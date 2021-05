Red Hat vuelve a centrarse en las operaciones de TI conforme se expande el uso de la nube

Ya fue mucho para NoOps.

Cuando DevOps comenzó a llegar a las grandes principales durante la última década, algunos observadores de la industria tecnológica predijeron que la automatización avanzada de TI, las abstracciones de infraestructura basadas en software y el concepto de ‘todo como código’ eventualmente eliminarían a los especialistas internos en operaciones de TI de la empresa, un concepto denominado NoOps.

Aproximadamente cinco años y una pandemia global más tarde, el futuro ha resultado estar más impulsado por las operaciones de TI que el pasado, no menos, según los ejecutivos de Red Hat en la conferencia anual de la compañía, celebrada de forma virtual esta semana. Y eso significa que ha surgido una desconexión entre las tendencias de software impulsadas por los desarrolladores y los entornos de clientes del mundo real.

"En este momento, toda la experiencia operativa para ejecutar software se elimina de la producción del código", dijo el director de tecnología de Red Hat, Chris Wright, en una presentación principal. "Tenemos que cerrar la brecha entre el conocimiento y las herramientas que respaldan la automatización efectiva a escala [y] la comunidad que produce el software".

Con ese fin, Red Hat donó más de $500 millones de dólares en herramientas de software al Instituto Hariri de la Universidad de Boston para su iniciativa Open Research Cloud, donde los ingenieros e investigadores académicos de Red Hat determinarán la mejor manera de operar las aplicaciones en la nube a escala.

Lo que estos equipos aprendan se utilizará para facilitar el consumo de software de código abierto a las empresas y ayudar a pulir los nuevos servicios de nube híbrida que Red Hat presentó esta semana, según ejecutivos de la empresa.

"¿Qué deben hacer los humanos para administrar [la nube] a escala... y qué tecnologías podemos desarrollar para simplificar el trabajo?" dijo el CEO de Red Hat, Paul Cormier, durante una sesión de preguntas y respuestas con los medios de comunicación esta semana. "No se puede hacer esto en el laboratorio, es necesario tener una nube a gran escala en funcionamiento".

Otro desafío creciente a medida que proliferan las aplicaciones nativas de la nube es que los entornos de computación en la nube del mundo real están lejos de ser homogéneos, dijo Cormier.

"Muchos grandes clientes nos dijeron que iban a utilizar 100% 'todo incluido' en la nube pública", dijo. "Eso fue hace cinco años, y quizás estén entre el 20 y el 25% del camino".

Por lo tanto, en lugar de transferir claramente la mayor parte de la carga de sus operaciones de TI a un proveedor de servicios, las empresas han incurrido en una nueva al administrar una combinación de entornos locales, en la nube y SaaS.

Al principio de la tendencia DevOps, era relativamente sencillo para los desarrolladores implementar y operar las primeras instancias de operaciones nativas de la nube en entornos de prueba, desarrollo y producción limitada. Pero a medida que estas aplicaciones pasaron a implementaciones de producción, resultó que las operaciones de TI no podían simplemente abstraerse, dijo Paul Delory, analista de Gartner.

"Muchos talleres de TI han descubierto por las malas que las operaciones siguen siendo importantes, ya sea porque intentaron subcontratar las operaciones a un tercero o porque aceptaron el bombo de NoOps, que siempre fue una quimera", dijo Delory. "Alguien necesita comprender la complejidad que hay detrás de las abstracciones".

"Los desarrolladores pueden enviar una aplicación a la nube de Amazon o crear su propio clúster OpenShift, pero a medida que el equipo crece y necesitamos implementar en más regiones, ahí es donde entran las operaciones", dijo Boyd. "Los desarrolladores pueden saber cómo consumir una aplicación como Kafka, por ejemplo, pero no necesariamente pueden configurar Kafka para la resiliencia a escala".

