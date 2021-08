Nube, edge computing e IoT son factores clave para impulsar la economía brasileña

Grupo ONE Digital Services

Estamos viviendo una época de cambios drásticos en la industria de TI, principalmente debido a los ajustes que se han acelerado e impulsado por la pandemia del COVID-19. En Brasil, la rápida adopción de tecnologías de almacenamiento que facilitan el distanciamiento social, a la vez que aumentan la productividad y el control de los procesos y personas en los distintos sectores productivos, ha ayudado al país a mantener una economía estable e incluso optimista, a pesar de las circunstancias.

Un factor importante para muchas empresas fue la migración a la nube, un proceso que aporta beneficios como la escalabilidad, la flexibilidad, la disponibilidad y la actualización, haciendo que las organizaciones sean más eficientes y competitivas.

Sin embargo, incluso con la eficacia demostrada de los entornos en la nube, seguimos viendo, con cierta frecuencia, la preocupación de las empresas por la seguridad de la migración de sus operaciones. Esto puede ser un reflejo de una confusión de conceptos sobre lo que es una verdadera solución en la nube.

Hay muchos proveedores que "alojan" aplicaciones diseñadas para uso local y venden el servicio como una solución en la nube. Este escenario no es realmente ideal, ya que estas plataformas/aplicaciones no fueron diseñadas para los retos de un entorno totalmente en la nube y pueden presentar agujeros de seguridad. Por lo tanto, no pueden considerarse nubes.

Las verdaderas soluciones en la nube fueron diseñadas desde su concepción para ser soportadas en un entorno de nube y utilizar recursos y microservicios compatibles. Tienen en su código nativo y todos los mecanismos de seguridad, lo que prácticamente elimina el riesgo de fuga de datos.

Pocas medidas de seguridad -si es que hay alguna- de las soluciones nativas de la nube están presentes en los entornos alojados. Por eso, antes de contratar, es importante entender si el proveedor trabaja con soluciones nativas o si crea "instancias" dedicadas y "alojadas" en centros de datos remotos.

A la hora de elegir una solución en la nube, las empresas deben tener en cuenta si los siguientes puntos están bien formateados y, por tanto, son seguros:

Seguridad física

Servidores y almacenamiento

Red y seguridad

Gestión

Cumplimiento

Aplicaciones

Además, se debe exigir a los proveedores que presenten todos los resultados de las pruebas, como los escaneos de red trimestrales y las pruebas de penetración anuales. A partir de estas pruebas, se puede tomar una decisión más segura, minimizando los riesgos asociados a la seguridad.

Seguridad y adopción Aunque muchas empresas brasileñas siguen cuestionando la seguridad de migrar a la nube, lo cierto es que no hay razón para ello. Los mayores actores de la nube del mundo están presentes en el país, y algunas instituciones que tradicionalmente no permitían el almacenamiento de datos fuera de Brasil (el mercado financiero, por ejemplo) han revisado su entendimiento y ahora tienen acuerdos con otros países. Esto demuestra que las soluciones nativas de la nube son seguras, independientemente de su ubicación, y que su uso permite a las empresas centrarse más en el negocio, los clientes y la optimización de la fuera de trabajo.

Trabajar al límite para aumentar las ventas La posibilidad de trabajar con servicios en la nube ha generado un efecto positivo en otros ámbitos, y uno de ellos es el Edge Computing o computación de borde, un concepto que se define por el uso del propio dispositivo (que puede ser un smartphone, una tableta, un reloj inteligente o un ordenador portátil, entre otros), para agilizar el procesamiento de datos. En el mercado brasileño, esta tecnología se ha utilizado en varios sectores, incluido el comercio minorista, especialmente en las ventas en línea, que crecieron mucho en la pandemia, cuando los consumidores redujeron las compras presenciales. En la mayoría de los sitios web de los grandes minoristas, el cómputo de borde ha sido útil para almacenar los datos de los llamados "mapas de calor". Son herramientas que rastrean la navegación del cliente en las páginas web e identifican lo que más le gusta a cada persona, lo que permite promover acciones de marketing más asertivas. Las herramientas que usan asistentes de voz, como las de Amazon y Google, ya aceptan comando de voz para realizar compras en tiendas virtuales, lo que contribuye aún más a la instauración del hábito de comprar por internet.