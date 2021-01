¿Qué deben saber los CIOs sobre el futuro de la hiper automatización?

Si bien la mayoría de los líderes empresariales están adoptando tecnologías emergentes como parte de sus iniciativas de transformación digital, es posible que aún no estén al tanto del futuro de la hiperautomatización, una tendencia que seguramente tendrá un impacto significativo en la empresa.

Matt Calkins, fundador y director ejecutivo de la empresa de software Appian, dijo que cree que la hiperautomatización –tomar la automatización y escalarla a nivel empresarial unificando tecnologías como la automatización de procesos robóticos o RPA, la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático– está preparada para ofrecer enormes beneficios para las empresas.

¿Por qué la hiperautomatización y por qué ahora?

Hiperautomatización es la automatización a gran velocidad y está compuesta de tecnologías que pueden permitir una autoría de aplicaciones más rápida y coordinar diferentes tipos de trabajadores, dijo Calkins en la introducción de su nuevo libro titulado “Hiperautomatización”.

"Ambos son esenciales en la nueva década. Las empresas querrán desplegar trabajadores de manera más eficiente y querrán inventar nuevos patrones de trabajo más rápido", agregó. "El mundo ha cambiado. La empresa del mañana necesitará agilidad, unificación, velocidad y colaboración. En una palabra, necesitará hiperautomatización".

El libro, que fue publicado por Appian en octubre de 2020 e incluye un prólogo del gran maestro de ajedrez Garry Kasparov, es una colección curada de ensayos de expertos de la industria que ofrecen una variedad de opiniones y perspectivas. Los lectores aprenderán muchos aspectos de la automatización con temas que van desde la evolución y los beneficios de las plataformas de bajo código y la automatización de procesos comerciales, hasta las formas en que los líderes pueden dominar la innovación digital dentro de sus organizaciones.

A continuación, reproducimos una entrevista de Calkins con SearchCIO.

¿Puede describir brevemente qué es la hiperautomatización, específicamente, las tecnologías que la habilitan y sus componentes clave?

Matt Calkins: A un nivel de microcosmos absoluto, la automatización significa reunir a diferentes tipos de trabajadores en un flujo de trabajo. En estos días, la gente trabaja, la IA funciona y la RPA funciona, y necesitamos unirlo todo: fusionar, colaborar, entregar el trabajo y delegar y coordinar. Eso es automatización, y eso ya es algo emocionante. Los diferentes trabajadores tienen diferentes fortalezas y juntos son más fuertes. Cuando se piensa en grande y hacia dónde va esa tendencia, vemos que estamos rodeados de activos dispersos. No es solo que haya diferentes tipos de trabajadores, hay trabajadores en diferentes lugares como usted y como yo, hay datos en diferentes lugares [y] nuestros clientes están incluso en un lugar diferente de nuestro negocio. Nunca hemos estado más dispersos en la historia de los negocios, por lo que la tecnología que es buena para unir tipos de trabajadores también es buena para unir todo este universo descentralizado en el que nos encontramos y coordinar, nuevamente, esos elementos dispersos.

La hiperautomatización toma esa idea central de que un flujo de trabajo puede unir a diferentes tipos de trabajadores en coordinación y dice: 'Oye, podemos hacer más que eso. Podemos unir a trabajadores de datos, clientes humanos, [y] podemos unir nuestra empresa desunificada de la misma manera que unimos a los trabajadores'.

¿Por qué cree que hay un futuro de hiperautomatización? ¿Cree que habría tenido el mismo impulso si no fuera por la pandemia de COVID-19?

Calkins: Puede que no haya sido la pandemia específicamente, pero el hecho de que ocurrió un cambio importante, creo que cualquier replanteamiento serio habría concluido lo siguiente: Tenemos muchos activos (datos, tipos de trabajadores, empleados y clientes), pero están tan dispersos y desunidos. Eso no es lo que la gente quiere. Nuestros clientes quieren la experiencia humana, y los empleados quieren expresar su lado humano en lugar de comportarse de una manera programada y, de alguna manera, no la estamos obteniendo. Necesitamos una tecnología para volver a unir nuestra empresa y permitirnos hacer las cosas en las que somos mejores.

Siento que cualquier gran replanteamiento hubiera llegado a esa conclusión. La pandemia fue única porque nos dispersó aún más.

Una preocupación constante para los empleados de la empresa es la seguridad laboral y si la automatización dará como resultado en última instancia la pérdida de puestos de trabajo. Sin embargo, en el libro, usted menciona que la automatización en una era anterior significaba reemplazar a las personas con tecnología, pero que ahora es, de hecho, una tecnología unificadora. ¿Qué cambió?

Calkins: Creo que resultará en que habrá tantos trabajos como personas, para ser precisos; queremos liberar a la gente para que haga cosas más importantes. La tecnología no se usa para reducir la fuerza laboral, se usa para empoderar y fortalecer y hacer que la fuerza laboral cree más valor. Se supone que la automatización libera a las personas para que realicen trabajos humanos.

En sus ensayos, Lisa Heneghan menciona la importancia del cambio cultural en la transformación digital, George Westerman afirma que la tecnología cambia rápidamente, pero las organizaciones cambian mucho más lentamente, y Lakshmi N. explica situaciones en las que demasiadas personas en una gran empresa no comprenden la tecnología. ¿Por qué cree que el liderazgo innovador es tan importante y qué tiene que ver con la hiperautomatización?

Calkins: Lisa Heneghan tiene razón. Es cierto que hay un cambio cultural aquí y no solo un cambio tecnológico. Y el cambio cultural consiste en poner a las personas en primer lugar, empoderarlas para que dejen de ser víctimas de la empresa de software que las rodea. Ahora están a cargo y en control, ese es el cambio esencial. Te das cuenta de que el software ya no tiene que retenerte en el pasado, nunca debería haberlo hecho, y ahora puede marcar el camino.

Cuando piensen en un nuevo comportamiento para su organización, primero podrían instanciarlo en el software y luego decirle a todo el mundo: 'Oigan, es por eso que lo estamos haciendo. Queremos centrarnos más en el cliente'. La idea ahora es que el software, que es efímero, debería ser lo primero que cambien cuando deseen trasladar su negocio a una nueva identidad. Este es un tipo de concepto centrado en el ser humano, aunque se trata de software, se trata de decir lo que creen que pueden ser y luego hacer que suceda. En el pasado, la situación podría ser algo como 'Puedo imaginarlo, pero no hay forma de que pueda hacer que esto suceda. Tengo 100 sistemas diferentes, y ni siquiera puedo conectarlos, ni pensar en cambiarlos’. Esto es empoderamiento, esto es decir que lo que puedes imaginar, ahora lo puedes hacer.