento etiquetados, que una empresa podría no tener o solo podría obtener con un gran esfuerzo.

Una situación habitual es la de una empresa que necesita una extracción de texto inteligente para hacer frente a flujos de trabajo que implican una gran cantidad de documentos escaneados. La ingestión de esos documentos, la extracción de los datos en un formato que la empresa pueda utilizar y el análisis de textos no es un conjunto de capacidades que la mayoría de las empresas puedan tener internamente.

También es probable que las empresas recurran a consultores para proyectos puntuales.

«La ciencia de datos como servicio puede proporcionar un golpe rápido para resolver un problema empresarial rápido», dijo Chandana Gopal, director de investigación del futuro de la inteligencia en IDC. «Es capaz de ofrecer resultados de negocio de la manera más rápida cuando no se tienen las habilidades en la empresa».

La subcontratación también puede tener sentido si una empresa no sabe si el proyecto será un éxito o no. No tiene sentido contratar a un equipo de científicos de datos solo para descubrir que los datos no dan el resultado que se busca.

«Entonces se podría contratar a un equipo interno una vez que se sepa que hay un beneficio probado en el uso de científicos de datos», dijo Gopal.

Pero, incluso entonces, una empresa de consultoría puede ayudar a cubrir el vacío hasta que una empresa contrate y forme a sus propios empleados.

«Y la escasez de competencias es tan profunda y grande que las organizaciones pueden acabar recurriendo a proveedores de servicios a largo plazo porque no pueden contratar gente», añadió Gopal.

El tamaño de la empresa también supone una gran diferencia, dijo Dan Simion, vicepresidente de IA y análisis de Capgemini.

«Si se trata de una empresa pequeña, la ciencia de datos como servicio puede encajar mejor que para una empresa a gran escala que ya tiene su equipo interno de ciencia de datos en funcionamiento», dijo.

Una de estas empresas es DayaMed, una startup con sede en Nevada que está creando una aplicación de salud para móviles. En marzo, la empresa anunció un proyecto piloto con el Departamento de Asuntos de los Veteranos de EE.UU. centrado en la gestión y el cumplimiento de la medicación, dijo el director general de la empresa, Justin Daya.

Para conseguir esa ciencia de datos y la IA –así como la integración en una aplicación móvil escalable– DayaMed recurrió a SenecaGlobal por ciencia de datos como servicio.

«Ahora tenemos planes para expandirnos a nivel nacional a múltiples sistemas de salud, farmacias, [organizaciones de atención responsable], planes de salud y otros clientes», dijo Daya.