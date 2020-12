Principales tendencias de transformación digital para 2021

El año 2020 pasará a ser el período en el que las organizaciones respondieron a nuevos riesgos, pivotaron hacia nuevos modelos comerciales y aceleraron sus programas de transformación digital en un esfuerzo por capear una pandemia letal.

En la época del COVID-19 de 2020, volverse digital ya no era un lujo empresarial, sino una cuestión de supervivencia. La transformación digital fue crucial para permitir el trabajo remoto, la transición a los flujos de trabajo de colaboración y para realinear las operaciones desde la gestión de la cadena de suministro hasta las experiencias del cliente.

Los directores de TI y los líderes de TI ya no tienen que convencer al negocio de cuán crítica es la tecnología para todos los aspectos de las operaciones. En 2020, la pregunta era qué tan rápido podría la TI asociarse con los líderes empresariales para ofrecer capacidades de colaboración, flujo de trabajo y análisis en la nube.

Esta tendencia se extenderá hasta el 2021, pero con una diferencia: los líderes de TI pasarán de una postura reactiva a iniciativas proactivas y estratégicas de transformación digital. Al asociarse con sus colegas comerciales, los líderes de TI construirán y perfeccionarán los modelos comerciales digitales, fomentarán una cultura que priorice la experimentación y utilizarán la tecnología y los datos para establecer ventajas competitivas.

Aquí hay cinco tendencias de transformación digital en 2021 que darán forma a la forma en que los CIO y los líderes de TI formularán las estrategias, prioridades y hojas de ruta que ayudarán a sus empresas a tener éxito.

Las empresas priorizan las soluciones prácticas que brindan valor a corto plazo

Las tendencias de transformación digital abarcan toda la gama, de acuerdo con el mandato amplio del término. Esta lista de tendencias de 2021 es diferente. Se centra en tecnologías y prácticas que ayudan a más organizaciones a generar impactos comerciales a corto plazo a través de datos competitivos y capacidades tecnológicas.

Las organizaciones en 2021 necesitan mejores experiencias de los clientes, eficiencias operativas y capacidades avanzadas, menos la amplia experiencia técnica y la miríada de riesgos de implementación que generalmente han ido de la mano con la implementación de las tecnologías emergentes que permiten estos objetivos.

En otras palabras, las plataformas de bajo código, MLOps, gestión de múltiples nubes y transmisión de datos serán clave para que las empresas de muchas industrias pasen de procesos de tecnología ágiles a capacidades que impulsen la agilidad empresarial.

Isaac Sacolick, presidente de StarCIO, guía a las empresas a través de programas de transformación digital más inteligentes, más rápidos, innovadores y mejores que brindan resultados comerciales. Es el autor del bestseller de Amazon, Driving Digital: The Leader's Guide to Business Transformation through Technology, que cubre ágil, DevOps, ciencia de datos y otras prácticas críticas de transformación digital. Sacolick es un reconocido CIO social, influenciador de la transformación digital, orador de la industria y bloguero en Social, Agile, and Transformation.