Seis consejos para impulsar la experiencia de los empleados remotos

El trabajo remoto puede ser tan exitoso como trabajar en la oficina, siempre que las organizaciones puedan mantener a sus empleados productivos, motivados y comprometidos. Esa es la conclusión general del cambio masivo al trabajo remoto que provocó el COVID-19.

En los Estados Unidos, el 73 % de los empleados sienten que tienen mucho éxito trabajando desde casa, según una encuesta de Global Work Place sobre el tema. Si se dispone de las herramientas adecuadas, es probable que los empleados sean productivos.

Pero ese éxito no se logra sin nuevas tecnologías compatibles con dispositivos móviles y estrategias de experiencia de los empleados. Los equipos y gerentes de recursos humanos deben prestar mucha atención a las lecciones recientes de trabajo remoto para administrar a los trabajadores remotos, y seguir refinándolas a medida que avanzan.

Aquí hay algunas conclusiones que los equipos inteligentes de RR.HH. han aprendido a medida que se han adaptado a la nueva normalidad.

4. Reconozca la ventaja del trabajo remoto

COVID-19 forzó un experimento de trabajo remoto masivo que ganó algunos conversos reacios. Muchos escépticos encontraron que trabajar desde casa en realidad podría traer beneficios de productividad.

Trabajar desde casa está aumentando la productividad para muchos, según una encuesta reciente de Upwork Global Inc., una plataforma y servicio que conecta empresas y autónomos. Los beneficios de productividad incluyen el tiempo que se ahorra al no desplazarse, citado por el 49 % de los gerentes en la encuesta. Otros beneficios de productividad provienen de menos reuniones no esenciales, según el 46 % de los encuestados, y menos distracciones en la oficina, un beneficio citado por el 41 %.

Para muchas organizaciones, las herramientas de colaboración han sido clave para esta productividad. Por ejemplo, la gestión de proyectos y las herramientas de comunicación pueden brindar a los empleados un lugar para establecer metas y trabajar con sus compañeros de equipo en proyectos. Los gerentes pueden realizar reuniones de equipo y las organizaciones pueden albergar reuniones de toda la empresa en Zoom.

Los equipos de recursos humanos deben alentar a los gerentes a estar disponibles a través de estas herramientas para que los empleados puedan comunicarse en cualquier momento si tienen preguntas.

Sentir ese sentido de responsabilidad hacia su equipo y la organización puede ayudar a impulsar la motivación y la productividad.