Nace la Cámara Argentina de IoT y afianza su penetración local

Durante los meses más intensos de la pandemia en Argentina, Logicalis presentó los resultados de la cuarta edición de su estudio “IoT Snapshot”, en donde analiza la evolución del internet de las cosas (IoT) y su adopción en la Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México. Una de las conclusiones principales fue que en la actualidad esta tecnología se va consolidando paulatinamente.

En el caso particular de Argentina la importancia de esta tecnología se incrementó versus la edición anterior: de un 3% al 19% quienes afirman que es de alta importancia. Asimismo, disminuyó el porcentaje de quienes piensa que su importancia es baja o muy baja, tendencia que también se advierte en el mediano plazo (entre 3 y 5 años).

“Hoy, frente a un contexto tan complejo e incierto, IoT tiene un papel fundamental para brindar nuevas posibilidades a las empresas, sobre todo si nos enfocamos en la búsqueda de una mejora en la eficiencia operativa y en la reducción de costos”, comenta Christian Hisas, director asociado de Tecnología de Logicalis.

Pero el contexto de la crisis sanitaria abre notoriamente las posibilidades de IoT, no solo logística, seguridad, o cámaras. Según explican los docentes del Programa Ejecutivo Internet of Things (IoT): Oportunidades de Negocio en el Ecosistema Digital del ITBA, Nicolás Castagnino y Rodrigo Mainieri, estas tecnologías son claves para evitar la propagación del virus, monitoreando su trazabilidad por ejemplo con geolocalización. También pueden asegurar el cumplimiento del distanciamiento por ejemplo en zonas concurridas, aglomeraciones, etc. La telesalud es otro campo, con el abanico de opciones de sensores para medir la evolución -por ejemplo- de oxígeno en sangre de pacientes.

Los especialistas referencian a pequeñas y medianas empresas (PyMEs) locales enfocadas en IoT que se focalizaron en soluciones para la crisis sanitaria: WeHaus (gestión de acceso seguro y paquetería); Drixit Technologies, (trabajo seguro para ambientes industriales y obras); o Localizar-T, (su aplicación Avanti para control de distancia social y contactos).

Todo este escenario es favorable para el lanzamiento de la Cámara Argentina de IoT, impulsada por la Cámara Argentina de Internet (CABASE), con el objetivo de promover el desarrollo del ecosistema de empresas y organizaciones vinculadas a internet de las cosas en la Argentina y difundir los avances a nivel local.

La Cámara surge como la continuación de la tarea realizada por el Marketplace de IoT de CABASE, que se creó con el fin de actuar como facilitador de soluciones IoT en el país, así como para recopilar informes y documentación que puedan potenciar el conocimiento y desarrollo de las diferentes verticales de esta industria que, sin dudas, será el motor de crecimiento de internet en todo el mundo.

El marketplace viene trabajando ininterrumpidamente desde 2016, fomentando el diálogo entre especialistas y referentes del mundo de la tecnología, compañías y PyMEs de la industria, desarrolladores, universidades y centros de estudios y autoridades gubernamentales, así como facilitando el encuentro entre empresas y proveedores para generar sinergias e impulsar el desarrollo de nuevos modelos de negocios en torno a internet de las cosas.

Raúl Crudele

“¿Por qué el Marketplace ha tomado la forma de cámara? La realidad es que internet de las cosas ha tomado tal fuerza que hoy requiere de una entidad independiente, con gobernanza propia, que pueda trabajar en su propio desarrollo con un foco específico, con una estructura de asociación y participación afín a los actores de este ecosistema y manteniendo, por supuesto, una estrecha vinculación con CABASE, institución que le dio su origen y seguirá siendo el ámbito de referencia de esta nueva Cámara”, afirma Raúl Crudele, presidente de la Cámara Argentina de IoT.

A lo largo de estos 4 años, desde el Marketplace de Internet de las Cosas se ha fomentando la promoción de esta tecnología, difundiendo las mejores prácticas de este mundo en expansión y facilitando aquellas oportunidades de negocios tendientes a consolidar su crecimiento en el país.

Desde la entidad informan que, en el marco de su tarea de vinculación a nivel global, la Cámara cuenta con convenios de articulación internacional con prestigiosas instituciones como el Industrial Internet Consortium (IIC), RIOT.org, la entidad detrás del sistema operativo open source para IoT, la Asociación Brasilera de Internet de las Cosas (ABINC) y el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST), entre otros.

La nueva organización cuenta con un consejo directivo integrado por 18 miembros y, según informan, será principal portavoz del debate presente y futuro de un mundo en el que electrodomésticos, autos y equipos industriales conectados, sistemas de iluminación eco-sustentables y otras innovaciones están dando forma al hogar, al transporte, a la industria, al campo y a ciudades inteligentes.