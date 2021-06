Perú: Se siguen sumando fintech al ecosistema de las criptodivisas

Las fintech en el Perú han pasado, en dos años –en buena medida a raíz de la pandemia–, a casi duplicar su presencia y multiplicar su impacto. Eran 100 empresas moviendo alrededor de US$ 4.000 millones en el 2019, y ahora ya superan los US$ 15.000 millones, según un reporte de Innova ESAN publicado en el diario El Peruano. Además, han ganado peso en el sector y no solo se está trabajando legislación especial para ellas, sino que la gran banca las está convirtiendo en sus aliadas vía asociaciones o su contratación para desarrollar servicios puntuales.

La banca es uno de los sectores que más ha madurado digitalmente en todo este período. Según el Ìndice de Madurez Digital 2021 de EY, el sector financiero tiene un nivel de 73,01, lo cual es superior a la media país (62,63). Siempre fueron el sector más maduro, dado que tienen ya seis años en este proceso, pero lejos de estancarse, el 61 % de los bancos han acelerado su plan holístico de transformación digital con la pandemia. Han incrementado el uso del comercio electrónico, implementado la automatización inteligente de procesos, invertido más en nube, big data, aprendizaje automático e inteligencia artificial. Han migrado al modelo de agilidad, se enfocan en la atención virtual y buscan alianzas con fintech para cubrir nuevos modelos de pago.

El consumidor es quien está exigiendo, en la práctica, todos estos cambios. Según el Mastercard New Payments Index, la adopción de nuevas tecnologías de pago, como el uso de las criptomonedas o el código QR, sigue en aumento y un 82 % de peruanos planea usar alguna de esas modalidades emergentes para comprar y pagar cuándo y cómo quieran. De hecho, el 94 % ya tiene acceso a más formas de pago en comparación con el año pasado y 79 % son más leales a quien ofrece múltiples formas de pagar sus compras. El 43 % pagó con una tarjeta sin contacto, 30 % pagó a través de códigos QR, 11 % usó criptomonedas y 10 % pagó verificando su información con checkouts biométricos.