Esto no fue factible con el equipo de DevOps interno de dos personas de Boyd y un equipo de 15 personas de contratistas independientes contratados por ETA para las operaciones de TI. Pero a medida que Boyd y sus colegas se sientan más cómodos con las tecnologías, utilizarán sus experiencias con los servicios administrados para contratar y capacitar a más personal interno de operaciones de TI.

"[Los servicios de Red Hat] pueden ayudarnos a comenzar, pero no creo que busquen ser un recurso a largo plazo, al menos en mi experiencia", dijo Stephen Boyd, arquitecto de TI en ETA. "Pero tenemos cuatro avances tecnológicos totalmente nuevos que estábamos tratando de poner en funcionamiento al mismo tiempo".

Para Electrical Training Alliance (ETA), una empresa sin fines de lucro de capacitación laboral para electricistas en Bowie, Maryland, los nuevos servicios en la nube de Red Hat ayudarán al pequeño equipo de TI de la empresa con la curva de aprendizaje de operaciones de TI a medida que la empresa implementa múltiples -región Kubernetes, gestión de API, canalizaciones controladas por eventos de Tekton y Argo CD GitOps. Pero "NoOps" no es el objetivo de la empresa.

"El trabajo que hacen los operadores es muy diferente al de hace 10 años", dijo Delory. "Hay escasez de mano de obra en la parte superior del mercado laboral, porque no hay suficientes personas con habilidades modernas [como] Kubernetes , automatización [e] integración de datos. Pero en el extremo inferior del mercado, hay un exceso de personas con habilidades heredadas [como] mantenimiento de centros de datos [e] ITIL donde la demanda está disminuyendo".

Red Hat expande el análisis de operaciones de TI

Red Hat también actualizó su herramienta de análisis de operaciones de TI, Red Hat Insights, para monitorear la infraestructura de OpenShift Kubernetes y los entornos de Ansible Automation Platform esta semana. Anteriormente, la herramienta se había integrado en el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

Para un cliente de Red Hat que aún no se ha trasladado a los contenedores o la automatización de Ansible, esta expansión agrega seguridad sobre el uso de esos productos en el futuro.

"La expansión de Insights facilitará la adopción de esas tecnologías", dijo John Mills, arquitecto de infraestructura de Graybar Electric, un mayorista de productos electrónicos en St. Louis. "En lugar de requerir un experto entre el personal que comprenda todas las mejores prácticas de la industria para esas herramientas, Insights le dice cuáles son las mejores prácticas y dónde están sus configuraciones erróneas, y usted puede simplemente abordarlas".

Insights ya ha ayudado a las operaciones de TI a adaptarse a cambios importantes en su entorno RHEL durante los últimos tres años, dijo Mills.

"El crecimiento de contenido dentro de herramientas como Insight durante los últimos tres o cuatro años equivale a una enorme cantidad de adiciones de código", dijo Mills. "Lo que comenzó como un [conjunto de problemas] centrado en el sistema operativo para cosas como 'No tengo suficiente espacio de intercambio en mi VM' se ha convertido en [problemas más complejos, como] 'El usuario de su base de datos está mal configurado sobre la cantidad de memoria compartida a la que puede acceder'".

Red Hat ahora debe mantenerse al día con cambios igualmente rápidos en tres plataformas, y no solo para la administración de la infraestructura, sino también para el monitoreo de costos y la seguridad en la nube, que también son características del monitoreo de Insights. Muchas de esas características permanecen en secreto para las plataformas más nuevas; por ejemplo, el monitoreo de seguridad de Red Hat Insights para OpenShift y Ansible no estará disponible hasta una fecha posterior no revelada.

"Estoy muy interesado en que Insights se integre con Ansible, pero debo señalar que muchas de las características de Ansible en este anuncio son elementos de la hoja de ruta futura", dijo Delory de Gartner. "Necesitamos reservarnos el juicio hasta que veamos lo que realmente se libera".