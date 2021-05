Privacidad y registro de biométricos, análisis de las implicaciones

Aun cuando expertos de la industria, reguladores, académicos y usuarios de servicios de telecomunicaciones se manifestaron en contra del Padrón Nacional de Telefonía Móvil (PANAUT), el decreto fue aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), obligando al registro de datos sensibles y biométricos de todas las líneas celulares de los mexicanos, tanto en la modalidad de prepago (82.2% del total, o 103.5 millones) como la de pospago (17.8% o 22.5 millones).

El PANAUT, recabado por las empresas proveedoras de servicios de telefonía celular, pero consolidado y resguardado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), contendrá información sobre la identidad, datos biométricos y domicilio de los usuarios. Datos sensibles que podrían vulnerar la privacidad y seguridad de los usuarios de no ser administrados de forma adecuada.

Si bien el PANAUT pretende evitar delitos como extorsiones telefónicas y secuestros, los analistas proyectan más efectos negativos, entre los que se incluyen riesgos de hackeo a la base de datos, mercado negro de tarjetas SIM, incremento de costos para los puntos de venta, mayores costos tarifarios para los usuarios, potencial invasión gubernamental a la privacidad de los ciudadanos, impedimento de vender dispositivos celulares en línea (dado que al no contar con establecimientos físicos para la recolección de datos, no podrán recabar los datos biométricos solicitados por el PANAUT, e incluso, abonar a la imagen de autoritarismo del Gobierno Federal.

Expertos de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), explicaron, durante un evento para medios, que la creación de un mercado negro de SIMs y el aumento en el delito de fraude han sido señalados por organizaciones civiles, e incluso existe evidencia de 2011, tras la aprobación del entonces Registro Nacional de Usuarios de Telefonía (RENAUT). Entonces, El Universal documentó la venta de SIMs preregistrados ante el RENAUT a un precio de $55 pesos al mayoreo. Esto pone en evidencia que, en vez de detener un delito, se abren las puertas a nuevos ilícitos.

Los expertos de The CIU recalcan: “no hay evidencia de que la existencia de un padrón de datos personales y biométricos de usuarios de telefonía móvil repercuta en una tendencia a la baja en delincuencia. No pasó en 2010, cuando después de implementado el RENAUT las denuncias por extorsión amentaron en un 41.3%, y no pasó en Pakistán, en donde además de un incremento en índices de criminalidad desde la creación de su versión del PANAUT, comenzó un mercado negro de SIMs.”

El Heraldo de México publicó en abril que ya existe un mercado negro de estas tarjetas y que los equipos para clonarlas se venden en sitios como eBay.

The CIU detalló que actualmente se contabilizan 155 países en donde es obligatorio el registro de tarjetas SIM de prepago, pero solo 10 países de esa lista exigen datos biométricos. Entre ellos están Arabia Saudita, Bahréin, Bangladesh, China, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Pakistán, Tanzania, Uganda y Zambia.

En cuanto a la intención de frenar la extorsión telefónica, se ha documentado que 9 de cada 10 llamadas se originan desde centros penitenciarios, por lo que, en opinión de los analistas de The CIU, sería más efectivo, menos costoso y más conveniente dedicar recursos al bloqueo de las comunicaciones de entrada y salida de los 447 penales existentes en la República Mexicana.