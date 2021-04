Proteger el endpoint, estrategia clave en tiempos de pandemia

Durante estos meses de pandemia, el teletrabajo se ha convertido en el formato de trabajo principal de numerosas compañías de la región. Y otras lo han instaurado como un fuerte complemento a la presencia laboral física en las oficinas. Sin lugar a dudas, este modelo ha resultado una productiva forma de adaptarse al duro escenario laboral actual. Sin embargo, al mismo tiempo, es una atractiva ventana que se ha abierto para que las bandas de ciberdelincuentes realicen sus ataques informáticos.

Según un estudio realizado por la consultora de recursos humanos Randstad, el 75 % de las empresas optará por el teletrabajo de forma permanente. Estas cifras muestran la importancia de comprender que los trabajadores y sus dispositivos se han convertido en un flanco que puede ser explotado por los antisociales virtuales.

Antes de la pandemia, explica David Alfaro, gerente general de Arkavia Networks, empresa experta en ciberseguridad, las organizaciones ponían el foco en incrementar la seguridad de sus nubes, pero con la irrupción del teletrabajo orientaron sus esfuerzos a las soluciones hacia puntos finales o terminales.

«Se trata de tecnologías que buscan evitar que se logre vulnerar los terminales o dispositivos que usan los empleados. Las soluciones endpoint buscan dar certeza de que los dispositivos en los que trabajan los usuarios puedan navegar y compartir información con seguridad a pesar de que haya más dispositivos conectados a las redes WiFi», señala el ejecutivo. «Es una muy buena alternativa para proteger los datos de la empresa y dispositivos asociados», agrega.

A juicio de Alfaro, las soluciones orientadas a terminales tomarán cada vez mayor relevancia para la prevención y detección de amenazas debido a que son sistemas de seguridad centralizados que tienen la finalidad de reducir las vulneraciones que puedan ser explotadas por ciberdelincuentes.

En términos simples, un terminal o punto final (endpoint) es un dispositivo informático que se conecta a una red en forma remota. Estamos hablando de estaciones de trabajo, servidores, computadoras, laptops, smartphones y tabletas, principalmente. La importancia de un terminal radica en que, para un ciberdelincuente, representa la principal puerta de acceso a la información de una empresa o institución, lo que –de concretarse– puede traducirse en que una organización sea víctima de fraude, espionaje, robo de datos u otro acto malicioso, con el consiguiente daño en dinero, prestigio y credibilidad, entre otras consecuencias.

«Desde hace un tiempo, ya no es suficiente estar protegidos bajo un enfoque convencional o reactivo, porque muchos ciberataques ya no son tradicionales. Es decir, todas las nuevas técnicas de ataques intentan evadir o camuflar sus reales intenciones frente a las herramientas de protección tradicionales. Por ejemplo, ahora son [ataques] sin archivos o sin malware. En otras palabras, las plataformas de protección de los terminales (EPP, por sus siglas en inglés), si bien pueden controlar el malware tradicional, no tienen la misma efectividad frente a amenazas y ataques avanzados y dirigidos», resalta Francisco Fernández, gerente general de Avantic.

En este sentido, Claudio Ordóñez, líder de ciberseguridad de Accenture Chile, sostiene: «Los endpoints ya no están detrás de las barreras perimetrales clásicas de las empresas (cortafuegos, detectores de intrusos, monitoreo y otros). Esto hace que sea el propio endpoint y su usuario los que estén enfrentados a las amenazas de internet. Por ejemplo, atacando directamente a los usuarios, con los distintos phishing que se utilizaron para robar las ayudas estatales como los retiros de 10 % (de los fondos previsionales en Chile)».