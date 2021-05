Prepárese para la fatiga en ciberseguridad, recomienda el director de Cisco Talos

El principal problema que los equipos de ciberseguridad tendrán que enfrentar este año es el cansancio de la gente, afirmó Craig Williams, director de Cisco Talos, la división de inteligencia de amenazas de Cisco. «[Las personas están] cansadas de tener miedo, de trabajar en remoto, de estar aisladas. Por eso, es importante planificar el tema de la fatiga por la pandemia desde un punto de vista de ciberseguridad, porque las defensas de la gente caerán y, conforme esto pase, los problemas de seguridad aumentarán», explicó.

En una sesión virtual con la prensa latinoamericana, Williams señaló que esta situación cobra mayor importancia si tenemos en cuenta la enorme brecha de talento que enfrenta la industria de ciberseguridad. Además, dijo que la erosión del perímetro de la red, como resultado del trabajo remoto, ha cambiado la forma en que se debe ver el entorno de trabajo. «Las redes híbridas ahora son un tema en casi todas las empresas, y hay que asegurarse de que están adecuadamente defendidas», dijo el experto.

Williams remarcó la importancia de tener instaladas varias capas de seguridad. «Invertir en ciberseguridad es realmente invertir en mitigación de riesgos», subrayó.

«Si tiene una capa de protección para los terminales, ayuda; tener capas de protección en la red [DNS y segmentación], ayuda; determinar qué podría pasar, ayuda; saber qué buscar para ver si está ocurriendo [este tipo de ataque] lo antes posible, ayuda. No hay un solo tipo de acercamiento al ransomware que sirva para todos, solo asegurarse de que tiene las configuraciones de seguridad adecuadas y prepararse para ello», apuntó.

«Lo segundo es ver cómo sus usuarios están interactuando diariamente. ¿Puede señalar personas que ingresan a la VPN desde países en los que no viven, o aplican decisiones basadas en otras políticas como entrar con una contraseña que no es la suya y sin tener autenticación multifactor ? Prioricemos esas cuentas. O tome las IDs de sus usuarios y revise una de esas herramientas que revisan fugas de datos y busque esos mismos usuarios o correos en esas herramientas, y priorice a esa gente para la autenticación multifactor», aconsejó.

Cambios por el trabajo híbrido

Al hablar sobre la fuerza de trabajo híbrida, Williams afirmó que este modelo cambia todo el juego. «Cuando se trata de establecer una fuerza de trabajo híbrida, idealmente quieres que la gente tenga autenticación de dos factores, quieres tenerlos aislados [en un segmento de la red], y quieres hacer eso de forma adecuada para que, si son comprometidos, estés en posición de mitigar inmediatamente mucho del riesgo. Por eso la preparación es tan importante», remarcó.

Igualmente, el experto dijo que no se debe olvidar que los dispositivos móviles están siendo muy atacados y que, si bien en general son más seguros que las computadoras tradicionales, no son a prueba de balas. «Para protegerse contra riesgos, puede hacer que su compañía aplique una política de seguridad a través de su servidor MDM, porque eso previene que puedan instalar cosas sin permiso, o desde tiendas de apps no aprobadas. También pueden aplicar configuraciones DNS para asegurarse que utilicen el servidor DNS» para tener seguridad en sus conexiones a internet.