Ocho beneficios del ERP tipo SaaS

Muchas organizaciones se están alejando de los sistemas ERP locales, que consumen muchos recursos, y están optando por el ERP SaaS, y por buenas razones.

Las opciones de ERP en la nube, especialmente el ERP SaaS, ofrecen a las organizaciones una serie de beneficios que los CIO y sus equipos de TI pueden considerar.

El ERP SaaS es una categoría de software ERP basado en la nube que los proveedores venden a través de una suscripción mensual por usuario. Se distribuye como un servicio de suscripción a través de internet. Los proveedores alojan el software en sus servidores y se encargan de la administración y el mantenimiento, incluyendo el envío de actualizaciones. Menos costoso de configurar que las versiones locales o incluso más personalizadas del ERP en la nube, el ERP SaaS viene de serie y los proveedores no suelen ofrecer opciones de personalización. Los usuarios acceden a él en línea.

1. Costos más bajos

Las empresas que utilizan cualquier tipo de software en la nube, incluido el ERP SaaS, ahorran dinero en hardware porque el proveedor aloja el software. Las organizaciones no necesitan comprar y posiblemente reemplazar el hardware. Además, las empresas más pequeñas suelen ahorrar dinero utilizando el ERP SaaS porque pueden necesitar menos módulos y no necesitan pagar por muchos usuarios. El ERP SaaS les proporciona capacidades que no tendrían de otro modo.

Además, una empresa que utiliza un sistema ERP SaaS multi-inquilino comparte algunos costos, como el mantenimiento, con otras empresas. Esto puede suponer un mayor ahorro.

Sin embargo, los responsables de la empresa deben tener en cuenta varios factores antes de elegir el ERP SaaS, porque el ahorro no está garantizado. Si una organización ya ha adquirido el software local con una compra única, está asumiendo un nuevo gasto al comprar una suscripción indefinida al ERP SaaS. Si una empresa añade más usuarios de los previstos, el ERP SaaS podría ser más caro que el software local. Es posible que un integrador de sistemas tenga que ayudar con el traslado a una nueva plataforma ERP, lo que supone otro gasto. Además, si las empresas necesitan migrar muchos datos, los costos de implementación pueden aumentar.